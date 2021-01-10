В Бишкеке готовятся к очередным беспорядкам, - В.Панфилова

00:02 11.01.2021

Жители Киргизии проигнорировали выборы президента и референдум



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.01.2021



Явка на выборах президента Киргизии

оказалась самой низкой за весь

постсоветский период.



В Киргизии 10 января состоялись досрочные выборы президента и референдум, на котором жителям республики предлагалось выбрать форму правления – президентскую или парламентскую. Голосование признано состоявшимся. Однако явка была самая низкая за весь постсоветский период – менее 30%. По мнению экспертов, сказались политическая усталость электората и предрешенность итогов голосования. К вечеру воскресенья ЦИК сообщил: побеждает Садыр Жапаров (почти 80% голосов).

Утро в Бишкеке началось с традиционного, уже девятого марша за законность. Демонстранты выступили против референдума и изменений Конституции, которые инициировал пришедший к власти после очередного государственного переворота Садыр Жапаров. Он стал не только премьер-министром, но и исполняющим обязанности президента.



Для участия в выборах Жапаров на период избирательной кампании передал де-юре этот пост своему соратнику – спикеру парламента Таланту Мамытову. Де-факто же сам остался во главе государства.



Жапаров возглавил список кандидатов в президенты, и мало кто сомневается, что главный государственный пост достанется ему. Да еще и при пассивности электората. "Одна из причин низкой избирательной явки на выборах президента и референдуме в том, что электорат утратил веру в институты власти, – заявил ресурсу 24.kg политолог Игорь Шестаков. – У нас фактически с середины октября нет легитимного парламента и президента. Люди выживают сами. К электорату приходит понимание, что власть не играет в их жизни и судьбе какую-то важную роль. Кыргызстанцы, как и весь прошлый год, выживали и продолжают выживать сами. Результат этого – утрата веры властям, в частности институту президента".



Одновременно жители республики голосовали за будущую форму правления – президентскую или парламентскую. Политолог Кубат Рахимов не исключает, что большая часть проголосует за президентскую форму правления, поскольку парламентская демократия позднего периода полностью дискредитировала себя. Так оно и оказалось – по данным ЦИК, 80% проголосовали за сильную президентскую власть. "Но это не значит, что парламентаризм как таковой нужно полностью искоренить в нашей стране. В ближайшие два года будет поиск новой модели, которая учитывала бы, с одной стороны, формы народной справедливости, с другой – формы государственного строя. При этом во избежание охлократии надо очень четко понимать, что народное волеизъявление может не всегда быть эффективным, особенно для развития экономики", – сказал "НГ" Рахимов. Кстати, бывший президент Сооронбай Жээнбеков, который, находясь у власти, всегда говорил о развитии парламентаризма в стране, 10 января на референдуме проголосовал за президентскую форму правления. Об этом он сам сообщил журналистам на своем избирательном участке. "Хочется думать, что Киргизию минуют потрясения в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти на излете весны – в начале лета", – сказал "НГ" Кубат Рахимов. По словам эксперта, республика находится в поиске наиболее удобной версии государственности, которая учитывала бы этнополитическую составляющую и форму реализации демократии как таковой.



Тем временем МВД Киргизии объявило о готовности пресечь возможные беспорядки. Как заявил представитель силового ведомства на пресс-конференции в Бишкеке, получена оперативная информация о возможных провокациях, но сотрудники правоохранительных органов готовы выполнить свой долг. Ко времени подписания номера в печать на площади Ала-Тоо в Бишкеке устанавливали аппаратуру для концерта в честь победы Жапарова.