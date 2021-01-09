 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.01.2021
14:11  В США задумались над союзом с Россией для противостояния Китаю
13:54  И.Джорбенадзе: Евразийский союз жив, но сильно кашляет
13:52  Споры о внешнем долге Таджикистана: кто и как вернет?
13:50  Тень либерально-цифрового фашизма опускается над США, - Ю.Баранчик
11:40  Крушение мифа об Америке, - В.Прохватилов
11:26  США: "поджог рейхстага"? Штурм Конгресса в Вашингтоне напоминал крупную провокацию, - В.Малышев
10:58  Боррель: Захват Капитолия показал, как опасна дезинформация

10:06  Полит-фольклор. В КазПарламент доизбраны еще 9 заседателей от балаганной "Ассамблеи народа"
10:03  Кыргызстан в ближайшие месяцы ждут еще одни президентские выборы, - экс-премьер Кулов
09:08  Секс при СССР был лучше.., - Сирил Маршан
08:58  Самое место. Посадят ли Дональда Трампа в тюрьму? - Г.Бовт
08:47  От коронавируса скончался известный туркменский композитор Реджеп Реджепов
08:39  Миссия ШОС признала КырВыборы "открытыми, свободными и легитимными"
08:34  Какой революцией пугают в США, - Алла Ярошинская
07:37  Павлики Морозовы. 18-летняя американка Хелена Дьюк "сдала" всю родню, участвующую в беспорядках у Капитолия
01:55  "В тюрьме ты 24 часа в сутки свободный человек", - Садыр Жапаров (интервью "Къ")
01:54  Флаг Алаш-Орды? Возможна ли в будущем смена государственной символики Казахстана? - Назира Нуртазина
00:18  Главный итог катаклизмов 2020 года на нефтяном рынке. Как Россия выиграла мир в нефтяной войне, - А.Каневский
00:13  Кыргызская безнадега. Погружение в жапар..., - В.Хлюпин
00:12  Байден и Трамп так и не договорились, кто главный враг Америки, - "НГ"
00:07  Жапаров отложил на май парламентские выборы
00:03  Рост безработицы и неравенства вкупе с "пандемией" разрушит общество, - В.Катасонов
00:02  В Бишкеке готовятся к очередным беспорядкам, - В.Панфилова
Воскресенье, 10.01.2021
22:28  Выборы в КазПарламент ровно, как обещано: Нур-Отан - 72%, Ак Жол - 10%, "Народники" - 9%
19:19  Главная КырПосчитушка (глава ЦИКа) Шайлдабекова никаких нарушений не заметила
19:18  Кандидат в Кырпрезы Абдил Сегизбаев (1,46% ) не признает итоги выборов
19:14  Кандидат в КырПрезы Адахан Мадумаров (6,69% голосов) не признал итоги выборов
19:13  Кандидат в кырпрезы Курсан Асанов не признает итоги выборов: Были нарушения и фальсификации
18:09  Эрдоган готовит новую "армянскую игру", - Ст.Тарасов
17:37  На выборах в Киргизии триумфально побеждает Садыр Жапаров. Пипец хромому котенку кыргызской государственности
16:36  В Алматы полиция задерживает участников несанкционированных митингов
16:35  Беглый экс-советник Путина назвал страшные последствия правления демократов в США
16:32  КазГенпрокуратура прокомментировала видео с заранее подписанными бюллетенями
15:43  Казахстан стремительно теряет признаки государства, - Расул Рысмамбетов
15:41  Кыргызы утратили веру в институты власти.., - Игорь Шестаков
13:51  Явка избирателей на КырВыборРеферендум на 16.00 составила всего 26,55%. Народ сидит дома...
11:28  КазПравительство должно уйти в отставку - Токаев
09:37  Казахстан выбирает себе 7-й Мажилис-Парламент
09:32  Киргизия выбирает себе 6-го президента
07:37  Демократы в Конгрессе готовят импичмент Трампа. В случае успеха он не сможет больше выдвигаться в президенты
00:59  В Туркменистане при температуре -15 градусов жилые дома остаются без тепла
00:56  У фрау Меркель обнаружился новый неожиданный преемник - герр Шпан
00:33  В Тадже за пособничество террористам посадили на 7 лет 80-летнего Дона Набиева
00:16  Взялись за старое: главные находки археологов в постсоветских странах
00:14  Николь Башаран: "Американская демократия сама наблюдала за тем, как умирает"
00:11  Почему и с какими последствиями провалилась новая Американская революция? - В.Павленко
00:10  Цветная революция Америки, - Пол Робертс
00:09  Project Syndicate (США): да здравствует биореволюция
Суббота, 09.01.2021
23:25  В Пакистане полный блэкаут. Ни зги..!
19:26  Tesla и биткоин - самые яркие примеры финансовых пузырей в эпоху пандемии
19:23  Умер последний из создателей советской атомной бомбы - академик Халатников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Полит-фольклор. В КазПарламент доизбраны еще 9 заседателей от балаганной "Ассамблеи народа"
10:06 11.01.2021

Ассамблея народа Казахстана на XXVIІІ сессии избрала девять депутатов в Мажилис Парламента, передает корреспондент zakon.kz.

Голосование проходило в столичном Дворце мира и согласия.

Участие в голосовании приняли Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и члены Ассамблеи. Всего проголосовало 351 человек, четыре бюллетеня признали недействительными.

По итогам голосования были избраны девять депутатов:

1. Депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК - Сауытбек Абдрахманов (298 голосов);

2. Председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения "Масис", член АНК - Аветик Амирханян (270 голосов);

3. Аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области - Ильяс Буларов (274 голоса);

4. Директор КГУ "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау - Наталья Дементьева (292 голоса);

5. председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана", член Ассоциации предпринимателей АНК - Юрий Ли (282 голоса);

6. Вице-президент республиканского общественного объединения "Ассоциация "Барбанг" курдов", член АНК - Вакиль Набиев (285 голосов);

7. Руководитель фермерского хозяйства "Шыгыс", член АНК - Шамиль Осин (271 голос);

8. Генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз" - Владимир Тохтасунов (277 голосов);

9. Председатель республиканского общественного объединения "Ассоциации азербайджанцев", член АНК - Абилфас Хамедов (290 голосов).

10 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Nur Otan побеждает на парламентских выборах, набрав 71,97% голосов избирателей. Второе место заняла Демократическая партия "Ак жол" - 10,18% голосов. На третьем месте - "Народная партия Казахстана" - 9,03% голосов.

Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610348760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- О предварительных итогах явки избирателей 10 января 2021 года
- Ашимбаев: низкая явка на выборах - "тревожный звоночек" для акимов Нур-Султана и Алматы
- Избиратель проголосовал за стабильность, развитие и опыт - Данияр Ашимбаев
- Казахстан наращивает инвестиционное сотрудничество с США через площадку МФЦА
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №930
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №934
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №939
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года №962
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  