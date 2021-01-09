Споры о внешнем долге Таджикистана: кто и как вернет?

13:52 11.01.2021

Каюмарс Ато



Обращение властей Таджикистана к странам-кредиторам по поводу внешнего долга и возможных путей его погашения вызвала споры в социальных сетях.



Напомним, что в декабре Всемирный Банк сообщил, что Таджикистан запросил "кредитные каникулы" по выплате внешнего долга и процентов по ним до середины 2021 года, получив положительный ответ только от Китая.



Комментаторы спрашивают, почему Таджикистан так много берет кредитов и займов и сможет ли он потом их выплатить. Фируз Одинаев на страничке Радио Озоди в Фейсбуке написал: "Зачем маленькому Таджикистану такой долг? Если бы эти 20-30 лет все кредиты использовались по прямому назначению, то были бы построены производственные мощности, выросла бы экономика и жизнь стало бы намного лучше. Большие долги приводят к росту налогов, росту цен на электроэнергию и воду, топливо и другие услуги. Потому что это единственный способ выплатить свои долги правительству".



Власти говорят, что по состоянию на октябрь прошлого года внешний долг Таджикистана достиг 3 млрд 700 млн долларов США. По их словам, эти кредиты и займы были использованы для строительства дорог, тоннелей, предприятий и электростанций.



Некоторые комментаторы попросили власти раскрыть информацию о том, как расходовались получаемые кредиты. Руслан, один из пользователей социальных сетей, задал вопрос на сайте Радио Озоди: "Уважаемый министр финансов, вот есть долг в 3,7 миллиарда долларов, понятно, куда тратятся эти деньги. Опубликуйте пожалуйста, как это принято в демократических государствах, список всех полученных кредитов, и тогда бы статья приобрела совсем другой смысл".



Еще один из читателей Шохрух сказал, что если Таджикистан действительно демократическая и открытая страна, то тогда президент должен отчитаться перед народом об использовании всех кредитов и займов.



И пока различные группы пользователей Интернета обсуждали, как и куда расходуется внешний долг Таджикистана, пользователь под ником "Хизр" написала: "Эти деньги закончились после посадки сосен и елей в парках и празднования Навруз".



Некоторые из пользователей стали рассуждать о путях погашения внешнего долга. Так, пользователь под ником "Сабр" спросил в Телеграм, кто и как будет погашать внешний долг, на что другой пользователь под ником "Мигрант" ответил, что за этот долг расплачиваться будет "невиновный народ и бедные мигранты".



Другой пользователь сайта Радио Озоди перекладывает решение вопроса о погашении такого громадного внешнего долга на население Таджикистана. Он так комментирует эту ситуацию: "Ну, что, уважаемые граждане, соберем от каждого жителя страны, начиная от только что родившихся младенцев до стариков, по 400 долларов на душу населения. Вот оно, решение вопроса!".



Несколько месяцев назад в Кыргызстане, который также столкнулся с отсутствием возможности вернуть внешний долг Китаю, бросили клич населению собрать деньги для возврата внешнего долга.



Однако другая группа пользователей Интернета призвала чиновников и их родственников и инвесторов вывести деньги из оффшоров. Пользователь под ником "Таджик" написал в Телеграм: "Пусть министры и председатели продадут свои дворцы и вернут прихваченные ими денежки".



В этом году Таджикистан намерен занять еще 340 млн долларов на строительство Рогунской ГЭС, и в бюджете страны заложено более 213 млн долларов на погашение внешнего долга. Китай, Всемирный банк, Банк Азиатского развития и Россия являются основными кредиторами Таджикистана.



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