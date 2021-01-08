КазГенпрокуратура прокомментировала видео с заранее подписанными бюллетенями

16:32 10.01.2021

Генпрокуратура прокомментировала видео с заранее подписанными бюллетенями



В Генпрокуратуре заявили, что отдельные лица в целях искусственного создания резонанса в социальных сетях распространяют фейковые материалы



НУР-СУЛТАН, 10 янв - Sputnik. Почему на некоторых избирательных участках заклеили скотчем камеры видеонаблюдения, ответил старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин.



"Это делается в целях обеспечения тайны голосования, поскольку эти видеокамеры были направлены на кабинки для голосования", - заявил он.



С утра 10 января каких-либо жалоб и заявлений, в том числе о нарушениях условий проведения голосования, в органы прокуратуры не поступало, продолжил Саргазин.



"Между тем отдельными лицами в целях искусственного создания резонанса в социальных сетях распространяются фейковые материалы о якобы имевших место сегодня нарушениях выборного законодательства. Мы проверили их достоверность. Они не имеют отношения к текущей избирательной кампании", - уточнил он.



Например, через WhatsApp распространилась видеозапись, где обнаружены заранее подписанные бюллетени.



"Установлено, что это старая запись, осуществленная в избирательном участке в городе Нур-Султан в ходе проведения прошлых выборов. Такие случаи были единичны, и по ним сразу были приняты соответствующие меры. Также в социальной сети Facebook пользователем под ником Алмас Байкадамов сегодня выложена запись видео вброса бюллетеней в урну якобы членом избирательной комиссии с комментарием о том, что в Казахстане начались фальсификации. Однако результаты изучения материалов показали, что данная видеозапись сделана на избирательном участке одного из населенных пунктов России", - сказал Саргазин.



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За распространение "с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка", предусмотрена уголовная ответственность, добавил он.



По статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.