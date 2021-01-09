Павлики Морозовы. 18-летняя американка Хелена Дьюк "сдала" всю родню, участвующую в беспорядках у Капитолия

07:37 11.01.2021

Молодая американка "сдала" всю родню, участвующую в беспорядках у Капитолия



18-летняя американка Хелена Дьюк в соцсетях назвала имена своих родственников, которые участвовали в беспорядках у здания Конгресса США 6 января. Об этом она написала в Twitter, опубликовав видео, на котором запечатлена ее мать, которую бьет по лицу темнокожая женщина-полицейский.



"Привет, мам, помнишь, как ты запретила мне ходить на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими… Это ты?", - написала девушка.



Хелена Дьюк отметила также, что в новостях она увидела не только свою мать Терезу Дьюк, но и своего дядю Ричарда Лоренца и тетю Энни Лоренц. Она отметила, что таким образом мстит родным за то, что они выгоняли ее из дома за поддержку Black Lives Matter. Кроме того, она призналась, что поддерживает Байдена.



По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. Позднее Хелена сделала приватной свою страницу в Twitter.



Напомним, 6 января митинг сторонников Трампа, собравшийся у Капитолия в Вашингтоне, перерос в беспорядки. Протестующие ворвались в здание Конгресса, жертвами беспорядков стали пять человек, арестованы были более 60 человек. ФБР призвала американцев помочь с определением личностей протестующих.



Над Трампом нависла угроза импичмента после того, как он, как считают в Конгрессе, спровоцировал данные беспорядки. Его аккаунты в соцсетях заблокированы.