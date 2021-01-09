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Суббота, 09.01.2021
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Выборы в КазПарламент ровно, как обещано: Нур-Отан - 72%, Ак Жол - 10%, "Народники" - 9%
22:28 10.01.2021

Правящая партия Казахстана лидирует на выборах в парламент

Фото: РИА Новости/Владислав Воднев
В состав нижней палаты парламента Казахстана могут войти три из пяти партий, принимавших участие в выборах, передает ТАСС со ссылкой на результаты экзитпола, который провел исследовательский институт "Общественное мнение".

Лидирует на выборах правящая партия "Нур Отан" ("Свет отечества"), набравшая 71,97% голосов.

Также в парламент могут пройти Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь"), набравшая 10,18% голосов, и Народная партия Казахстана, получившая 9,03%.

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село") и партия "Адал" ("Честность"), по результатам опроса, не смогли преодолеть барьер в 7%.

Ранее сообщалось, что явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти) Казахстана, по состоянию на 22:00 по времени Нур-Султана (19:00 мск), составила 63,3%.

Депутаты в мажилис избираются по единому общенациональному избирательному округу. Порог явки не определен.

Источник - iz.ru
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