 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.01.2021
10:06  В КазПарламент доизбраны еще 9 заседателей от балаганной "Ассамблеи народа"
10:03  Кыргызстан в ближайшие месяцы ждут еще одни президентские выборы, - экс-премьер Кулов
09:08  Секс при СССР был лучше.., - Сирил Маршан
08:58  Самое место. Посадят ли Дональда Трампа в тюрьму? - Г.Бовт
08:47  От коронавируса скончался известный туркменский композитор Реджеп Реджепов
08:39  Миссия ШОС признала КырВыборы "открытыми, свободными и легитимными"
08:34  Какой революцией пугают в США, - Алла Ярошинская

07:37  Павлики Морозовы. 18-летняя американка Хелена Дьюк "сдала" всю родню, участвующую в беспорядках у Капитолия
01:55  "В тюрьме ты 24 часа в сутки свободный человек", - Садыр Жапаров (интервью "Къ")
01:54  Флаг Алаш-Орды? Возможна ли в будущем смена государственной символики Казахстана? - Назира Нуртазина
00:18  Главный итог катаклизмов 2020 года на нефтяном рынке. Как Россия выиграла мир в нефтяной войне, - А.Каневский
00:13  Кыргызская безнадега. Погружение в жапар..., - В.Хлюпин
00:12  Байден и Трамп так и не договорились, кто главный враг Америки, - "НГ"
00:07  Жапаров отложил на май парламентские выборы
00:03  Рост безработицы и неравенства вкупе с "пандемией" разрушит общество, - В.Катасонов
00:02  В Бишкеке готовятся к очередным беспорядкам, - В.Панфилова
Воскресенье, 10.01.2021
22:28  Выборы в КазПарламент ровно, как обещано: Нур-Отан - 72%, Ак Жол - 10%, "Народники" - 9%
19:19  Главная КырПосчитушка (глава ЦИКа) Шайлдабекова никаких нарушений не заметила
19:18  Кандидат в Кырпрезы Абдил Сегизбаев (1,46% ) не признает итоги выборов
19:14  Кандидат в КырПрезы Адахан Мадумаров (6,69% голосов) не признал итоги выборов
19:13  Кандидат в кырпрезы Курсан Асанов не признает итоги выборов: Были нарушения и фальсификации
18:09  Эрдоган готовит новую "армянскую игру", - Ст.Тарасов
17:37  На выборах в Киргизии триумфально побеждает Садыр Жапаров. Пипец хромому котенку кыргызской государственности
16:36  В Алматы полиция задерживает участников несанкционированных митингов
16:35  Беглый экс-советник Путина назвал страшные последствия правления демократов в США
16:32  КазГенпрокуратура прокомментировала видео с заранее подписанными бюллетенями
15:43  Казахстан стремительно теряет признаки государства, - Расул Рысмамбетов
15:41  Кыргызы утратили веру в институты власти.., - Игорь Шестаков
13:51  Явка избирателей на КырВыборРеферендум на 16.00 составила всего 26,55%. Народ сидит дома...
11:28  КазПравительство должно уйти в отставку - Токаев
09:37  Казахстан выбирает себе 7-й Мажилис-Парламент
09:32  Киргизия выбирает себе 6-го президента
07:37  Демократы в Конгрессе готовят импичмент Трампа. В случае успеха он не сможет больше выдвигаться в президенты
00:59  В Туркменистане при температуре -15 градусов жилые дома остаются без тепла
00:56  У фрау Меркель обнаружился новый неожиданный преемник - герр Шпан
00:33  В Тадже за пособничество террористам посадили на 7 лет 80-летнего Дона Набиева
00:16  Взялись за старое: главные находки археологов в постсоветских странах
00:14  Николь Башаран: "Американская демократия сама наблюдала за тем, как умирает"
00:11  Почему и с какими последствиями провалилась новая Американская революция? - В.Павленко
00:10  Цветная революция Америки, - Пол Робертс
00:09  Project Syndicate (США): да здравствует биореволюция
Суббота, 09.01.2021
23:25  В Пакистане полный блэкаут. Ни зги..!
19:26  Tesla и биткоин - самые яркие примеры финансовых пузырей в эпоху пандемии
19:23  Умер последний из создателей советской атомной бомбы - академик Халатников
19:12  Арестован экс-глава СЭЗ "Бишкек" Дуйшен Ирсалиев. За "коррупционную схему"
18:31  Свобода слова, однако. Twitter навечно запечатал аккаунт Дональда Трампа
17:17  В США интернет-стукачи сдают протестующих их работодателям
17:16  Во мгле. Мэрия Бишкека создала экосовет для борьбы со смогом
17:14  2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ
17:10  Сундук с мертвецом: куда пропало тело великого полководца Александра Македонского
17:07  Король Севера. КазПрез ответил "сивым кобылам"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Павлики Морозовы. 18-летняя американка Хелена Дьюк "сдала" всю родню, участвующую в беспорядках у Капитолия
07:37 11.01.2021

Молодая американка "сдала" всю родню, участвующую в беспорядках у Капитолия

18-летняя американка Хелена Дьюк в соцсетях назвала имена своих родственников, которые участвовали в беспорядках у здания Конгресса США 6 января. Об этом она написала в Twitter, опубликовав видео, на котором запечатлена ее мать, которую бьет по лицу темнокожая женщина-полицейский.

"Привет, мам, помнишь, как ты запретила мне ходить на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими… Это ты?", - написала девушка.

Хелена Дьюк отметила также, что в новостях она увидела не только свою мать Терезу Дьюк, но и своего дядю Ричарда Лоренца и тетю Энни Лоренц. Она отметила, что таким образом мстит родным за то, что они выгоняли ее из дома за поддержку Black Lives Matter. Кроме того, она призналась, что поддерживает Байдена.

По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. Позднее Хелена сделала приватной свою страницу в Twitter.

Напомним, 6 января митинг сторонников Трампа, собравшийся у Капитолия в Вашингтоне, перерос в беспорядки. Протестующие ворвались в здание Конгресса, жертвами беспорядков стали пять человек, арестованы были более 60 человек. ФБР призвала американцев помочь с определением личностей протестующих.

Над Трампом нависла угроза импичмента после того, как он, как считают в Конгрессе, спровоцировал данные беспорядки. Его аккаунты в соцсетях заблокированы.

Источник - росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610339820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- О предварительных итогах явки избирателей 10 января 2021 года
- Ашимбаев: низкая явка на выборах - "тревожный звоночек" для акимов Нур-Султана и Алматы
- Избиратель проголосовал за стабильность, развитие и опыт - Данияр Ашимбаев
- Казахстан наращивает инвестиционное сотрудничество с США через площадку МФЦА
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №930
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №934
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №939
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года №962
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  