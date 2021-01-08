Беглый эс-советник Путина назвал страшные последствия правления демократов в США

16:35 10.01.2021

Илларионов предрек наступление эпохи расизма и тоталитаризма



Экономист, бывший советник президента России Владимира Путина (2000-2005 гг.) Андрей Илларионов в своем блоге на "Эхо Москвы" обрисовал последствия прихода к власти в США Демократической партии. Он отметил, что происходящее в США, в частности, штурм Капитолия, напоминают ему то, что было в Германии в момент прихода к власти нацистов в 1933 году.



Илларионов подчеркнул, что 40% американцев считают выборы нечестными. Верховный суд США отказался выполнить роль независимого арбитра, не став рассматривать вопрос об изменении правил голосования, которые дали небольшое преимущество Байдену. Илларионов напомнил, что нечто подобное штурму Капитолия имело место в ходе цветных революций в Грузии, Киргизии, Украине, Югославии и Молдавии.



При этом в США в 2020 году значительно вырос уровень убийств и нападений, растет криминал. Ключевые политические и правовые институты США разрушаются. Например, перестала действовать первая поправка к Конституции США в части свободы слова. Сетевые гиганты блокируют аккаунты уходящего президента Дональда Трампа. Демократическая партия пытается таким образом установить свое монопольное господство на власть.



Происходящее в США можно считать операцией "Ловушка". Власти Вашингтона направили на охрану Капитолия чересчур мало сил, создав впечатление "беззащитности", но в сети нагнетали истерию, утверждая о грядущем "кровопролитии". По факту серьезного применения со стороны демонстрантов в Капитолии не было – наоборот, оружие применила полиция. Среди погибших четверо протестующих и один полицейский, который погиб после удара огнетушителем. В результате "ловушка захлопнулась", демократы стали господствовать в стране, это чревато реализацией провозглашенного им плана по установлению "радикального социализма, черного расизма, зеленого тоталитаризма", добавил Илларионов.