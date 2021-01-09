Кандидат в Кырпрезы Абдил Сегизбаев (1,46% ) не признает итоги выборов

19:18 10.01.2021

Кандидат в президенты Абдил Сегизбаев заявил, что не признает результатов голосования на президентских выборах.



По его словам, выборный процесс проходил под давлением, в неравных условиях, что сказалось на возможности голосовать в полной мере.



Он сообщил, что готов обжаловать итоги голосований и будет бороться за каждый голос. "Рано или поздно вместе со своими сторонниками мы добьемся своей цели и построим сильную, справедливую страну", - добавил Сегизбаев.



На 20:30 Абдил Сегизбаев набрал 1,46% голосов.