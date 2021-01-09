Кандидат в кырпрезы Курсан Асанов не признает итоги выборов: Были нарушения и фальсификации

19:13 10.01.2021

Кандидат в президенты Курсан Асанов заявил, что не признает итоги досрочных выборов президента.



"Я не признаю итоги голосования, я считаю, что были допущены нарушения, до меня доходят сведения, что голоса были сфальсифицированы", - сказал он, комментируя предварительные итоги выборов.



"Процесс голосования проходил под давлением, в неравных условиях", - считает он.



Также он добавил, что готов обжаловать итоги выборов и будет бороться за каждый голос.



"Я сделал основной упор на Ошскую область, как никак я сам от туда родом, но там итоги были сфальсифицированы. Не только в Оше, но и в других областях был нарушен процесс голосования", - сказал он.