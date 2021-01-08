Эрдоган готовит новую "армянскую игру", - Ст.Тарасов

18:09 10.01.2021

Эрдоган готовит новую "армянскую игру"



Анкара стремится быстрее нормализовать свои отношения с Ереваном для того, чтобы избежать риска возможных вооруженных конфликтов, чтобы закрыть четвертый фронт в Закавказье, вслед за Сирией, Ливией и Средиземноморьем. Так что важные события в Закавказье еще впереди.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 10 января 2021, 10:07 - REGNUM



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с интригующим заявлением. Первый сюжет заключается в том, что, по словам министра, "соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое при посредничестве России, наконец-то позволит Турции нормализовать отношения с Арменией", и что "Турция надеется, что Армения не нарушит режим прекращения огня".



Это новая позиция Анкары в отношении Еревана. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связывал налаживание отношений с Арменией с условиями присоединения ее к выдвинутой им "платформы шести", альянса - России, Турции, Азербайджана, Ирана, Грузии и Армении - "с целью стабилизации ситуации и сохранения мира на Южном Кавказе". Но для этого необходимы немалые дипломатические усилия и время. Другое дело, выходить сначала на уровень нормализации двухсторонних отношений с Арменией, тем более что достигнуть реализации одного из пунктов мирного соглашения о прекращении карабахской войны, предусматривающего создание коммуникационного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через армянскую территорию, без установления конструктивных отношений с Ереваном будет непросто.



Второй сюжет в том, что Анкара начинает вписывать свои отношения с Арменией в контекст сотрудничества с Европейским Союзом. Как известно, в ходе карабахской войны Париж выступал с поддержкой Еревана. Но сенат Франции проголосовал за признание Нагорного Карабаха не в ходе войны, что могло изменить ситуацию, а после ее завершения. Тем не менее французское правительство отказалось следовать этой резолюции, что позитивно было воспринято как в Анкаре, так и в Баку. Более того, пишет французское издание Le Figaro, "Париж отказался взять на себя лидерство, призывая другие страны ЕС признать Нагорный Карабах и, таким образом, укрепить амбиции Евросоюза, стремящегося стать крупным геополитическим игроком на Южном Кавказе".



По большому счету, у Анкары на этом направлении нет претензий к Парижу. Что же касается проблем, возникших между Турцией и Францией в Восточном Средиземноморье, то Анкара считает их "вполне разрешимыми". Не случайно Чавушоглу начал предпринимать активные усилия на французском направлении, провел телефонный разговор со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, договорился разработать дорожную карту для нормализации отношений. Но тут есть один важный связывающий нюанс. Эрдоган считает, что соглашение о прекращении карабахской войны не означает окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, имея в виду определение статуса Нагорного Карабаха. В Анкаре уверены, что рано или поздно вновь заработает Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта и Франция, как один из ее сопредседателей, вряд ли будет нейтральной.



В такой ситуации Турция рассчитывает разыграть "армянскую карту" таким образом, чтобы, как считают европейские эксперты, "отвязаться от России в Закавказье и попытаться привязать к нему ЕС". Deutsche Welle рекомендует Анкаре предпринять в отношении Еревана шаги, которые могли бы "спасти демократический эксперимент в лице правительства Никола Пашиняна", что можно будет "выставлять альтернативой путинской модели правления, препятствием прихода к власти пророссийских политических сил". Как полагает эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш, необходимо искать противодействие тому, что, "отправляя миротворцев в Азербайджан и сохраняя то, что осталось под контролем Армении в Нагорном Карабахе, Россия получает рычаг влияния на Азербайджан, но и на Армению тоже, охраняя оставшуюся вне контроля Баку часть Нагорного Карабаха".



То есть Турции предлагается определенный сценарий действий, который она должна попытаться реализовать до 30 марта, даты введения против нее очередных санкций со стороны ЕС, исходя из того, что в Брюсселе не считают "отношения Турции с Россией в Закавказье сформировавшимся альянсом", называют его всего лишь "разовым партнерством на основании общих интересов тактического свойства". Действительно, Анкара не является стороной в соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. И Эрдоган начал торг. В ходе переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен об отношениях с ЕС он выставил повышенную планку: провести обновление миграционного соглашения, обновить таможенный союз с ЕС, обеспечить безвизовый режим для граждан Турции, а также сделать шаги в переговорах о членстве страны в Евросоюзе и восстановить взаимное доверие.



В то же время Анкара понимает, что Брюссель вряд ли примет предложенные условия в полном объеме. На днях кандидат на пост главы ХДС Фридрих Мерц выставил программу возможных отношений ЕС с Турцией "без получения ею права на полноправное членство в Союзе": заключить соглашение о торговле и сотрудничестве, подписанное Лондоном и Брюсселем после Brexit, постепенно отказываться от санкций против физических лиц и компаний Турции, причастных к разработке газовых месторождений на спорных территориях в Средиземном море. Возможно, на данном этапе это могло бы устроить Анкару. Но не в полном объеме, поскольку она играет на другом уровне и на разных площадках, демонстрируя Брюсселю, как говорит один швейцарский дипломат, "риски и угрозы потерять Южный Кавказ".



Многое еще впереди: открыт вопрос будущего статуса Нагорного Карабаха в рамках Минской группы, есть желание "коллективного Запада" развалить соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, перетянуть на свою сторону Турцию, ввести в контекст событий "армянскую карту" в более широком геополитическом диапазоне с проекцией на Ближний Восток с его повышенной турбулентностью. Возможно, Анкара стремится быстрее нормализовать свои отношения с Ереваном именно для того, чтобы избежать риска возможных вооруженных конфликтов, чтобы закрыть четвертый фронт в Закавказье, вслед за Сирией, Ливией и Средиземноморьем. Так что важные события еще впереди. Анкара начинает новую "армянскую игру".