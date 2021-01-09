Главный итог катаклизмов 2020 года на нефтяном рынке. Как Россия выиграла мир в нефтяной войне, - А.Каневский

00:18 11.01.2021

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 09.01.2021



Страны ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки после марта, сообщил вице-премьер России Александр Новак.



Участники картеля договорились, что в основном сохранят в феврале январские уровни добычи, только Россия и Казахстан увеличат добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно. А в марте Россия и Казахстан увеличат производство нефти еще на такой же объем. При этом Саудовская Аравия на февраль-март снизит к своей квоте добычу еще на 1 млн б/с. "Это очень большая цифра, и это связано с желанием Саудовской Аравии более быстрыми темпами обеспечить сокращение остатков на мировых нефтяных рынках, приведение их к среднему пятилетнему уровню", – пояснил Новак.



"Мы также договорились, что необходимо будет мониторить ситуацию на рынке и постепенно восстанавливать добычу на 2 млн б/с, которые были предусмотрены в соглашении. Естественно, нам понадобится для этого и апрель, и май, и июнь в зависимости от того, как будет складываться ситуация на рынке", – добавил российский вице-премьер.



Саудовская Аравия сокращает добычу нефти



Как известно, согласованная политика стран-участников сделки ОПЕК+ является следствием разразившейся в марте 2020 года ценовой войны на нефтяном рынке. Тогда, столкнувшись с падением спроса и цены вследствие пресловутой пандемии, саудиты потребовали от других участников рынка, от России прежде всего, резко сократить добычу, а получив отказ, сняли все ограничения на собственную добычу.



В итоге цены на черное золото рухнули до 20 долл. за баррель (марка BRENT). Комментаторы упражнялись в апокалиптических прогнозах, сравнивали происходящее с 1985 годом, когда Саудовская Аравия проделала аналогичный финт, а начавшийся и растянувшийся на 17 лет период низких цен на нефть привел к огромным проблемам для СССР и, как считается, стал одной из главных причин его распада. Особое злорадство у этих комментаторов вызывало то, что Россия, дескать, сама спровоцировала нефтяную войну, не приняв "разумные" предложения саудитов по сокращению добычи. А когда основные страны-экспортеры достигли соглашения, оно трактовалось чуть ли не как капитуляция России.



Страны ОПЕК+



Между тем Фонд стратегической культуры еще тогда отмечал, что "кризис перепроизводства в мировой нефтянке был спровоцирован "сланцевой революцией" в США; американцы в последние годы вплотную приблизились по добыче нефти к России и Саудовской Аравии. При этом они ни в какой ОПЕК+ не участвовали, безудержно наращивая добычу и заставляя конкурентов из ОПЕК нести все издержки, вызванные сокращением добычи ради поддержания цены".



При этом слабым местом американских сланцевиков является высокая себестоимость добываемой ими нефти; минимальный порог рентабельности для них 40 долл. – и то только на лучших с точки зрения условий добычи месторождениях.



Настаивая на резком сокращении добычи членами ОПЕК+, саудиты подыгрывали американцам, и вызвано это было не только проблемами королевства, экономика которого крайне нуждается в дорогой нефти, но и пожеланиями заокеанской державы, от которой Саудовская Аравия критически зависит во многих сферах.



Ценовая война весны 2020 года стала войной нервов и испытанием запаса прочности каждой из главных нефтедобывающих держав. А это уже не только Россия и Саудовская Аравия, но и США. Судя по взятому еще тогда саудитами (вместе с ОАЭ и Кувейтом) обязательству сократить добычу сверх установленных квот еще на 1,5 млн. баррелей, платить пришлось все-таки им. Россия же добилась разумного компромисса, обеспечившего приемлемую в целом цену на нефть и, что главное, сохранения традиционных рынков сбыта.



Между тем, пока ОПЕК+ сокращала добычу, американская сланцевая нефть вырвалась на мировые рынки, вытесняя традиционных поставщиков (а вернуться на утерянные рынки всегда сложно). К тому же установившийся уровень цен сложно назвать приемлемым для американских сланцевиков, а значит, их дальнейшая экспансия будет ограничена.



Американская нефтянка не в лучшем состоянии



Официальная позиция российской стороны сводится к тому, что добычу нефти в условиях ожидаемого восстановления мировой экономики нужно постепенно наращивать.



Итоги последнего заседания ОПЕК+ 4 января показали, кто в этой нефтяной войне оказался главным победителем: партнеры согласились на увеличение российской квоты, а саудиты в очередной раз "добровольно" сократили добычу. Можно говорить, что Россия выиграла не только ценовую войну, но и мир. Российская экономика достойно выдержала и весенний обвал цен, и период их относительно низкого уровня (с марта 2020-го) на фоне прочих экономических проблем ("пандемия"). Международные резервы России даже выросли за этот период примерно на 30 млрд. долл.



Сейчас все партнеры России в области нефтедобычи понимают, что разговаривать с Москвой с позиции силы, пугать ее новыми ценовыми войнами бессмысленно.



Если год назад ОПЕК+ обеспечивала американцам уровень цен и освобождала им нишу на рынке, то теперь саудитам и их ближневосточным союзникам приходится освобождать нишу на рынке для России, дабы сохранить мало-мальски устраивающий их (и американцев) уровень цен. И это главный итог катаклизмов 2020 года на нефтяном рынке.