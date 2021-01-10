 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.01.2021
00:13  Кыргызская безнадега. Погружение в жапар..., - В.Хлюпин
00:12  Байден и Трамп так и не договорились, кто главный враг Америки, - "НГ"
00:07  Жапаров отложил на май парламентские выборы
00:02  В Бишкеке готовятся к очередным беспорядкам, - В.Панфилова
Воскресенье, 10.01.2021
22:28  Выборы в КазПарламент ровно, как обещано: Нур-Отан - 72%, Ак Жол - 10%, "Народники" - 9%
19:19  Главная КырПосчитушка (глава ЦИКа) Шайлдабекова никаких нарушений не заметила
19:18  Кандидат в Кырпрезы Абдил Сегизбаев (1,46% ) не признает итоги выборов

19:14  Кандидат в КырПрезы Адахан Мадумаров (6,69% голосов) не признал итоги выборов
19:13  Кандидат в кырпрезы Курсан Асанов не признает итоги выборов: Были нарушения и фальсификации
18:09  Эрдоган готовит новую "армянскую игру", - Ст.Тарасов
17:37  На выборах в Киргизии триумфально побеждает Садыр Жапаров. Пипец хромому котенку кыргызской государственности
16:36  В Алматы полиция задерживает участников несанкционированных митингов
16:35  Беглый экс-советник Путина назвал страшные последствия правления демократов в США
16:32  КазГенпрокуратура прокомментировала видео с заранее подписанными бюллетенями
15:43  Казахстан стремительно теряет признаки государства, - Расул Рысмамбетов
15:41  Кыргызы утратили веру в институты власти.., - Игорь Шестаков
13:51  Явка избирателей на КырВыборРеферендум на 16.00 составила всего 26,55%. Народ сидит дома...
11:28  КазПравительство должно уйти в отставку - Токаев
09:37  Казахстан выбирает себе 7-й Мажилис-Парламент
09:32  Киргизия выбирает себе 6-го президента
07:37  Демократы в Конгрессе готовят импичмент Трампа. В случае успеха он не сможет больше выдвигаться в президенты
00:59  В Туркменистане при температуре -15 градусов жилые дома остаются без тепла
00:56  У фрау Меркель обнаружился новый неожиданный преемник - герр Шпан
00:33  В Тадже за пособничество террористам посадили на 7 лет 80-летнего Дона Набиева
00:16  Взялись за старое: главные находки археологов в постсоветских странах
00:14  Николь Башаран: "Американская демократия сама наблюдала за тем, как умирает"
00:11  Почему и с какими последствиями провалилась новая Американская революция? - В.Павленко
00:10  Цветная революция Америки, - Пол Робертс
00:09  Project Syndicate (США): да здравствует биореволюция
Суббота, 09.01.2021
23:25  В Пакистане полный блэкаут. Ни зги..!
19:26  Tesla и биткоин - самые яркие примеры финансовых пузырей в эпоху пандемии
19:23  Умер последний из создателей советской атомной бомбы - академик Халатников
19:12  Арестован экс-глава СЭЗ "Бишкек" Дуйшен Ирсалиев. За "коррупционную схему"
18:31  Свобода слова, однако. Twitter навечно запечатал аккаунт Дональда Трампа
17:17  В США интернет-стукачи сдают протестующих их работодателям
17:16  Во мгле. Мэрия Бишкека создала экосовет для борьбы со смогом
17:14  2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ
17:10  Сундук с мертвецом: куда пропало тело великого полководца Александра Македонского
17:07  Король Севера. КазПрез ответил "сивым кобылам"
17:05  Тайная вечеря. Заговор судей против укрпреза Зеленского
16:13  Главарь Хорезмских электросетей Базаримбетов задержан за взятки
16:09  В бананово-лимонном... Вашингтоне. Отклики на погром Капитолия
14:51  В Китае из-за новой вспышки коронавируса наглухо закрыли два города с населением 18 млн человек - Шицзячжуан и Синтай
14:42  Неизвестные вымогали $ 250 тыс у руководства "Кыргыз темир жолу" - ГКНБ
14:38  Рухнул в море индонезийский Boeing 737-500. Более 60 пассажиров на борту
14:30  Умер бывший министр здравоохранения Киргизии (в 2005-2007 гг.) Шайлообек Ниязов
14:19  Вспомнить все-3. Елбасы об Айсултане и переименовании столицы (видео)
13:55  Противники Соединенных Штатов наслаждаются зрелищем раздолбанного Капитолия, - Liberation
13:54  В вашингтонском мятеже - отголоски постсоветских восстаний, - Эндрю Хиггинс
10:10  "Пандемия" ускоряет тектонические социальные процессы. Начинается опустошение крупных городов
10:08  Американское общество готовится к наступлению темных времен, - Л.Савин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Бишкеке готовятся к очередным беспорядкам, - В.Панфилова
00:02 11.01.2021

Жители Киргизии проигнорировали выборы президента и референдум

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
10.01.2021

Явка на выборах президента Киргизии
оказалась самой низкой за весь
постсоветский период.

В Киргизии 10 января состоялись досрочные выборы президента и референдум, на котором жителям республики предлагалось выбрать форму правления – президентскую или парламентскую. Голосование признано состоявшимся. Однако явка была самая низкая за весь постсоветский период – менее 30%. По мнению экспертов, сказались политическая усталость электората и предрешенность итогов голосования. К вечеру воскресенья ЦИК сообщил: побеждает Садыр Жапаров (почти 80% голосов).
Утро в Бишкеке началось с традиционного, уже девятого марша за законность. Демонстранты выступили против референдума и изменений Конституции, которые инициировал пришедший к власти после очередного государственного переворота Садыр Жапаров. Он стал не только премьер-министром, но и исполняющим обязанности президента.

Для участия в выборах Жапаров на период избирательной кампании передал де-юре этот пост своему соратнику – спикеру парламента Таланту Мамытову. Де-факто же сам остался во главе государства.

Жапаров возглавил список кандидатов в президенты, и мало кто сомневается, что главный государственный пост достанется ему. Да еще и при пассивности электората. "Одна из причин низкой избирательной явки на выборах президента и референдуме в том, что электорат утратил веру в институты власти, – заявил ресурсу 24.kg политолог Игорь Шестаков. – У нас фактически с середины октября нет легитимного парламента и президента. Люди выживают сами. К электорату приходит понимание, что власть не играет в их жизни и судьбе какую-то важную роль. Кыргызстанцы, как и весь прошлый год, выживали и продолжают выживать сами. Результат этого – утрата веры властям, в частности институту президента".

Одновременно жители республики голосовали за будущую форму правления – президентскую или парламентскую. Политолог Кубат Рахимов не исключает, что большая часть проголосует за президентскую форму правления, поскольку парламентская демократия позднего периода полностью дискредитировала себя. Так оно и оказалось – по данным ЦИК, 80% проголосовали за сильную президентскую власть. "Но это не значит, что парламентаризм как таковой нужно полностью искоренить в нашей стране. В ближайшие два года будет поиск новой модели, которая учитывала бы, с одной стороны, формы народной справедливости, с другой – формы государственного строя. При этом во избежание охлократии надо очень четко понимать, что народное волеизъявление может не всегда быть эффективным, особенно для развития экономики", – сказал "НГ" Рахимов. Кстати, бывший президент Сооронбай Жээнбеков, который, находясь у власти, всегда говорил о развитии парламентаризма в стране, 10 января на референдуме проголосовал за президентскую форму правления. Об этом он сам сообщил журналистам на своем избирательном участке. "Хочется думать, что Киргизию минуют потрясения в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти на излете весны – в начале лета", – сказал "НГ" Кубат Рахимов. По словам эксперта, республика находится в поиске наиболее удобной версии государственности, которая учитывала бы этнополитическую составляющую и форму реализации демократии как таковой.

Тем временем МВД Киргизии объявило о готовности пресечь возможные беспорядки. Как заявил представитель силового ведомства на пресс-конференции в Бишкеке, получена оперативная информация о возможных провокациях, но сотрудники правоохранительных органов готовы выполнить свой долг. Ко времени подписания номера в печать на площади Ала-Тоо в Бишкеке устанавливали аппаратуру для концерта в честь победы Жапарова.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610312520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года №874
- Казахстан стремительно теряет признаки государства
- Гимну Казахстана исполнилось 15 лет
- Усть-Каменогорские "атомщики" высказали признательность партии "Ак жол" за конкретную помощь в поддержке уникального производства на законодательном уровне
- Что скрывается за новым Экологическим кодексом?
- О гуманизме Казахстана и проблемных активах страны.
- В рамках агитационной кампании "Ак жола" вышел в свет сборник "Полемическая экономика"
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  