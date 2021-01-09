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Тень либерально-цифрового фашизма опускается над США, - Ю.Баранчик
13:50 11.01.2021

Тень либерально-цифрового фашизма опускается над США

Под предлогом борьбы с "мятежниками" и "внутренними террористами" тень либерально-цифрового фашизма опускается над США. Теперь "мятежником" и "внутренним террористом" может быть объявлен каждый, кто откажется выполнять указания незаконно избранного президента США и его камарильи. США идут прямиком к диктатуре, по сравнению с которой гитлеровский фашизм покажется цветочками.

ЮРИЙ БАРАНЧИК, 11 января 2021, 06:31 - REGNUM События января 2021 года в США - "взятие" "мятежниками" Капитолия, сорвавшее рассмотрение по существу возражений по признанию полномочий выборщиков от штатов, последовавшие после этого обвинения Трампа в провоцировании насилия и отключение всеми крупными соцсетями его аккаунтов, безусловно, открыли новую эпоху в истории не только США, но и всего человечества.

Если 2020 год вписал свое имя под знаком информационной эпидемии коронавируса, то 2021 год пройдет под знаком скатывания США и всего мира в цифровой концлагерь.

Что мы видим? Что некая группа мировой элиты начала тотальное наступление на права и свободы каждого человека на Земле. На право иметь свой гендер (мужской или женский), на право свободы слова, на право приватной переписки, частной жизни и так далее.

Под предлогом борьбы с коронавирусом человечеству хотят навязать принудительную вакцинацию. Но кто знает, что в этих вакцинах содержится? Кто, положа руку на сердце, скажет, что они "чистые" и не содержат иных примесей, которые начнут свою работу через полгода, год, три года? Наоборот, существует множество историй про то, как вакцины - французские, английские, китайские и так далее - приводят к серьезным побочным эффектам: бесплодию, поражению органов пищеварения, слабоумию.

Некоторые специалисты убеждают прививаться, используя тот аргумент, что вакцинирование не страшно, мол, при вакцинировании нельзя чипировать человека. Но это откровенная ложь - уже давно известно, что разработаны жидкие наночипы, которые могут вполне свободно совершать в нашем организме свои манипуляции. И где гарантия, что по команде они не начнут вести себя агрессивно в отношении приютившего их организма? Понятно, таких гарантий нет.

В прошлом году, еще весной 2020 года, Институт РУССТРАТ в докладе "Коронавирус - командно-штабные учения глубинного государства" отмечал:

"… Детальный разбор строения коронавируса с точки зрения генетики также говорит об его искусственной природе. Таким образом, есть все основания предполагать, что прототип нового коронавируса COVID-19 был создан в двух странах в лабораторных условиях совместными усилиями ученых из США и Китая при взаимном финансировании.

Однако остается еще ряд вопросов. Как вирус вырвался "на свободу": в результате неосторожного обращения или же в результате умышленных действий? Чьих? И почему штамм вируса в Китае отличается от штамма вируса в Италии и США?

После американского и британского вброса можно с еще большей уверенностью говорить о том, что коронавирус является биологическим оружием. А эпидемия коронавируса - командно-штабными учениями мирового глубинного государства с целью не дать Трампу переизбраться в текущем году и перейти к усилению контроля над населением планеты одновременно со снижением его численности.

Ресурсы заканчиваются. Никаких ядерных войн не будет, чтобы не загрязнять радиоактивным заражением окружающую среду. Будут исключительно боевые вирусы с ограниченным сектором воздействия - возраст, раса, регион мира. И "естественным происхождением" вирусов, когда неизвестно, по кому наносить ответный удар.

Происходящее - первые учения такого рода. Пока с очень мягкие, поскольку непонятны были возникающие социально-экономические эффекты и общественно-политические последствия. Глобальная элита приняла решение больше не ждать и подготовила свой жесткий ответ на вызов со стороны Китая.

Но теперь, в принципе, командно-штабные учения можно считать состоявшимися. Все болевые точки выявлены, и можно проводить прогнозирование более жесткого удара. Эксперты правильно полагают, и убедительно доказывали это со ссылками на историю человечества, что ни одна доминирующая страна без войны с пьедестала не уходит. Поэтому молчание со стороны США на китайский вызов начало вызывать вопросы. И вот это молчание прервалось.

Та группа мировой элиты, что захватила США, не будут воевать против всего остального человечества с помощью ядерной или любой иной тотальной войны. "Чистая" биологическая война - вот ее новый метод. И этот метод требует своего оперативного и системного осмысления".

Что мы видим далее. Что первой версии коронавируса, "мягкой", оказалось недостаточно для контроля ситуации в мире. Поэтому в конце 2020 года в Британии пошел в ход уже более мощный штамм вируса. Тут уже никто не скрывается и не перебрасывает новый штамм в Китай. Начали там, где, скорее всего, он и производится - дело Скрипалей, Солсбери, секретная военная химическая лаборатория "Портон-даун". Все понятно.

И параллельно этому начинают говорить о необходимости тотального вакцинирования. Тоже все понятно - достаточно посмотреть пророческий фильм "Время".

Что в США. Голосование на выборах президента США показывает, что голосование по почте (для обоснования которого и понадобился коронавирус) не работает - Трамп набирает рекордное количество голосов и обходит Байдена как БМВ "Запорожец". Поэтому в дело вступает система "Доминион", которой руководит зять спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и серверы которой находятся за пределами США - в Бельгии, Германии, Италии и так далее.

Можно себе представить, что творилось бы в США, если бы в 2016 году сервера обработки голосов на выборах находились в России - Трампу объявили бы импичмент сразу, не приводя к присяге. Но Байден - это другое дело. Как и его сын. Им можно. Поэтому в дело вступает "Доминион", и в последний момент (все помнят тот скачок в подсчете голосов) в решающих и самых спорных штатах Байден оказывается на коне.

Что мы видим дальше. Аккаунты Трампа вообще отключают из соцсетей под надуманными предлогами. Якобы он поддержал "мятежников". А то, что перед этим творили в течение нескольких месяцев левые из антифа и скорбящие из БЛМ? И как их поддерживала та же верхушка Демпартии? - Это другое.

То есть ставки в этой игре были настолько высоки, что некая мировая элитная группа наплевала на все рамки приличия и законы и вела сонного, иногда приходящего в сознание Джо Байдена к победе. Использовав и эпидемию коронавируса, и систему "Доминион", и провокацию с Конгрессом.

Понятно, что если эти люди идут по трупам ради власти в США, то все остальные народы мира они не будут видеть в упор. Для них это мясо, гумус, цивилизационный навоз, которым можно будет удобрить будущее мироустройство, похоронив не только все наработанное человеческой цивилизацией, включая, религию, науку, культуру, искусство, но и самого человека.

Сейчас у них главная задача - вернуть себе власть в США, несмотря ни на какие репутационные потери - победителей не судят. После этого они будут действовать в два этапа. На первом сначала займутся зачисткой США. Трампа, чтобы более никому неповадно было вставать у них на пути, показательно накажут. Убить ранее они его не смогли из-за боязни волнений (достаточно вспомнить марш мотоциклистов на Вашингтон).

Скорее всего, по какой-либо надуманной причине объявят импичмент и предадут суду. Параллельно будут заниматься зачисткой всех правых и независимых элементов в стране, запретят продажу оружия и примут законопроект об его изъятии у населения. Тех, кто будет сопротивляться, запрут в давно уже созданных ради такого случая лагерях ФЕМА.

Информационное пространство будет зачищено под ноль. Более никакие точки зрения и дискуссии не должны будут мешать доминированию только одной правильной точки зрения. Это либерально-цифровой фашизм? - Нет, это другое.

Забор, который поставлен вокруг Капитолия, он надолго. На годы. Сатанисты понимают, что власть им отдавать нельзя. Поэтому они на полных парах идут к построению в США тоталитарной цифровой либерально-фашистской идеологии и соответствующему государственному устройству.

Директор Института РУССТРАТ Елена Панина в своей статье "Новая Америка: "правда - это ложь", а "диктатура - это демократия" от 8 января 2021 года вполне справедливо приводит слова Рональда Рейгана, сказанные им 14 декабря 1975 года в интервью журналисту Майку Уоллесу: "Если фашизм когда-либо появится в Америке, это будет во имя либерализма". Сегодня мы видим подтверждение его слов. Демократия в Америке закончилась".

После окончания первого этапа и где-то параллельно ему (Европа, например) эта элитная группа займется подавлением наиболее опасных точек Сопротивления новому цифровому фашизму - Россия, Китай, Иран. На мой взгляд, вооруженный конфликт может быть использован только в отношении относительно слабого в военном отношении в сравнении с США и НАТО Ирана как показательная порка.

С Россией и Китаем будут действовать иначе. Подкупом части элиты в духе Перестройки 2.0. Зачем воевать, если элиты сами все преподнесут на блюдечке? Поэтому главная опасность для России заключается не в войне с США, напротив, это было бы благом в нынешних условиях, так как позволило бы зачистить пятую колонну в стране, а в активизации прозападной части элит и готовности их заключить новый сговор с Западом, только уже не за счет распада СССР, а за счет поставления под контроль глубинного государства России. Методы противодействия такой стратегии известны, поэтому не будем их лишний раз оглашать.

В любом случае то, что мы наблюдаем сегодня в США - это кардинальный поворот. Это слом всей прежней политической традиции Америки. Не будет большим преувеличением сказать, что в США произошел госпереворот путем фальсификации итогов голосования.

Под предлогом борьбы с "мятежниками" и "внутренними террористами" тень либерально-цифрового фашизма опускается над США. Теперь "мятежником" и "внутренним террористом" может быть объявлен каждый, кто откажется выполнять указания незаконно избранного президента США и его камарильи. США идут прямиком к диктатуре, по сравнению с которой гитлеровский фашизм покажется цветочками.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610362200
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