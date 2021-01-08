На выборах в Киргизии триумфально побеждает Садыр Жапаров. Пипец хромому котенку кыргызской государственности

17:37 10.01.2021

В Кыргызстане завершились выборы президента и референдум по форме правления



В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.



Согласно предварительным итогам после обработки данных с автоматически считывающих урн, в гонке лидирует Садыр Жапаров. По предварительным данным, он набирает 79,03 процента.



Поскольку один кандидат уже набрал больше 50 процентов голосов, второго тура не будет.



Окончательные результаты президентской кампании ЦИК подведет до 24 января включительно.