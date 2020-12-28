Секс при СССР был лучше.., - Сирил Маршан

09:08 11.01.2021

28 декабря 2020 г.

Сирил Маршан | Slate.fr

Был ли секс лучше при социализме?

"По мнению американского антрополога Кристен Годси, капитализм подвергает секс воздействию рыночной стоимости и ставит женщин в ситуацию экономической зависимости от мужчин", - пишет Slate.fr.



"(...) Годси хотела, чтобы эта книга произвела эффект крепкого пинка. Уже одним своим действенным названием "Почему для женщин при социализме секс лучше" (книга вышла во Франции в октябре). И хотя из-за названия может создаться впечатление, что речь идет о конкретном аспекте данного предмета, не обольщайтесь: автор не собиралась фетишизировать женщин бывшего восточного блока, она скорее стремилась определить момент материальной и эмоциональной независимости женщин", - указывает журналист Сирил Маршан.



"(...) Иногда верх берет активистка, иногда исследовательница - автор блестяще смешивает два уровня, не утруждая себя выбором, кто берет верх, антрополог или феминистка. С одной стороны, мы можем проследить, как вспышка неолиберализма в бывшем Восточном блоке привела к сильной зависимости женщин от мужчин. С другой стороны, Годси переходит на другой более описательный уровень, объясняя, что именно больше не следует отрицать в идеалах социалистического проекта. Так, каждая глава открывается любопытным случаем из личного опыта, который автор затем представляет для того, чтобы провести аналогию с жизнью женщин Восточной Европы в эпоху холодной войны", - говорится в статье.



"Запоминается, например, свидетельство Кена, друга Кристен Годси, который стал чрезвычайно богатым бизнесменом в Нью-Йорке. Кен всегда делал ставку на внешность своих партнерш, до тех пор, пока не распался его брак с его самым красивым трофеем. "Содержанка, швыряющая деньгами, (...) бросила его сразу после того, как она получила грин-карту [и] астрономические алименты". Годси анализирует эту ситуацию с помощью гендерной тематики в экономической теории: в капиталистических обществах секс является средством социального обмена, доступным гетеросексуальным женщинам", - отмечает издание.



"Согласно закону спроса и предложения, эта теория предполагает, что секс является товаром, контролируемым женщинами в той степени, в какой их сексуальные желания будут менее сильными, чем у мужчин. Такая предрасположенность оказывалась не врожденной, а специфической для общепринятых представлений о желании и контроле над чувствами в неолиберальной идеологии. Таким образом, по мнению Годси, подобная теория действует в условиях свободного рынка, когда женщины находятся в положении экономической уязвимости (обесценивание профессиональных навыков, неустойчивость, стеклянный потолок), которую могут компенсировать только мужчины", - передает автор статьи.



"В разделенной Германии существовала "естественная среда наблюдения для изучения прав женщин и их сексуальности". Такая методология усложнялась количественной оценкой "субъективного благополучия", тем не менее, Годси опирается на многочисленные эмпирические исследования для определения сексуального удовлетворения восточногерманских женщин. Автор подтверждает: существует взаимосвязь между экономической независимостью женщин и удовольствием, которое они получают в постели. Разница оказывалась довольно очевидной, поскольку так называемая социалистическая политика способствовала снижению цены этих социальных обменов. "В конечном счете, многие восточные немцы оценили свой секс до 1989 года как более спонтанный, естественный и приносящий больше радости по сравнению с коммерциализированным и инструментализированным сексом, который они открыли для себя при присоединении к Западной Германии", - пишет Кристен Годси.



"(...) Понятно, что на права женщин в значительной степени повлиял идеологический конфликт между двумя сверхдержавами, США и СССР. С помощью этого исследования можно лишь догадываться, насколько это соперничество привело к изменениям в структуре семьи в развитых обществах. С одной стороны, существует консервативный ответ, состоящий в осуждении упадка патриархальной семьи, а с другой - социалистический ответ, поощряющий создание государственных услуг в области образования, здравоохранения или даже субсидий, поддерживающих лучшее распределение родительских ролей между людьми, составляющими пару, - отмечает Slate.fr. "Мы заинтересованы в изучении этих побед и в сохранении того, что еще можно спасти (...), дабы противостоять худшим проявлениям мирового капитализма. В частности, молодым женщинам мало что терять, при этом они могут много выиграть от коллективных усилий по построению более справедливого, равноправного и устойчивого общества", - пишет Кристен Годси.



Источник: Slate.fr