Байден доверил ЦРУ далеко не самому отмороженному экс-послу Бернсу

16:06 11.01.2021

Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего американского посла в России Уильяма Бернса. Об этом сообщает телеканал CNN в понедельник, 11 января.



"Американский народ будет крепко спать с ним в качестве следующего директора ЦРУ", - приводит телеканал слова из заявления Байдена.



Он назвал Бернса "образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене", обеспечивающим безопасность государства и граждан США.



"Он разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной и что преданные своему делу профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают благодарности и уважения", - добавил избранный президент.



7 января СМИ писали, что Бернс является одним из претендентов на должность госсекретаря, которую в итоге предложили Энтони Блинкену.



8 января действующий госсекретарь Майкл Помпео встретился с Блинкеном для "содействия упорядоченной передаче дел" следующей администрации США, передает Reuters.



Бернс работал послом США в России с 2005 по 2008 год. В 2011-2014 годах занимал пост первого заместителя госсекретаря США. В последние годы является президентом Фонда Карнеги.



Выборы президента США состоялись 3 ноября. Вечером 7 ноября крупнейшие американские СМИ засчитали в актив Байдену Пенсильванию и Неваду, которые увеличили его "копилку" до 290 выборщиков. Для победы необходимо было заручиться поддержкой минимум 270. Демократ заявил о своем триумфе. Действующий президент страны Дональд Трамп объявил победителем себя. Он планировал добиваться пересмотра результатов в суде.



Американская избирательная система предполагает, что набравший большее число голосов кандидат не всегда может оказаться победителем. Выбор главы государства возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На голосовании выборщики должны отдать предпочтение за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет.



В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он также напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз говорило, что готово работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.