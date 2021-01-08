В Алматы полиция задерживает участников несанкционированных митингов

16:36 10.01.2021

Бойцы СОБР окружили несколько десятков митингующих на Площади Республики, часть из них задержали и доставили в участок



АЛМАТЫ, 10 янв - Sputnik. На двух площадях Алматы проходят несанкционированные митинги, передают корреспонденты Sputnik Казахстан.



На новой Площади Республики собрались несколько десятков представителей незарегистрированной "Демократической партии Казахстана" и примерно столько же членов движения Oyan, Qazaqstan! ("Проснись, Казахстан"). Самые активные участники протестов хотели пройти по площади, скандируя свои лозунги и призывая бойкотировать выборы, однако их окружили сотрудники полиции.



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Уже несколько часов митингующие находятся в этом окружении, их выкриков почти не слышно из-за громкой музыки, которая играет на площади, и в целом протестующие уже растеряли свой задор.



Ранее участники двух этих группировок едва не вступили в конфликт друг с другом, однако драку предотвратили сотрудники полиции. Наиболее активных митингующих задержали и увезли в участок.



На новую площадь пришли и активисты, которые выступают против бойкота выборов. Находясь за оцеплением бойцов СОБР, они вступили в перепалку со сторонниками бойкота, поскольку считают, что казахстанцам необходимо голосовать.



На старой площади тем временем собрались представители запрещенного в стране движения "Демократический выбор Казахстана". К митингующим вышли представители акимата.



"Ваш митинг является несогласованным. Для проведения митинга в акимат необходимо направить уведомление. Ваши действия незаконны", - говорил в мегафон руководитель управления общественного развития Асхат Осербаев.



Он отметил, что за организацию и участие в несанкционированных митингах предусмотрена административная и уголовная ответственность.



В Казахстане 10 января проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные представительные органы - маслихаты.