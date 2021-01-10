Байден и Трамп так и не договорились, кто главный враг Америки, - "НГ"

00:12 11.01.2021

Избранный президент США ориентирует власти cтраны на противостояние с Москвой, а уходящий – на борьбу с Пекином



Геннадий Петров Владимир Скосырев

10.01.2021



Байден считает, что Кремль победят спецслужбы и старые проверенные кадры.

Уходящий президент США Дональд Трамп и избранный американский лидер Джозеф Байден двумя решениями обозначили свои внешнеполитические приоритеты. Первый предпринял меру, направленную на конфронтацию с КНР, – отменил запрет на сотрудничество госорганов страны с Тайванем. А Байден объявил о воссоздании должности директора по делам России и Центральной Азии. Причем займет ее Андреа Кендалл-Тейлор – сторонница давления на Кремль.



Еще в ходе предвыборной кампании Байден четко определил, против кого – Москвы или Пекина – его администрация будет действовать в первую очередь. "Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов – это Россия", – сказал он. В связи с этим логичным выглядит сообщение пресс-службы Байдена о появлении должности директора по делам России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности. Она была при Бараке Обаме, но Дональд Трамп ее ликвидировал. В его администрации Россией занимались кураторы европейского направления внешней политики. Байден не просто это изменит, но и, по-видимому, готов усилить роль спецслужб в определении своего курса в отношении Москвы.



Кендалл-Тейлор, которая займет воссозданную должность, в течение восьми лет была высокопоставленным сотрудником американского разведывательного сообщества. Она – аналитик, специализирующаяся на России и изучении угроз демократии, популизма и авторитарных режимов. В этом качестве Кендалл-Тейлор работала в ЦРУ, в Национальном совете по разведке и в офисе директора Национальной разведки – структуры, координирующей деятельность разведывательного сообщества США.



Судя по ее выступлениям – например, по онлайн-дискуссии на тему "Что определяет российский авторитаризм", прошедшей в мае 2020-го под эгидой Международного научного центра имени Вудро Вильсона и Института Кеннана, – Кендалл-Тейлор считает, что Кремль вступил в полосу испытаний, проверяющих на прочность действующую власть. Стоит отметить также, что она крайне негативно оценивает российско-китайское сближение, в частности по линии Шанхайской организации сотрудничества, и считает необходимым максимально противостоять ему.



Показательно также возможное назначение в Госдеп Виктории Нуланд. С сентября 2013 года по январь 2017-го она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии и теперь, по данным Politico, может вернуться на прежнюю должность. Для российской власти Нуланд – знаковая фигура. С ней ассоциируются поддержка США киевского майдана 2013–2014 годов, а также введенные после событий в Крыму санкции против России. В 2019 году Нуланд было отказано в российской визе. Отставная чиновница внесена в черный список РФ – ответ на санкции США.



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Помпео, как и его шеф Трамп, по-прежнему

считает, что Китай для США опаснее России.

Фото ReutersСтоль демонстративные антикремлевские действия Байдена явно не находят отклика у Трампа, который решил напомнить о своем видении приоритетов внешней политики страны. Госсекретарь Майкл Помпео отменил внутренние рестрикции американских ведомств на сотрудничество с Тайванем. По его словам, эти меры были введены для того, чтобы умиротворить Коммунистическую партию Китая. "Этого больше не будет. Я снимаю все эти самим себе навязанные рестрикции", – пояснил госсекретарь.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Бонни Глэйзер приводит такой пример существовавших ограничений. Чиновники Тайваня, прибывшие в США, не могли войти в Госдепартамент и потому были вынуждены общаться с американскими партнерами в отелях. "Администрация Байдена вполне обоснованно будет недовольна тем, что такое политическое решение было принято в последние дни администрации Трампа", – говорит Блайзер.



Но дело, конечно, не только в том, где могли потолковать представители двух сторон. Китай рассматривает материковый Тайвань как свою отколовшуюся провинцию. Руководствуясь собственным законодательством, Пекин все чаще выступает с предупреждениями, что может установить контроль над самоуправляющимся островом с помощью силы. В подкрепление этих предупреждений проводятся учения вооруженных сил, бомбардировщики КНР регулярно совершают рейды в сторону острова или летают вокруг него.



Еще до того как Помпео объявил о своем решении, Вашингтон сообщил, что Тайвань посетит постпред США при ООН Келли Крафт. Пекин заявил, что Америка за это дорого заплатит. Но Тайбэй приветствовал заявление Госдепа. "Более тесное партнерство между Тайванем и США базируется на общих ценностях и интересах и непоколебимой вере в свободу и демократию", – заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф У.



США еще в 1979 году, признав концепцию существования одного Китая, разорвали дипломатические отношения с Тайванем и установили их с КНР. Но тогда же в США был принят закон об отношениях с Тайванем, который обязал Вашингтон помогать острову защищать себя. Договор позволил США поставлять вооружения Тайваню, хотя и не предусматривал обязательства вступать в войну для его защиты. Несмотря на это, когда в первой половине 1990-х между КНР и Тайванем вспыхнул политический кризис, грозивший перерасти в столкновения, тогдашний президент США Билл Клинтон направил в близкий к Китаю район Тихого океана два авианосца. При республиканском президенте Трампе Вашингтон резко увеличил масштабы вооружений, поставляемых острову.



Решение Помпео – мина под администрацию Байдена, которая должна затруднить возможное смягчение отношений США и КНР, полагает руководитель Центра прикладных политических исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков. "Это также способ напомнить, что Трамп – сторонник жесткой политики в отношении Китая. Вместе с тем я не уверен, что это решение продуманное", – сказал эксперт в беседе с "НГ". Сейчас, когда над Трампом нависла угроза импичмента, а его полномочия истекают, столь демонстративно мешать новому президенту – вряд ли верная тактика, которую оценивают избиратели. Трамп, похоже, считает иначе.