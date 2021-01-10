 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.01.2021
17:22  Казах Арман Давлетяров покинул пост гендиректора рос"Муз-ТВ"
17:07  Россия уступила Китаю инициативу в Таджикистане и Центральной Азии, - М.Кабири
16:24  Выборы в Казахстане – у Аблязова ничего не вышло, - А.Уваров
16:06  Байден доверил ЦРУ далеко не самому отмороженному экс-послу Бернсу
15:59  КазМинобраз отозвал лицензии разом почти у 200 казахстанских колледжей
14:13  Движение QAnon: пугачевщина американского разлива
14:11  В США задумались над союзом с Россией для противостояния Китаю

13:54  И.Джорбенадзе: Евразийский союз жив, но сильно кашляет
13:52  Споры о внешнем долге Таджикистана: кто и как вернет?
13:50  Тень либерально-цифрового фашизма опускается над США, - Ю.Баранчик
11:40  Крушение мифа об Америке, - В.Прохватилов
11:26  США: "поджог рейхстага"? Штурм Конгресса в Вашингтоне напоминал крупную провокацию, - В.Малышев
10:58  Боррель: Захват Капитолия показал, как опасна дезинформация
10:06  Полит-фольклор. В КазПарламент доизбраны еще 9 заседателей от балаганной "Ассамблеи народа"
10:03  Кыргызстан в ближайшие месяцы ждут еще одни президентские выборы, - экс-премьер Кулов
09:08  Секс при СССР был лучше.., - Сирил Маршан
08:58  Самое место. Посадят ли Дональда Трампа в тюрьму? - Г.Бовт
08:47  От коронавируса скончался известный туркменский композитор Реджеп Реджепов
08:39  Миссия ШОС признала КырВыборы "открытыми, свободными и легитимными"
08:34  Какой революцией пугают в США, - Алла Ярошинская
07:37  Павлики Морозовы. 18-летняя американка Хелена Дьюк "сдала" всю родню, участвующую в беспорядках у Капитолия
01:55  "В тюрьме ты 24 часа в сутки свободный человек", - Садыр Жапаров (интервью "Къ")
01:54  Флаг Алаш-Орды? Возможна ли в будущем смена государственной символики Казахстана? - Назира Нуртазина
00:18  Главный итог катаклизмов 2020 года на нефтяном рынке. Как Россия выиграла мир в нефтяной войне, - А.Каневский
00:13  Кыргызская безнадега. Погружение в жапар..., - В.Хлюпин
00:12  Байден и Трамп так и не договорились, кто главный враг Америки, - "НГ"
00:07  Жапаров отложил на май парламентские выборы
00:03  Рост безработицы и неравенства вкупе с "пандемией" разрушит общество, - В.Катасонов
00:02  В Бишкеке готовятся к очередным беспорядкам, - В.Панфилова
Воскресенье, 10.01.2021
22:28  Выборы в КазПарламент ровно, как обещано: Нур-Отан - 72%, Ак Жол - 10%, "Народники" - 9%
19:19  Главная КырПосчитушка (глава ЦИКа) Шайлдабекова никаких нарушений не заметила
19:18  Кандидат в Кырпрезы Абдил Сегизбаев (1,46% ) не признает итоги выборов
19:14  Кандидат в КырПрезы Адахан Мадумаров (6,69% голосов) не признал итоги выборов
19:13  Кандидат в кырпрезы Курсан Асанов не признает итоги выборов: Были нарушения и фальсификации
18:09  Эрдоган готовит новую "армянскую игру", - Ст.Тарасов
17:37  На выборах в Киргизии триумфально побеждает Садыр Жапаров. Пипец хромому котенку кыргызской государственности
16:36  В Алматы полиция задерживает участников несанкционированных митингов
16:35  Беглый экс-советник Путина назвал страшные последствия правления демократов в США
16:32  КазГенпрокуратура прокомментировала видео с заранее подписанными бюллетенями
15:43  Казахстан стремительно теряет признаки государства, - Расул Рысмамбетов
15:41  Кыргызы утратили веру в институты власти.., - Игорь Шестаков
13:51  Явка избирателей на КырВыборРеферендум на 16.00 составила всего 26,55%. Народ сидит дома...
11:28  КазПравительство должно уйти в отставку - Токаев
09:37  Казахстан выбирает себе 7-й Мажилис-Парламент
09:32  Киргизия выбирает себе 6-го президента
07:37  Демократы в Конгрессе готовят импичмент Трампа. В случае успеха он не сможет больше выдвигаться в президенты
00:59  В Туркменистане при температуре -15 градусов жилые дома остаются без тепла
00:56  У фрау Меркель обнаружился новый неожиданный преемник - герр Шпан
00:33  В Тадже за пособничество террористам посадили на 7 лет 80-летнего Дона Набиева
00:16  Взялись за старое: главные находки археологов в постсоветских странах
00:14  Николь Башаран: "Американская демократия сама наблюдала за тем, как умирает"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден доверил ЦРУ далеко не самому отмороженному экс-послу Бернсу
16:06 11.01.2021

Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса
Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего американского посла в России Уильяма Бернса. Об этом сообщает телеканал CNN в понедельник, 11 января.

"Американский народ будет крепко спать с ним в качестве следующего директора ЦРУ", - приводит телеканал слова из заявления Байдена.

Он назвал Бернса "образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене", обеспечивающим безопасность государства и граждан США.

"Он разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной и что преданные своему делу профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают благодарности и уважения", - добавил избранный президент.

7 января СМИ писали, что Бернс является одним из претендентов на должность госсекретаря, которую в итоге предложили Энтони Блинкену.

8 января действующий госсекретарь Майкл Помпео встретился с Блинкеном для "содействия упорядоченной передаче дел" следующей администрации США, передает Reuters.

Бернс работал послом США в России с 2005 по 2008 год. В 2011-2014 годах занимал пост первого заместителя госсекретаря США. В последние годы является президентом Фонда Карнеги.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Вечером 7 ноября крупнейшие американские СМИ засчитали в актив Байдену Пенсильванию и Неваду, которые увеличили его "копилку" до 290 выборщиков. Для победы необходимо было заручиться поддержкой минимум 270. Демократ заявил о своем триумфе. Действующий президент страны Дональд Трамп объявил победителем себя. Он планировал добиваться пересмотра результатов в суде.

Американская избирательная система предполагает, что набравший большее число голосов кандидат не всегда может оказаться победителем. Выбор главы государства возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На голосовании выборщики должны отдать предпочтение за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он также напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз говорило, что готово работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610370360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- О предварительных итогах явки избирателей 10 января 2021 года
- Ашимбаев: низкая явка на выборах - "тревожный звоночек" для акимов Нур-Султана и Алматы
- Избиратель проголосовал за стабильность, развитие и опыт - Данияр Ашимбаев
- Казахстан наращивает инвестиционное сотрудничество с США через площадку МФЦА
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №930
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №934
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №939
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года №962
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  