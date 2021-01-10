Рост безработицы и неравенства вкупе с "пандемией" разрушит общество, - В.Катасонов

00:03 11.01.2021

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 10.01.2021



"Мира, каким мы его знали в первые месяцы 2020 года, больше нет – он рассыпался на фоне пандемии"



Прогноз №7 Saxo Bank на 2021 год гласит: "Выплата дивидендов в ситуации нестабильности приведет к созданию Гражданского технологического фонда". Автор прогноза – аналитик банка Элеанор Крейг.



Вообще, это не столько прогноз, сколько рекомендация: что сделать, чтобы смягчить негативные процессы, неизбежные в наступившем 2021 году.



Автор прогноза экстраполирует на ближайшее будущее те социально-экономические тенденции, которые обозначились в последние 20 лет: "В ближайшие годы, возможно, в течение десяти лет, примерно одна четвертая часть существующих на сегодняшний день профессий в том виде, в котором мы их знаем, может исчезнуть с заменой автоматизацией физического труда и вытеснением искусственным интеллектом растущего количества рабочих мест Века информации. Исследователи из Оксфордского университета даже прогнозируют, что половина рабочих мест в США может исчезнуть до 2030 года".



Если у кого-то были слабые надежды на то, что можно остановить рост безработицы и поляризации общества, то в 2020 году эти иллюзии стали исчезать. "Пандемия" показала: проблемы могут обостриться так, что "разрушится социальное устройство".



Конечно, подобные ощущения существовали и раньше. В 2016 году на ежегодном саммите ВЭФ в Давосе Клаус Шваб представил свою книгу "Четвертая технологическая революция", но у Шваба там было больше вопросов, чем ответов. А Элеанор Крейг приходит на помощь бессменному руководителю ВЭФ и формулирует свой рецепт спасения человечества. Вот ее предложение:



"В 2021 году и в последующие годы нашему обществу придется найти новый политический путь, если мы желаем уйти от усугубляющегося социального неравенства, равно как и избежать политических волнений, общественного недовольства и системного риска. Итак, что следует сделать? Каждый кризис приносит энергию, необходимую для воплощения смелых изменений. Политика 2021 года требует капитального ремонта с применением совершенно нового подхода к сокращению неравенства, который имеет мало общего с внесением поправок в налоговый кодекс. Вместо этого создается Гражданский технологический фонд, посредством которого часть капитальных активов перераспределяется каждому, при этом дополнительное перераспределение активов осуществляется в пользу работников, которые потеряли работу, что позволяет таким работникам и всем остальным извлекать пользу от повышения производительности в эпоху цифровых технологий. Эта политика эволюционирует в дивиденды в ситуации нестабильности и очень полезна с точки зрения снижения градуса экономических и социальных волнений со стороны тех, кто не смог воспользоваться выгодами от повышения производительности экономики в последние годы".



Честно говоря, я раньше нигде не встречал такого словосочетания "Гражданский технологический фонд" (Citizens Technology Fund). Похожих названий много, но то, что используется в прогнозе, никому не известно. Однако в целом мысль понятна. Коммунисты назвали бы это национализацией или обобществлением средств производства и капиталов. Социал-реформаторы назвали бы "народным капитализмом" или "государственным корпоративизмом".



Идея стара. Ее зародыши можно найти у Прудона, Лассаля, Сен-Симона, Фурье. А Карл Маркс все это изложил в "Манифесте коммунистической партии" (1848 г.), а позднее в своем фундаментальном "Капитале". Большевики в России материализовали эту идею с помощью декретов советской власти.



Вообще, эту идею можно выразить с помощью следующих понятий, вытекающих одно из другого: обобществление капиталов – обобществление финансового результата функционирования общественного капитала, или общественного дивиденда – распределение общественного дивиденда между членами общества, получение каждым частички общественного дивиденда (индивидуального дивиденда).



Предположим, что предложения автора прогноза будут претворены в жизнь и так называемый Гражданский технологический фонд появится. Это, по мнению автора, приведет к следующим переменам: "Благодаря дивидендам в ситуации нестабильности высвобождается огромный предпринимательский потенциал отдельных лиц и всего общества в целом, поскольку у миллионов людей теперь появляется больше свободного времени и энергии, так как им больше не нужно заниматься рутинной тяжелой работой. Значительно возрастает популярность более осмысленной работы по восстановлению сообщества, созданию товаров ручной работы и производству продуктов питания. Также необычайный рост популярности испытывают секторы, связанные с отдыхом, начиная от хобби и заканчивая активными видами спорта и развлечениями, как реальными, так и виртуальными".



Заметим, что этот прогноз Saxo Bank перекликается с тем, где говорится в другом прогнозе о безусловном базовом доходе (ББД), то есть о фиксированных регулярных выплатах всем гражданам государства. Не очень понятно, что же в конце концов видится средством существования большей части населения – дивиденды, получаемые от Гражданского технологического фонда, или безусловный базовый доход, источником которого должен стать бюджет. Не исключаю, что в представлениях экспертов Saxo Bank эти два источника могут совмещаться, хотя в документе Saxo Bank этого не сказано.



Если говорить честно, то нарисованная в данном прогнозе схема отдает утопией. Да, существовавший долгое время общественный порядок себя изжил. Так говорят не только 99 процентов людей, которых называют "народом"; так говорят и те, кто составляет 1 процент считающих себя "элитой". У них тоже есть свой план перестройки общественного порядка, причем в масштабах мира, и называется этот план Great Reset. Я об этом недавно писал. По-русски: Великая перестройка или Великая перезагрузка. Это инициатива Всемирного экономического форума (ВЭФ) и лично Клауса Шваба, выдвинутая в мае 2020 года. Соавтором плана называют английского принца Чарльза. Некоторые наблюдатели полагают, что так называемая пандемия является искусственной, призванной спровоцировать Великую перезагрузку; на самом деле речь идет не о переходе к "ответственному капитализму" (по выражению Шваба), а о принципиально новой общественной модели, которую очень условно можно назвать "посткапитализм". Great Reset будет основной темой очередного саммита ВЭФ, который должен проходить в Давосе в январе 2021 года. Рассчитываю более подробно описать этот план после Давоса.



А пока скажу лишь, что никаких аналогов Гражданского технологического фонда с его дивидендом у Шваба нет. Есть другое: призрак "дивного нового мира" в духе антиутопии Олдоса Хаксли Клаус Шваб жестко заявляет: "Итак, приговор вынесен: "Многие спрашивают, когда мы, наконец, сможем вернуться к нормальной жизни. Если вкратце – никогда! Жизнь никогда не вернется к ощущению "сломанной" нормальности, царившему до кризиса… Мира, каким мы его знали в первые месяцы 2020 года, больше нет – он рассыпался на фоне пандемии".