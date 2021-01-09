И.Джорбенадзе: Евразийский союз жив, но сильно кашляет

13:54 11.01.2021 Все страны ЕАЭС пережили в прошлом году глубокий экономический кризис, а иные - и политические потрясения. Что ждет их в 2021-м?



Председательство в союзе России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении переходит к Астане.



2020-й стал годом сильнейшего стресса для всего мира, и государства Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения) не стали исключением. Мало того, что из-за пандемии COVID-19 рост их экономик ушел в минусы, в последних трех государствах место имели и политические потрясения: в Белоруссии - раскол общества на почве президентских выборов; в Киргизии, тоже на почве выборов в парламент, - практически государственный переворот и коллапс власти. А в Армении дело вообще дошло до войны с соседним Азербайджаном, проигрыш в которой поставил РА на грань новой революции.



Сумма всех этих причин, а, главное - пандемия, привели к падению товарооборота между государствами союза, хоть и в меньшей степени, чем, например, со странами ЕС. Но рост ВВП у всех участников ЕАЭС показал отрицательную величину: менее всего - в Казахстане (2,7%), и более всего - в Киргизии (12%). По прогнозам экспертов, в 2021 году все пять стран должны, так или иначе, наверстать упущенное. Рост ВВП Армении ожидается на уровне 3,5%, Белоруссии - 3%, Казахстана - 2,7%, Киргизии - 9,8%, России - 2,8%.



Впрочем, не "местные" эксперты, а Всемирный банк картину будущего видят в несколько иных тонах. Так, в самых темных, на 2021–2022 годы, она рисуется в Белоруссии, то есть в этом году экономического роста у нее не будет. Напротив, он сократится еще на 2,7%, и в лучшем случае возрастет в будущем году на 0,9%. Что же касается других государств "пятерки", расхождений в прогнозах ВБ и экспертов ареала Евразийского союза почти нет. Если не считать Киргизии, где рост экономики в этом году составит 3,8%, а в следующем - 4,5%. Самыми перспективными, с точки зрения экономического роста, ВБ в блоке видятся Армения и Киргизия.



Несмотря на экономический и политический шоки, отсутствие одного из главных составляющих интеграционных процессов - свободного перемещения граждан, - в 2020 году кое-каких успехов ЕАЭС все же добился. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги прошлого года на заседании Высшего Евразийского экономического совета, подчеркнул, что, несмотря на серьезные испытания, союз в условиях пандемии "продемонстрировал единство и сплоченность, и главное - способность противостоять тяжелейшим вызовам". По его словам, были оперативно приняты важные решения, направленные на сохранение здоровья и безопасности населения стран ЕАЭС.



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И в самом деле - для перемещения медицинских грузов в ареале союза были организованы "зеленые коридоры", фактически отменена пошлина на импорт медицинских изделий и препаратов, необходимых для борьбы с пандемией.



К числу достижений прошлого года можно также отнести и то, что на излете 2020-го к союзу в качестве наблюдателей присоединились Узбекистан и Куба. Если первого все же удастся заманить в блок в качестве полноценного участника, он станет для него отличным приобретением. Спорно, однако, что нахождение этой самой перспективной республики Центральной Азии в единой евразийской "семье" сильно обогатит узбеков с экономической, социальной и политической точек зрения. Все же для Ташкента, на данном этапе, более эффективными видятся двусторонние отношения.



Завершается также ратификация соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, и начаты переговоры о создании постоянной ЗСТ с Ираном - пока она имеет временный статус.



Словом, в 2021-й блок вступил относительно "собранным", если учесть и создание им, в минувшем году, Фонда цифровых инноваций Евразийского банка развития; комплексного плана по борьбе с COVID-19 (тут лидировала РФ с передачей союзникам соответствующих материальных и иных средств); налаживание производства вакцины против коронавируса "Спутник - V" в Казахстане; ратификацию соглашения о пенсионном обеспечении в ЕАЭС, и т. д.



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Что ждет союз в ближайшей перспективе, и какие вызовы стоят перед ним? Главные из них - закрытие национальных границ государств союза и свободы перемещения в связи с пандемией. Говоря о ней, отметим отсутствие единой социальной политики и уровня здравоохранения в странах "пятерки", что затрудняет борьбу с коронавирусом, доступ мигрантов на рынки труда союзных республик, нанося урон им всем. Во-вторых, политическая обстановка в Армении, Киргизии и Белоруссии не способствует укреплению блока, который, в качестве надгосударственной структуры, бессилен стабилизировать обстановку. От этого страдает качество интеграции: "завязка" государств ЕАЭС сейчас практически переходит в двусторонний формат - с Россией.



Так, Москва предоставила Минску срочные кредиты, вмешалась в отношения Армении и Азербайджана, введя в конфликтный регион российских миротворцев. Она же выделила Киргизии безвозмездную помощь для латания бюджета. Получается, от двусторонних отношений толку больше, но они порождают зависимость, в данном случае, от России. Между тем последняя испытывает большие трудности от санкций, введенных против нее Евросоюзом и США. Не исключено, однако, что "зажим" РФ пойдет на пользу ей самой, и из сырьевого придатка мировой экономики она превратится в его активного игрока - позаботится о полноценном импортозамещении, технологическом, научном, промышленном и ином развитии: одним только ВПК, на фоне санкций, сыт не будешь. В идеале, если речь идет об укреплении интеграции в ЕАЭС, по такому пути, синхронизируя свои действия, должны пойти и другие государства блока - каждое по максимуму своих возможностей.



Кстати, в конце прошлого года Евразийский банк развития (ЕАБР) и Евразийская Экономическая комиссия рассмотрели проекты в области импортозамещения и финансирования межгосударственных программ в ареале ЕАЭС. По предварительной информации, речь идет о двух так называемых "картах" - индустриализации и развития аграрного сектора. Первая подразумевает реализацию 177 крупных инвестпроектов в сфере промышленности на $105 млрд, вторая - более 100 проектов в аграрной сфере почти на $10 млрд.



К слову, о валюте. Как передает ТАСС со ссылкой на главного экономиста ЕАБР Евгения Винокурова, планов по созданию единой валюты в странах ЕАЭС "на ближайшее десятилетие нет", поскольку ряд исследований доказывает, что "ее введение дало бы сейчас негативный экономический эффект". А советник председателя правления банка Григорий Марченко добавил, что для реализации данной идеи необходимо сближение макроэкономической политики странами - участницами; приблизительно одинаковый уровень инфляции, что требует согласования фискальной политики. По его словам, "Когда мы кредитуем сделки с Узбекистаном и другими странами, даже по поставке российской продукции, все равно кредитование идет в долларах. Это та задача, которую в среднесрочной перспективе надо решить".



Белоруссия, которая уже не будет прежней



Но это - одна из задач. В конце прошлого года главы государств ЕАЭС утвердили довольно амбициозную Стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Она ориентирована на рост инвестиционной и инновационной активности государств блока, формирование гибких механизмов содействия росту и занятости. Планируется охватить и такие новые, не предусмотренные Договором о ЕАЭС сферы, как образование, наука, туризм, спорт и здравоохранение. Участники "пятерки" также договорились вплотную заняться вопросом цено- и тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС в рамках Международного договора по формированию общего газового рынка Евразийского союза. Словом, объединение готовится к завершению первого этапа формирования рынка газа и к переходу ко второму этапу. Утверждена также "дорожная карта" по гармонизации законодательств государств - членов союза в нефтяной сфере.



Это всего лишь часть Стратегии на ближайшие пять лет. Всего, по информации Евразийской Экономической комиссии, она содержит более 300 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков по направлениям деятельности союза.



Если государствам ЕАЭС удастся в условиях пандемии и политической нестабильности выполнить хотя бы часть поставленных задач и потихоньку наращивать экономические показатели, это уже будет неплохо: до идеального положения дел в союзе пока очень далеко.



С 2021-го и до конца года председателем на ротационной основе в органах ЕАЭС будет Казахстан - он сменил Белоруссию. Теперь от РК, как инициатора создания Евразийского экономического союза и его активного члена, в значительной мере будет зависеть положение дел в блоке и его испытание на прочность. По крайней мере, в этом году.



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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