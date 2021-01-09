Кандидат в КырПрезы Адахан Мадумаров (6,69% голосов) не признал итоги выборов

19:14 10.01.2021

Бишкек (АКИpress) – Кандидат в президенты Адахан Мадумаров не признал итоги досрочных президентских выборов.



"Некоторые могут говорить, что Мадумаров проиграл и не будет признавать, но дело не во мне. Я обращаюсь к гражданам Кыргызстана, которые проявили равнодушие. Мы еще не готовы защищать свои гражданские права. Проявили безответственность перед историей", - заявил он на пресс-конференции в штабе.



По его словам, соседние страны, другие сообщества видели, как проводились эти выборы.



На 21:30 Адахан Мадумаров набрал 6,69%. Лидирует Садыр Жапаров с 79,25%.