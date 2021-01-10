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Движение QAnon: пугачевщина американского разлива
14:13 11.01.2021

Похоже, сторонники Трампа напоследок в Вашингтоне действительно "прищемили хвост" либералам

Сергей Плотников

Уборщицы в кабинетах Капитолия еще оттирают грязь от ботинок "понаехавших" захватчиков, а ФБР уже запустило колеса карательной машины. Спецслужбы призвали законопослушных граждан Соединенных Штатов оперативно стучать на участников штурма Капитолия. В частности, один из знаковых персонажей - Деррик Эванс, член Палаты делегатов Западной Виргинии, был арестован по доносу 9 января. Остальные, как говорится, на очереди.

Надо напомнить, что 68 человек, из числа сторонников президента Трампа, были задержаны непосредственно на Капитолийском холме. Одна девушка, Эшли Бэббит - застрелена. Однако, в событиях 6 января приняли участие около миллиона американских граждан (это только в Вашингтоне и округе Колумбия), так что работы у спецслужб непочатый край.

Скорее всего, после инаугурации Байдена в США наступит свой, доморощенный 1937-й год: силовые структуры и армия будут жестко зачищаться от сторонников Трампа. Это как бы само собой, но заодно будут репрессированы идейные консерваторы и традиционалисты - все кто не успеет с должной прытью выразить почтение перед странным новым миром.

Пока же, как всегда после неудавшегося мятежа, первыми под раздачу попали романтики и фрики - то есть, активные участники захвата кабинетов Белого Дома. Жаль, конечно, что среди этих ребят не оказалось матроса Железняка. Однако, мы видим по мандражу в рядах ФБР, что среди штурмующих были не только бузотеры, но и люди с устоявшейся идеологией, а это опасно для любого режима. Вот их сейчас в первую очередь и "винтят" по всем штатам.

Самыми опасными для США революционерами, как ни странно, оказались приверженцы маргинального конспирологического течения QAnon. Надо уточнить: в прошлом маргинального. В популяризации QAnon важную роль сыграла пандемия COVID-19. Всемирный карантин и связанные с ним экономические и политические издержки добавили этому движению "+100500" очков популярности. Во время выборов в Конгресс Соединенных Штатов в 2020 году около ста кандидатов публично выразили поддержку идей QAnon. Как минимум один адепт - Мэрджори Тэйлор Грин, из штата Джорджия, была избрана в Конгресс.

Идеи QAnon появились в Сети около трех лет назад и строятся на теории всемирного заговора. Ну, или в усеченном варианте: заговора в высших политических кругах США. В Америке, якобы, правит тайная организация - "глубинное государство". Это несколько "Людей-Х" с неограниченными полномочиями. Они контролируют Голливуд и Вашингтон (то есть - идеологию и политиков) и ведут США к гибели. Демократические институты лишь ширма. Голоса за Джо Байдена, который, собственно, тоже марионетка, были сфальсифицированы. Тайной клике противостоит только Дональд Трамп - на него возложена миссия победить "глубинное государство".

Картина мира последователей QAnon на самом деле выходит за рамки политических коллизий в Соединенных Штатах. Так, конспирологи-теоретики QAnon утверждают, что "глубинное государство" имеет влияние на все политические процессы на планете. При этом сами Люди-Х исповедуют античеловеческую мораль - поощряют культ Сатаны, содомию и продажу детей в сексуальное рабство. Разумеется, в сатанинский культ вовлечены все могущественные кланы - Ротшильды, Рокфеллеры, Джордж Сорос, Барак Обама, судя по всему - Клинтоны, и т. д. Идеология QAnon, кстати, успешно прижилась в Европе: в 2020 году митинги ее сторонников прошли в Берлине и Лондоне.

Так вот, при штурме Капитолия было замечено очень много людей, противостоящих мировой закулисе сатанистов-педофилов. Сторонники QAnon во время событий в Вашингтоне имели на одежде символику "Q", либо открыто говорили о своих взглядах на камеры. Видеозаписи и фото широко разошлись в соцсетях.

Например адептом идей QAnon является колоритный "аризонский шаман" Джейк Анджели, который вломился в здание Капитолия топлесс, покрытый татуировками, в меховой шапке с рогами. Джейк утверждает, что реальную власть на земле захватили иллюминаты ("глубинное государство"), а мировые эпидемии - СПИД и коронавирус созданы искусственно, для контроля над человечеством.

Другой яркий оккупант, 60-летний Ричард Барнетт из Арканзаса, который захватил кабинет спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, и позировал с ногами на столе - также сторонник QAnon. В 2020 году Ричард Барнет и созданная им организация "2A! NWA STAND!" собирали деньги на борьбу с детской работорговлей и теми политиками, кто, по его мнению, продает людей в сексуальное рабство.

Сама погибшая во время штурма ветеран ВВС США 35-летняя Эшли Бэббит, судя по ее записям в соцсетях, верила в заговор на "политическом Олимпе". Она считала, что Дональд Трамп проиграл выборы по причине "государственной измены". Бэббит полагала, что должна остановить беззаконие, так как любит свою страну "больше всего".

Помимо активистов QAnon, на Капитолии 6 января засветились протестующие с символикой либертарианцев и южане под флагами Конфедерации, но в целом понятно, против кого в ближайшие месяцы (или годы) будет направлено жало репрессивной машины в США. И, так как приверженцев QAnon в Штатах несколько миллионов, а ФБР взялось за них всерьез, невольно возникает вопрос: а может, этих ребят зря выставляют фриками? Может, они реально кому-то прищемили хвост?

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610363580
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