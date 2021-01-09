Главная КырПосчитушка (глава ЦИКа) Шайлдабекова никаких нарушений не заметила

19:19 10.01.2021

Никакого давления не было, - глава ЦИК Шайлдабекова



Никакого давления на членов ЦИК не было, сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, отвечая на вопросы на пресс-конференции.



Она сказала, что на выборах президента были небольшие нарушения. "Было минимальное количество заявлений о применении административного ресурса. Была информация о технических неполадках или процедурных вопросов. Информацию о подкупе рассмотрит МВД. После этого сообщит нам", - сказала она.



Относительно прошлых выборов Шайлдабекова сказала, что нарушений было гораздо меньше.