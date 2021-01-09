От коронавируса скончался известный туркменский композитор Реджеп Реджепов

08:47 11.01.2021

10 января в Ашхабаде в возрасте 76 лет от коронавируса скончался известный туркменский и советский композитор Реджеп Реджепов.



Похороны состоялись во второй половине дня.



Родившийся 23 июня 1944 года Реджепов – выпускник Московской консерватории им. Чайковского, лауреат премии Ленинского комсомола, Народный артист Туркменистана, обладатель государственной премии имени Махтумкули, проректор Национальной консерватории и заслуженный деятель искусств страны. Долгое время он возглавлял Союз Композиторов ТССР.



Является автором многих симфонических произведений, музыки для фильмов, ряда романсов и песен, а также одним из постановщиков оперы "Героглы".