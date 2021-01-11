 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крушение мифа об Америке, - В.Прохватилов
11:40 11.01.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 11.01.2021 |
Кого из сограждан и почему Джо Байден называет "внутренними террористами"?

Компания Twitter Inc. (штаб-квартира в Сан-Франциско), имеющая свыше 200 млн пользователей, навсегда заблокировала официальный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа @POTUS (President Of The Unated States). Одновременно удален аккаунт его штаба @TeamTrump. Президента США за несколько дней до истечения его полномочий компания Facebook Inc. заблокировала также в своей социальной сети и в приложении Instagram, которое является собственностью Facebook.

Как только Трамп сообщил о переходе в Parler – социальную сеть, куда стали переходить его сторонники, приложение Parler было удалено из магазина Google Play. Наложил запрет на действия в пользу президента и магазин онлайн-приложений AppStore.

Как только Трамп сообщил о переходе в Parler – социальную сеть, куда стали переходить его сторонники, приложение Parler было удалено из магазина Google Play. Наложил запрет на действия в пользу президента и магазин онлайн-приложений AppStore.

Руководство компании Apple утверждает, что сервис Parler якобы "использовался для планирования и координации штурма Капитолия в Вашингтоне сторонниками президента Дональда Трампа". Компания Amazon, которая предоставляла Parler услуги хостинга, намерена отключить эту сеть от своих серверов, после чего Parler прекратит существование.

Онлайн-платформа Reddit заблокировала форум /r/DonaldTrump. Игровой видеостриминговый сервис Twitch и мобильное приложение Snapchat также отключили аккаунты Трампа. Разработчик программного обеспечения для онлайн-магазинов Shopify отключил два магазина, аффилированных с Трампом.

YouTube заявил, что ускоряет исполнение исков против президента Трампа. Facebook удалил аккаунт кампании Walk Away, на котором было размещено 500 тысяч сообщений пользователей о их выходе из Демократической партии, и заблокировал основателя этой компании Брэндона Страка.

Наконец, Университет Лихай (Lehigh University) в штате Пенсильвания отозвал почетную степень, присвоенную Дональду Трампу в 1988 году.

Заблокированы также аккаунты многих сторонников Трампа. Навсегда удален профиль Раша Лимбо, самого популярного радиоведущего Америки с 15 млн слушателей. Twitter заблокировал генерала Майкла Флинна, первого советника президента Трампа по национальной безопасности; сторонницу Трампа адвоката Сидни Пауэлл.

В рамках подавления аккаунтов, занимающихся "вредоносной деятельностью" (harmful activity), удалена в Twitter учетная запись гражданского движения QAnon, объединяющего сторонников Трампа. YouTube заблокировал аккаунт бывшего главного стратега Белого дома при Трампе Стивена Бэннона. Число других аккаунтов, подвергшихся демократической чистке, идет на тысячи.

"Я горжусь оставшимися свободолюбивыми людьми этой великой страны. И я смущен и напуган техногенными тоталитаристами, которые взяли все под контроль", – заявил популярный блогер и радиоведущий Дэн Бонгино.

Из администрации Трампа начались повальные увольнения. Подали в отставку министр образования Бетси Девос и министр транспорта США Элейн Чао, а также четыре директора Совета национальной безопасности – старший директор по делам Африки Эрин Уолш, старший директор по политике в сфере обороны Марк Вандрофф, старший директор по вопросам оружия массового уничтожения Энтони Ругьерро и старший директор по делам Ближнего Востока и Северной Африки Роб Гринуэй.

Ранее в отставку ушел заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Мэтт Поттинджер. В эфире телеканала CNBC заявил о своей отставке специальный посланник в Северной Ирландии Мик Малвейни, ранее возглавлявший аппарат Белого дома. Ушли в отставку глава администрации первой леди Мелании Трамп Стефани Гришэм и секретарь Белого дома по протокольным вопросам Анна Кристина Никета. Все они спешат отстраниться от Трампа, чтобы сохранить возможности продолжения политической карьеры.

Согласно опросу, проведенному Quinnipiac University, 77% избирателей-республиканцев считают, что результаты выборов-2020 фальсифицированы. Деятельность Трампа одобряют 44 процента американцев, это самый высокий рейтинг Трампа за четыре года его президентства, но это в основном слой grass roots, низы американского общества; они считают, что боссы Республиканской партии предали своих избирателей. В сети распространяется видео, где в аэропорту Вашингтона люди окружили сенатора-республиканца Линдси Грэма и кричат, что он лжец и предатель, что теперь он "не сможет ходить по улицам". В другом видео сторонники Трампа выкрикивают непристойные слова в адрес Грэма и говорят: "Так будет всегда, куда бы вы ни пошли, всю оставшуюся жизнь". Сенатор от Южной Каролины был одним из первых республиканцев, признавших победу Джо Байдена.

В Telegram есть видео, на котором полиция пропускает толпу в Капитолий. То есть "штурм" похож на операцию под ложным флагом.

Российский китаевед Юрий Тавровский пишет: "Штурм вашингтонского Капитолия 7 января 2021 года удивительно похож на захват гонконгского Законодательного собрания 1 июля 2019 года. Вот многотысячная толпа демонстрантов спокойно движется мимо слабо охраняемого здания. Вот неожиданно вперед устремляется штурмовая группа, отбрасывает служителей безопасности, врывается в вестибюль, проникает в кабинеты и устраивается там по-хозяйски. Люди в черных майках в Гонконге и в звериных шкурах в Вашингтоне только на первый взгляд смотрятся как эталон анархии. Словно по чьей-то команде они быстро собирают силы в наступлении, сплачиваются для удержания фронта, а затем организованно отступают. Качественная съемка обеспечивает мировые СМИ эффектными кадрами погромщиков в креслах ключевых законодателей, надписей на стенах, разбитой оргтехники".

Штурм вашингтонского Капитолия 7 января 2021 года удивительно похож на захват гонконгского Законодательного собрания 1 июля 2019 года

Российский журналист Андрей Медведев отмечает: "Это только начало большой цифровой чистки (по сути войны) в американском интернете. Будет скоро в США свой digital GULAG. Для начала. А потом сторонников даже не Трампа, а консервативных ценностей просто начнут социально уничтожать. Не брать на работу, блокировать в сетях, отказывать в кредитах, отказывать в обучении в вузах и так далее". Так не пора ли перестать бессмысленно твердить о "консервативных ценностях" вообще и определить, что это такое? Цивилизации стремятся к сохранению разных ценностей; для Америки это одно, для Китая другое, для России – третье.

Джо Байден уже запрещает называть "протестующими" тех, кто вошли с улицы в Капитолий.

Так, Джо Байден уже запрещает называть "протестующими" тех, кто вошли с улицы в Капитолий: "Не смейте называть их протестующими, Они были бунтующей толпой. Повстанцы. Внутренние террористы" ("Don’t dare call them protesters. They were a riotous mob. Insurrectionists. Domestic terrorists").

Не похоже ли это на начало путча, нацеленного на то, чтобы изменить природу американского общества и характер отношений в нем?

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610354400
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