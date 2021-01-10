В США задумались над союзом с Россией для противостояния Китаю

14:11 11.01.2021

Фантастический сценарий новой геополитики овладевает умами американской элиты?



Андрей Иванов

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Валерий Коровин



Соединенные Штаты могут вместе с Великобританией создать союз с Россией для борьбы с наметившимся союзом ЕС и Китая. Этот сценарий сегодня всерьез обсуждается на страницах американской прессы. Несмотря на кажущуюся сюрреалистичность идеи, некоторые доводы сторонников новой архитектуры мира выглядят вполне убедительно.



В авторитетном издании The Hill появилась интересная статья бывшего офицера ВМС США, а ныне политического аналитика Джеймса Дюрсо. В ней он предложил читателям весьма оригинальный взгляд на современное международное положение. Отправной точкой рассуждений служит недавно достигнутая договоренность между Евросоюзом и Китаем подписать инвестиционную сделку.



Согласно проекту соглашения, Китай должен приоткрыть рынок для европейских производителей, более внимательно относиться к чужой интеллектуальной собственности и принять меры к соблюдению прав наемных работников на предприятиях. Соглашение наиболее выгодно немецким автопроизводителям, поскольку позволит увеличить инвестиции в стабильно быстрорастущий китайский рынок, не сталкиваясь с протекционистскими ограничениями. Такими, как принудительные совместные предприятия, где местные компании владеют большинством акций и могут получить доступ к коммерческой тайне.



Выгодна сделка и европейским компаниям, специализирующимся в энергетике, здравоохранении и IT-сфере. На этом фоне все меньше слышны голоса политиков, которые продолжают кричать о "неэтичности" соглашения из-за якобы имеющегося нарушения прав человека в Китае. Однако обращает на себя внимание тот факт, что судьбоносное решение было принято в самый канун Нового года, когда победа Джозефа Байдена на выборах в США стала очевидной. То есть, раньше сделка с Китаем могла бы стать ответом администрации Дональда Трампа, который фактически объявил Евросоюзу "торговую войну". Однако Байден обещал восстановить отношения с ЕС и призвал совместно действовать против Китая. И самое главное - европейские лидеры выразили готовность быть плечом к плечу с американцами в их глобальном противостоянии.



Как замечает Джеймс Дюрсо, самым лучшим сценарием был бы, конечно, союз США с ЕС против России и Китая. Однако, как считает автор, надо признать реальность и действовать, исходя из нее. Фактически мы видим, рассуждает он, сложившийся альянс Европы и Поднебесной. А значит - Америке надо думать над новыми геополитическими конструкциями.



Союз с Россией мог бы стать для Вашингтона хорошим выходом из ситуации. Для это существует несколько причин. Во-первых, Россия в отношениях с Китаем чувствует себя "младшим братом". А это для нее унизительная роль. Быть участником "тройственного союза" с США и Великобританией намного более престижно для Москвы.



Во-вторых, не стоит забывать об истории. Как замечает Дюрсо, в России сильна память о Второй мировой войне. А ведь в ней Москва, Лондон и Вашингтон были союзниками. Можно использовать историческую память и для выстраивания нового союза.



От себя же добавлю, что значительная часть российской элиты традиционно культурно тяготеет к Западу. Тесные отношения с Китаем многими соотечественники воспринимаются как вынужденные и временные. Возвращение в "лоно цивилизованного мира" они сочли бы лучшим стратегическим курсом.



Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин предупреждает, что гипотетический союз России с США и Великобританией неизбежно обернется большими потерями для нашей страны:



- Предложение больше похоже на провокацию, которая полностью противоречит геополитической логике. И этой логике придерживаются, прежде всего, США. И Великобритания, которая передала Штатам эстафету главной морской неоколониальной державы после Второй мировой войны.



Любой союз России с Западом, даже если говорить о Центральной Европе, а не о Великобритании, противоестественен. Тем более - союз с США. Это всегда геополитический казус, который оборачивается поражением России. Просто потому, что Россия играет по правилам, а американцы никогда их не придерживаются.



От США лучше держаться подальше даже самой Великобритании и членам Евросоюза. Так что предложение абсурдно по своей сути. Или провоцирует Москву на полную сдачу своих позиций. Мы уже проходили это в 1990-е, когда Россия чуть не встала на грань краха государственности.



"СП": - Тем не менее, мы видим, что выстраиваются очень специфичные конструкции вроде партнерства Евросоюза и Китая.



- Союз ЕС и Китая вполне логичен. Евросоюз давно тяготится союзническими отношениями с США. Дело в том, что американцы помимо финансовых отношений несут с собой свой образ мысли, заставляют подчиняться своей геополитической воли, культурному коду, их цивилизационному доминированию. Это унизительно для Европы, как источника самой западной цивилизации.



При этом Китай никогда не навязывал своего образа жизни и тем более своего образа мышления. Китай всегда ограничивает сотрудничество экономической сферой. И с этой точки зрения Китай подходящий партнер, так как экономическая мощь КНР и ЕС примерно одинаковы. Европе не грозит "высасывание" ресурсов, как всегда происходит при взаимодействии слабого и сильного игроков. ЕС это не грозит. Можно делать только бизнес и не иметь ничего личного.



"СП": - В США говорят, что в отношениях с Китаем Россия занимает положение "младшего брата". И это незавидная роль.



- Экономически, может быть, Россия и стала "младшим братом" КНР. Но во взаимодействии с США для РФ всегда уготована только роль лакея, но никак не брата. В то же время геополитически Россия имеет бОльшую субъектность как центр Евразии, нежели Китай. Так что тут мы можем действовать на равных.



Безусловно, России надо думать о своих экономических интересах при взаимодействии с Китаем. Но эта страна более предпочтительна, чем США и Великобритания.



"СП": - Значительная часть российской элиты ментально тяготеет к Западу. Может ли этот фактор стать влияющим?



- Фактор действительно существует. Но в истории всегда прозападные настроения элиты приводили к поражению. Поэтому надо "зачистить" российскую элиту от прозападных элементов. Лучше всего было бы отправить их на Запад, где живут их семьи, где находится их душа. Это очень серьезно оздоровит ситуацию внутри России и прекратит саморазрушительные метания, в которых Россия продолжает пребывать.



Ельцина давно нет, а прозападные настроения остались. И мы всегда будем отставать, пока двигается в фарватере западной политики, а не выстраивать свою.