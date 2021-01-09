Боррель: Захват Капитолия показал, как опасна дезинформация

10:58 11.01.2021

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недавний штурм Капитолия в Вашингтоне демонстрацией того, к чему приводят "деградация демократических ценностей" и недостоверная информация, распространяемая в соцсетях.



Как написал верховный представитель ЕС по международным делам в своем блоге, инцидент в столице США стал "кульминацией очень тревожных событий", которые происходили в мире последние несколько лет. По мнению Борреля, он должен "пробудить" сторонников демократии, иначе "ее ценности и институты в конечном итоге необратимо погибнут".



Дипломат подчеркнул, что дезинформация является "реальной угрозой". "Если люди считают, что выборы были сфальсифицированы, потому что их лидер снова и снова заявляет об этом, они будут действовать соответственно", - отметил он.



Также Боррель призвал к более тщательному регулированию соцсетей. По его мнению, компании, управляющие соцсетями, сами не справляются с этой задачей.