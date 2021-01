США: "поджог рейхстага"? Штурм Конгресса в Вашингтоне напоминал крупную провокацию, - В.Малышев

11:26 11.01.2021 США: "поджог рейхстага"?



Владимир Малышев

10.01.2021



6 января возбужденная толпа сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание Конгресса на Капитолийском холме. Как уже теперь известно, во время "штурма" погибло пять человек. Причем одна безоружная женщина, ветеран ВВС США была хладнокровно застрелена агентом спецслужбы в штатском.



В тот день планировалось утверждение двумя палатами Конгресса итогов голосования Коллегии выборщиков, объявивших победителем президентских выборов Джо Байдена. Трамп, в этой связи, подготовил две группы конгрессменов в обеих палатах Конгресса, которые должны были внести возражения по итогам голосования в ряде штатов и потребовать перевыборов в них. В этот же день, 6 января, в Вашингтоне на митинге в поддержку действующего президента он призвал своих сторонников пойти к Конгрессу, где проходила ратификация результатов президентских выборов, чтобы там "выразить свой гнев" против их фальсификации.



Но даже судя по тому, что было показано по официальным каналам, случившееся на штурм походило мало. Полицейское оцепление вокруг здания Конгресса сопротивлялось слабо и происходившее больше напоминало инсценировку. Полицейские сами пропустили протестующих в здание. Один из Телеграм-каналов опубликовал видео, на котором полиция открывает ворота и пускает толпу на территорию Капитолия.



Трамп, узнав о случившемся, в коротком видеообращении еще раз повторил, что выборы фальсифицировали, но призвал сторонников мирно разойтись по домам. Добавив, что всех их любит и считает "очень особенными".



"Я знаю о вашей боли. У нас украли выборы. Это была внушительная победа, и все об этом знают. Особенно наши оппоненты. Но сейчас вам нужно пойти домой. Нам нужен мир", - заявил он. А в твиттере Трамп написал о "великих патриотах". Соцсеть поспешно удалила этот пост, после чего и вовсе заблокировала аккаунт президента.



Дружно обрушились на действующего президента либеральные CNN, NBC, The New York Times, рассуждая о "протрамповских бандитах" и о будто бы его подстрекательской роли. А телеканалы Fox Business и Newsmax обвинили во всем радикальные группировки типа антифа. "Нельзя согласиться с тем, как медиа освещают эти события. Там достаточно спокойно. Но если слушать NBC и CNN, кажется, что врата ада разверзлись", - отметил журналист Newsmax.



Рассказ очевидца



Достаточно убедительно провокацию разоблачает свидетель этих драматических событий в столице США профессор, старший научный сотрудник университета Ариэля Александр Шнейдер, активист Республиканской партии из Бостона. Он выложил в сеть на YouTube видеозапись, в которой подробно рассказал о том, что на самом деле все происходило совсем не так, как это изобразили либеральные американские, как А. Шнейдер выразился, "средства массовой дезинформации". СМИ, почти полностью находящиеся под контролем пришедших к власти демократов Джо Байдена.



"6 января 2021 года, - заявил он, - я был свидетелем того, что в американской истории станет, наверное, гибридом "кровавого воскресенья" 9 января 1905 года или поджога рейхстага в Германии".



"Приехали мы в Вашингтон, - рассказал Шнейдер, - народу было очень много, холодина была собачья, зуб на зуб не попадал". По его словам, он прибыл из Бостона на автобусе вместе с другими участниками митинга "не за Трампа, - как он сказал, - а ради марша за вашу и нашу свободу, за честные выборы, за соблюдение идей основателей американской Конституции".



Собралось, по его мнению, не менее полумиллиона человек. Однако, как заметил Шнейдер, камеры СМИ были специально установлены так, чтобы в кадр не попала громадная толпа его участников.



Организаторы и участники мероприятия знали, что могут быть провокации, а потому им даже раздавали специальные памятки о том, что надо вести себя предельно корректно, не иметь с собой оружия, не поддаваться на провокации. Мало того, на рукава участникам митинга повязали специальные ленточки, чтобы отличать "своих от чужих". По улицам города все прошли организованно, не было ни одного разбитого окна. По словам Шнейдера, то, что это будто бы была беснующаяся толпа мародеров, - клевета. Для организации порядка ехавшие с ним были разбиты на "пятерки". В моей "пятерке", рассказал Шнейдер, были "очаровательный музыкант из Нью-Гэмпшира, два очень умных программиста из Бостона, и одна лет под 60 очень образованная и очень задорная бывшая финансистка".



Выступая перед участниками митинга, Трамп подробно рассказал, каково было реальное голосование по всем штатам и о доказательствах грубых фальсификаций. Он сообщил, что вице-президент Майкл Пенс, который руководит собранием Сената, имеет право не признать результаты голосования выборщиков и отправить их на пересмотр. "Будущее демократии в руках Пенса!" - подчеркнул Трамп.



Но, рассказывает Шнейдер, в толпе вокруг него стали говорить, что ходят слухи - Пенс не сможет этого сделать, поскольку против него есть компромат, связанный с педофилами. И пока они шли, люди вдруг узнают, что Пенс ничего в защиту демократии не сделал… Т.е. продажная интегрированная в "глубинное государство" верхушка Республиканской партии совершила предательство. И настроение толпы меняется. Шансов нет, выборов нет, судебной власти нет, а СМИ попросту все блокируют. Надежда сменяется чувством обреченности…



Среди молодых участников митинга звучат голоса, что лидеры Республиканской партии - предатели, что надо создавать другую. Что они консерваторы и еще "вернутся к религии"… Звучат предложения идти в Конгресс и рассказать там, что они думают по этому поводу. Как отмечает, Шнейдер, никто полицейских не бьет.



"Я ни одного удара по полицейскому не видел!" - утверждает Шнейдер. Но те не дают демонстрантам пройти. Страсти накалились после того, как правоохранители бросили шумовую гранату.



Сам Шнейдер не был в здании Конгресса. Но ссылаясь на тех, кто туда зашел, сообщил, что никто из демонстрантов - американских патриотов именно в зал Конгресса не заходил, потому что полицейские их предупредили, что если вы туда войдете, то будут проблемы. А потому они из здания просто ушли.



По рассказам другой свидетельницы, Шнейдер узнал, что у бокового входа она увидела каких-то странных людей с длинными деревянными брусками в руках, которые, разбив стекла, влезли вовнутрь. Именно через эту дверь и была застрелена потом безоружная женщина. В толпе говорили также, что видели, как полиция подвозила группу антифа, выдающих себя трампистами, которых демократы используют для своих провокаций. По словам Шнейдера, на фото видно, как стоят двое, одетых, как трамписты в типичных шапочках, а рядом - еще не успевший переодеться человек в одежде антифа...



По пути нацистской Германии?



Таким образом, из рассказа ясно, что этот якобы "штурм Конгресса" - явная провокация, организованная противниками Трампа. И использованная Александром Шнейдером аналогия с поджогом рейхстага не случайна. О том, что многое из происходящего сегодня в США напоминает ситуацию в Германии накануне прихода нацистов к власти, пишут сами американские СМИ. Так, авторитетное издание National Interest в статье под заголовком "Означает ли нападение на Капитолий, что Америка обречена?" высказывает предположение, что США идут по пути нацистской Германии:



"Серьезный вопрос, который стоит перед Америкой, - это вопрос, направится ли страна по тому же пути, что и веймарская Германия? В своей книге "Американская цель" Аарон Сибариум написал, что есть некоторые явные совпадения с той предгитлеровской ситуацией и этой в США. Например, треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может быть оправдано. То есть доля людей, которые уверены, что можно применять силу для защиты "правильных" политических мнений, доля таких людей выросла в 4 раза по сравнению с 2017-м годом".



Издание предполагает, что "США будут напоминать Римскую Республику времен упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия все это повторила от начала до конца: разные партии, от нацистов до социал-демократов и коммунистов, имели свои боевые отряды.



Результат был - делигитимация режима веймарской Германии. Джо Байден обещает восстановить правила хорошего тона в Америке… Но было ли нападение на Капитолий последней сценой в той драме ненависти, которая вдруг охватила страну? Или это нападение - предвестник чего-то еще более темного?



Фашизм в США



В свою очередь политический обозреватель Фред Рид на американском портале The Unz Review уже прямо утверждает, что США давно превращаются в откровенно фашистское государство. Описывая действия Германии перед нападением на Польшу, автор видит отчетливые параллели с нынешней политикой США. "Но чем нацистская Германия отличается от сегодняшних Соединенных Штатов? - задается он вопросом. - Ложь - та же. Вашингтон настаивал на том, что Ирак собирался заполучить ядерное и биологические оружие, что у него был ядовитый газ. Ничего из этого не соответствовало действительности. Правительство, без помех со стороны средств массовой информации, убедило более половины американского населения в том, что Ирак несет ответственность за "девять-одиннадцать" (события 11 сентября 2001 года). Теперь Вашингтон говорит, что Иран работает над тем, чтобы заполучить ядерное оружие, и, конечно, что "русские идут". Американская пресса, неофициально, но строго контролируемая, тщательно не оспаривает ничего из этого".



"Немецкие нацисты, - продолжает Фред Рид, - поклонялись "крови и почве", земле Германии и тевтонской расе, которые, по их мнению, генетически превосходили всех остальных. Американцы не могут легко поклоняться расе. Вместо этого они считают себя "исключительными", "незаменимыми", "сияющим градом на холме", "величайшей цивилизацией, которую когда-либо знал мир". Тот же нарциссизм и высокомерие, несколько иное основание. Нацистская Германия была, как и нацистская Америка сейчас, отчетливо милитаристской. У США сотни баз по всему миру (у Китая одна база за пределами страны - в Джибути), они тратят возмутительно много на вооруженных силы, несмотря на отсутствие явного врага в военном смысле слова… Нацистская Германия напала на Польшу, Норвегию, Бельгию, Францию, Россию, Америку и Англию. Америка? На Ирак, Афганистан, Ливию, Сомали, Сирию… Это - из последнего. Оглянувшись немного назад, у нас есть Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Югославия, интервенция в Панаме, и так далее. Миллионы и миллионы убитых. Третий рейх был, а Америка остается - главной угрозой миру на планете", - считает Фред Рид.



А сейчас дело доходит до того, что американские политики уже начинают открыто с одобрением цитировать Гитлера. Так, конгрессвумен от штата Иллинойс Мэри Миллер в своей речи у здания конгресса 8 января заявила, как передает телеканал WCIA, что "Гитлер был прав.



Он сказал: "У кого есть молодежь, у того есть будущее", - процитировала Миллер, говоря о создании Гитлером политического движения среди молодежи.



Озабоченность России



Серьезную озабоченность вызвали последние события в США и в России. "В США вернулся бумеранг цветных революций, - заметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Беспорядки в Вашингтоне могут привести к кризису американской системы власти. Американское общество оказалось расколото надвое. Хотя демократы взяли верх не только на выборах президента, но и сохранили большинство в Палате представителей, о стабильности политической системы США говорить вряд ли приходится. Она разбалансирована в условиях, когда легитимность президентских выборов оспаривается столь значительным числом граждан".



"Нестабильность в любой, тем более в крупнейшей ядерной державе всегда таит в себе возможные угрозы всеобщему миру", - отметил Л. Слуцкий.



"Праздник демократии закончился, - заявил в свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. - Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс [на демократию], а, следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим. Американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги".



Но если официальные лица высказываются о провокации со "штурмом Капитолия" дипломатично, то обозреватели говорят более конкретно.



"Захват Капитолия, скорее всего, организован спецслужбами США, - пишет на страницах КП ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов, известный комментатор Александр Запесоцкий. - Правду американские власти будут замалчивать усердно, как обстоятельства убийства президента Кеннеди".



Как он отмечает, СМИ Соединенных Штатов, контролируемые демократами, уже единогласно возложили ответственность за случившееся на Трампа и требуют с ним расправиться. Не приходится сомневаться, что это будет сделано. Более того, именно это, скорее всего, и планировалось "глубинным государством" - псевдоэлитой страны, уже много лет контролирующей в Америке командные высоты.



И действительно, как сообщило 8 января NBC News, члены Демократической партии США намерены вынести действующему пока главе государства Дональду Трампу импичмент за "подстрекательство к мятежу" после беспорядков в Вашингтоне.



О том, что "штурм Конгресса" - провокация свидетельствует и тот факт, что в случившемся уже стараются обнаружить "руку Москвы". Как сообщила газета "Вашингтон Пост", в суде одной из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка.



Однако попытка провокации с "русским следом" не удалась. Как выяснилось, вместе с женщиной на протестах была задержана ее 28-летняя дочь Кристина Малимон. Девушка является активной сторонницей президента США Дональда Трампа, делегатом от Республиканской партии округа Малтнома и вице-председателем организации "Молодые республиканцы Орегона", сообщило Buzzfeed. Согласно данным издания, задержанные имеют молдавское происхождение, а доказательств о том, что у них есть гражданство России найдено не было.



Другая попытка такой же русофобской провокации - выложенное на украинском сайте gordonua.com сообщение, будто на одном из многочисленных видео "штурма Конгресса", появившихся в интернете, слышно, как митингующий якобы кричит на русском: "Смелее, смелее!"



Однако в России по поводу драматических событий в США отнюдь никто не злорадствует. "Лично меня, - сделал вывод Запесоцкий, - да и многих в России, американские беды не радуют. Хочется видеть США в силе и здравии. Только с правителями иных интеллектуальных возможностей, нежели у Байдена и его команды. Желаю Америке лидера уровня Франклина Рузвельта, светлый разум которого давал миру надежду на честное сотрудничество во имя общего блага, общего процветания".



Все верно, только надежд на это, глядя на то, что сегодня творится в США, остается немного. Напомним, что после поджога рейхстага в Германии началась свирепая охота на коммунистов. А в США сегодня после "штурма Конгресса" началась охота на сторонников Трампа, которым грозят тюрьмой, а самому еще действующему президенту Tвиттер заблокировал его аккаунт с 90 миллионами подписчиков "навсегда".



Специально для "Столетия" Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610353560

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- О предварительных итогах явки избирателей 10 января 2021 года

- Ашимбаев: низкая явка на выборах - "тревожный звоночек" для акимов Нур-Султана и Алматы

- Избиратель проголосовал за стабильность, развитие и опыт - Данияр Ашимбаев

- Казахстан наращивает инвестиционное сотрудничество с США через площадку МФЦА

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №930

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №934

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №939

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года №962