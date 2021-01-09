Полит-фольклор. В КазПарламент доизбраны еще 9 заседателей от балаганной "Ассамблеи народа"

10:06 11.01.2021

Ассамблея народа Казахстана на XXVIІІ сессии избрала девять депутатов в Мажилис Парламента, передает корреспондент zakon.kz.



Голосование проходило в столичном Дворце мира и согласия.



Участие в голосовании приняли Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и члены Ассамблеи. Всего проголосовало 351 человек, четыре бюллетеня признали недействительными.



По итогам голосования были избраны девять депутатов:



1. Депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК - Сауытбек Абдрахманов (298 голосов);



2. Председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения "Масис", член АНК - Аветик Амирханян (270 голосов);



3. Аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области - Ильяс Буларов (274 голоса);



4. Директор КГУ "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау - Наталья Дементьева (292 голоса);



5. председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана", член Ассоциации предпринимателей АНК - Юрий Ли (282 голоса);



6. Вице-президент республиканского общественного объединения "Ассоциация "Барбанг" курдов", член АНК - Вакиль Набиев (285 голосов);



7. Руководитель фермерского хозяйства "Шыгыс", член АНК - Шамиль Осин (271 голос);



8. Генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз" - Владимир Тохтасунов (277 голосов);



9. Председатель республиканского общественного объединения "Ассоциации азербайджанцев", член АНК - Абилфас Хамедов (290 голосов).



10 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Nur Otan побеждает на парламентских выборах, набрав 71,97% голосов избирателей. Второе место заняла Демократическая партия "Ак жол" - 10,18% голосов. На третьем месте - "Народная партия Казахстана" - 9,03% голосов.



Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.



Тамила Языкова, Нур-Султан