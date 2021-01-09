 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Миссия ШОС признала КырВыборы "открытыми, свободными и легитимными"
08:39 11.01.2021

11 января 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Миссия ШОС признала досрочные выборы открытыми, свободными и легитимными

Миссия ШОС признала прошедшие досрочные выборы президента открытыми, свободными и легитимными. Об этом на пресс-конференции заявил глава миссии и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

10 января ШОС по приглашению ЦИК провела миссию наблюдения за ходом подготовки и проведением досрочных выборов президента КР и референдума по определению формы правления страны.

"Приглашение международных наблюдателей расценивается как стремление Кыргызстана обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность выборного процесса", - сказал глава миссии ШОС.

По его словам, миссия наблюдателей от ШОС на досрочных выборах президента Кыргызстана и референдуме по форме правления в стране не зафиксировала никаких нарушений.
"Члены миссии посетили около 50 избирательных участков в Бишкеке. Принимающей стороной были созданы все необходимые условия для мониторинга. Была предоставлена исчерпывающая информация об избирательной кампании и референдуме. На УИК находились доверенные лица кандидатов в президенты, наблюдатели от политических партий и общественных объединений, также ряд международных организаций и представители СМИ. Жалоб и замечаний от доверенных лиц и наблюдателей по ходу избирательного процесса в адрес представителей миссий не поступало", - рассказал Владимир Норов.

Он также подчеркнул, что избирательные участки были оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем для проведения выборов. Были созданы все условия и возможности для гражан с ОВЗ.

"Кандидаты в президенты на равных условиях проводили агитационную работу через СМИ и путем организации массовых мероприятий, а также выпуска и распространения агитационных материалов", - отметил глава миссии и генеральный секретарь ШОС.

Досрочные выборы и референдум проведены в соответствии с действующим законодательством Кыргызстана и принятыми КР международными обязательствами. Миссией не отмечено нарушение норм национального избирательного законодательства.

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов
"Миссия ШОС признала прошедшие досрочные выборы открытыми, свободными и легитимными", - заключил Владимир Норов.

Источник - 24.kg
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