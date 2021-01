Какой революцией пугают в США, - Алла Ярошинская

08:34 11.01.2021

Америку все больше накрывает волна расового социального популизма, который грозит стране гражданским противостоянием и даже распадом.



Алла Ярошинская

Кандидат философских наук, политолог и беллетрист



Советские люди стали активно открывать для себя Америку 30 лет назад - после упразднения СССР. Тогда, глядя из Москвы, а тем более - из какого-нибудь Урюпинска, США казались процветающим оплотом мировой демократии, тем, к чему и должна стремиться уважающая себя страна. Многие россияне, попав в 1990-е гг. в США по немедленно возникшему обмену через американский Госдеп, конечно, были сражены. После почти 70 лет "железного занавеса" и идеологической муштры при пустых прилавках перед распадом СССР другого восприятия Америки и не могло быть. Судя по рассекреченным в США телефонным разговорам Клинтона и Ельцина (мои статьи здесь и здесь), Россия смотрела на США, как на старшего брата - с подобострастием и верой. И Вашингтон щедро обещал во всем помочь - оттянуть расширение НАТО, быстро войти в ВТО и т. д. Но взамен тоже требовал лояльности.



Я это к тому, что 30 лет назад сильная Америка и слабая Россия находились в одной лодке. С тех пор многое изменилось - мы остались "белыми и пушистыми" (копирайт Путина). А ворвавшийся в большую политику Дональд Трамп, задумав "сделать Америку снова великой", похоже, с задачей не справился: неудавшийся недавний штурм Капитолия в прямом эфире мировых телеканалов низвел ее, по словам многих, американских в том числе, политологов на уровень "банановой республики". Оказывается, и в Америке так тоже можно. Это раньше США поощряли "майданы" и "цветные" перевороты по миру, а сейчас и ее граждане сподобились на нечто похожее. Многие уже называют происходящее "американской революцией".



Как рассказывали мне политически активные американцы (на условиях анонимности), "леваки" (демократы) четыре года готовились свергнуть Трампа, который получил 75 миллионов голосов - никогда ранее ни один победитель на президентских выборах столько не получал. (…) Председатель Верховного суда Джон Робертс закрылся у себя, когда надо было рассматривать иск от Техаса, который поддержали 17 штатов, и кричал на всех судей, что он не хочет его рассматривать, чтобы в США не случилась революция. Его и его семью запугали". Об этом стало известно от ассистента в суде.



О какой революции речь? И кто бы ее устроил? Следуя логике событий, выходит, что если бы федеральные суды, к которым обратился Трамп и которые не стали рассматривать его апелляции по существу (голосование по почте после установленного срока, в том числе, и покойников, выдворение наблюдателей от Республиканской партии, вбросы бюллетеней и т. д.), вникли бы и признали нарушения, то это и стало бы причиной революции? А ее, выходит, могли бы в этом случае учинить "леваки", недовольные таким правосудием. То есть демократы со своими новыми ценностями, возникшими в стране после убийства белым полицейским черного рецидивиста, и насаждающими их под давлением движения Black Lives Matter (BLM), участники которого две недели убитого возили в золотом гробу по Америке. Устраивая при этом показательные целования белыми американцами пыльных ботинок обитателей "черных" кварталов. Демократы, которые во главе с тогдашним кандидатом в президенты Байденом падали перед ними на колени и просили прощения, поддержав борьбу с историческими памятниками, которые стали сносить по всей стране новые хозяева жизни и партнеры Демпартии США.



В университетах, школах и госучреждениях, рассказали американцы, сразу увольняют, если заявишь, что не только черные, но и все жизни имеют значение. А в Калифорнии, если ребенок вдруг захотел поменять пол, родителям не дают возражать, решение принимают в школе. Если там "за", тогда ребенка снабжают таблетками для "лечения". И на днях, в разгар бурных событий вокруг сертификации выборов, глава Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси, изменившая, кстати, вопреки закону правила голосования, нашла время заявить, что не должно быть в США никаких гендерных различий. Нет председателя или председательницы, только глава; нет мамы и папы, нет друга или подруги и так далее. Судя по всему, и эти "революционные" преобразования в Америке не за горами.



После недоштурма Капитолия сторонниками Трампа (дорогой подарок демократам) его оппоненты немедленно заявили, что именно президент, не желая отдавать власть, и планировал организовать "путч". В интернете вещают, что "подставили" президента движения BLM и Антифа, намеренно организовав провокацию со штурмом. И это решило исход выборов.



Я слушала его часовое выступление в прямом эфире одного из кабельных каналов. Оно оказалось и довольно мощным по содержанию (перечислено сколько, где и какие были нарушения), и очень эмоциональным. Да, Трамп призвал собравшихся (250 тысяч) отстоять выбор, "пойти к Капитолию вместе, чтобы поддержать наших героических сенаторов и конгрессменов". Вместе. Однако после аплодисментов сел в бронированный лимузин и вернулся в Белый дом, сильно разочаровав многих верующих в него.



Вот как объяснила мне одна из сторонниц Трампа, проработавшая в США десятилетия юристом в больших компаниях, почему она его поддерживает: "А мне не нравится, что в первые же дни своего правления Байден, как обещал, отменит запрет на въезд мусульман из отдельного списка, не нравится, что отменяется строительство стены на границе с Мексикой, что все "караваны" в гости к нам, не нравится, что всем 11 миллионам нелегалов дадут официальный статус, всем им - бесплатные колледжи, бесплатная медицина. Где брать на них такие деньги? В том числе у пенсионеров, так как налог на недвижимость нам никто не отменял. Я уже не говорю о среднем классе. Латино-„караваны" и мусульмане-террористы будут на его содержании". И еще, уточнила она, Трампа поддерживают в основном белые и образованные.



Русская американка уточнила, что за президента голосовали и советские иммигранты, потому что наши люди хорошо образованы и, зная, что такое социализм, конечно, не поддерживают "левых" (демократов), никакой социализм им не нужен - наелись на родине.



Именно новые для пуританских США ценности и побоялся подвергать сомнению председатель Верховного суда Робертс, из-за которых, выходит, в стране могла бы начаться "революция". Однако у меня есть большие сомнения - похоже, что подобный театр с участием малообразованного слоя населения, сидящего десятилетиями на велфере (субсидии от государства), всего лишь используется демократами-селебрити для достижения политических целей. Власти любой ценой.



И цена эта может оказаться ошеломляющей. И для страны, и для всего мира. Как следует из американских СМИ, Техас готов вынести на референдум вопрос о выходе из США - когда-то он уже был независим. И другие "красные" (республиканские) штаты тоже могут об этом задуматься. Многие большие компании уже сейчас переносят свои бизнесы из Калифорнии в Техас (например, Илона Маска). "А в „голубых" (голосующих за демократов) штатах увеличивают налоги - надо же содержать всю ораву бездельников", - делится своими мыслями республиканка из Флориды.



Побочными, можно сказать, явлениями борьбы за власть стала фактически тотальная идеологическая цензура в США. Ютьюб, Твиттер, Фейсбук, ТВ (за ними стоят Цукерберг, Блумберг, Сорос) буквально вытравливают со своих платформ все, что не совпадает с идеологией новых американских ценностей. Президент Трамп, имеющий в руках ядерную кнопку, в Твиттере забанен навсегда. На республиканцев в Белом доме и конгрессе, которые все еще не отказались от самих себя и поддержки Трампа, оказывается колоссальное давление, особенно после штурма Капитолия, чтобы они немедленно ушли. Хотя многие коллеги Трампа сами быстро дали заднюю, когда запахло жареным, отказавшись от борьбы за результаты выборов в конгрессе.



Знакомая американка чеканит свои выводы, как бритвой полощет по горлу: "Демографию, другую, уже вскоре для США обеспечат латино-муслимо-„караваны"… Европа уже накушалась, теперь очередь Америки". Как-то это все сильно диссонирует с заключительным обещанием Трампа перед штурмом: "The best is yet to come" ("Лучшее еще впереди"). Видимо, поэтому некоторые защитники президента (юристы) советуют ему уйти немедленно в отставку, чтобы вице-президент Пенс успел его помиловать - многие уверены, что тюрьмы и сумы Трампу теперь не избежать.



