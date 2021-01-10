 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазМинобраз отозвал лицензии разом почти у 200 казахстанских колледжей
15:59 11.01.2021

Студенты этих колледжей переведены в другие учебные заведения, преподаватели трудоустроены
Министерство образования и науки Казахстана отозвало приложения к лицензиям по 500 специальностям и 738 квалификациям у 196 колледжей.

Основными причинами возврата лицензии является несоответствие специальностей квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности, профилю учебного заведения.

В Минобразования назвали казахстанские вузы-аутсайдеры

"О каком качестве можно говорить, если медицинский колледж готовил финансистов, бухгалтеров, программистов, а агротехнический колледж – воспитателей дошкольных организаций, строительный колледж – учителей физической культуры и так далее. При этом у них не было соответствующей базы, кадров и оборудования", - сказала глава комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Минобразования Гулзат Кобенова.
Также нарушения касались качества образовательных программ, недостаточности преподавательского состава, отсутствия набора и необходимой материально-технической базы для осуществления учебного процесса, учебно-лабораторного оборудования и так далее.

Вузы лишились лицензий: как студентам перевестись в другой университет

Студенты этих колледжей переведены в другие учебные заведения, преподаватели трудоустроены.

Источник - ru.sputnik.kz
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