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|От коронавируса скончался известный туркменский композитор Реджеп Реджепов
08:47 11.01.2021
10 января в Ашхабаде в возрасте 76 лет от коронавируса скончался известный туркменский и советский композитор Реджеп Реджепов.
Похороны состоялись во второй половине дня.
Родившийся 23 июня 1944 года Реджепов – выпускник Московской консерватории им. Чайковского, лауреат премии Ленинского комсомола, Народный артист Туркменистана, обладатель государственной премии имени Махтумкули, проректор Национальной консерватории и заслуженный деятель искусств страны. Долгое время он возглавлял Союз Композиторов ТССР.
Является автором многих симфонических произведений, музыки для фильмов, ряда романсов и песен, а также одним из постановщиков оперы "Героглы".