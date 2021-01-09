Выборы в КазПарламент ровно, как обещано: Нур-Отан - 72%, Ак Жол - 10%, "Народники" - 9%

22:28 10.01.2021

Правящая партия Казахстана лидирует на выборах в парламент



Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

В состав нижней палаты парламента Казахстана могут войти три из пяти партий, принимавших участие в выборах, передает ТАСС со ссылкой на результаты экзитпола, который провел исследовательский институт "Общественное мнение".



Лидирует на выборах правящая партия "Нур Отан" ("Свет отечества"), набравшая 71,97% голосов.



Также в парламент могут пройти Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь"), набравшая 10,18% голосов, и Народная партия Казахстана, получившая 9,03%.



Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село") и партия "Адал" ("Честность"), по результатам опроса, не смогли преодолеть барьер в 7%.



Ранее сообщалось, что явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти) Казахстана, по состоянию на 22:00 по времени Нур-Султана (19:00 мск), составила 63,3%.



Депутаты в мажилис избираются по единому общенациональному избирательному округу. Порог явки не определен.