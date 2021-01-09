|Кандидат в Кырпрезы Абдил Сегизбаев (1,46% ) не признает итоги выборов
19:18 10.01.2021
Кандидат в президенты Абдил Сегизбаев заявил, что не признает результатов голосования на президентских выборах.
По его словам, выборный процесс проходил под давлением, в неравных условиях, что сказалось на возможности голосовать в полной мере.
Он сообщил, что готов обжаловать итоги голосований и будет бороться за каждый голос. "Рано или поздно вместе со своими сторонниками мы добьемся своей цели и построим сильную, справедливую страну", - добавил Сегизбаев.
На 20:30 Абдил Сегизбаев набрал 1,46% голосов.