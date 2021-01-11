Выборы в Казахстане – у Аблязова ничего не вышло, - А.Уваров

16:24 11.01.2021

АНДРЕЙ УВАРОВ | 11.01.2021



Не превращать Казахстан в Украину!



Поздним вечером 10 января глава партии Nur Otan и Елбасы Нурсултан Назарбаев, прибыв в партийный офис, поздравил однопартийцев с победой (71,97%) на выборах по предварительным результатам экзитполов.



В этой победе не сомневался никто – ни власть, ни оппозиция, ни равнодушные. Близким к ожидаемому стал результат еще двух партий, преодолевших положенный в 7%-ный барьер: "Ак жол" (10,18%) и Народной партии Казахстана (9,03%). Участвовавшим в гонках партиям "Ауыл" и "Адал" не повезло.



Результаты экзитполов



Результаты экзитполов



Главное интригой выборов в мажилис был не их результат, а ход голосования и последующая реакция оппозиции, готовящей для властей "мощный стресс". Ряд наблюдателей даже предсказывали попытку майдана. Однако ничего такого не было – выборы прошли ровно, мятежом пока не пахнет, хотя на всякий случай здание ЦИК заранее обнесли красивым, но высоким забором.



Как не раз высказывались специалисты, причиной вялого протеста является отсутствие единой оппозиции и умелая профилактика властей.



Оппозиционеры в Казахстане действуют не всегда логично, распыляя свои и без того небольшие силы. Непонятно, например, для чего они проводили малочисленные акции у российских диппредставительств и традиционные выходки 16 декабря; хромают тактика и организация, особенно когда их определяет такое мутное существо, как Мухтар Аблязов.



Для эмигранта Аблязова любой удар по системе – это личный реванш, приносящий удовлетворение его вдохновителю. А движение протеста он уже который год пытается узурпировать при поддержке "сочувствующих иностранцев". Готовые к протестам за неимением другого внемлют аблязовским советам "из-за бугра", но это ничего не дает.



В этот раз Аблязов призвал сначала противников Назарбаева и Токаева поддержать Общенациональную социал-демократическую партию (ОСДП), что в итоге привело к решению партии бойкотировать выборы; многие назвали это серьезной ошибкой, даже провокацией, ведь партия имела серьезные шансы.



Жанболат Мамай призывает не подчиняться в принципе



Жанболат Мамай призывает не подчиняться в принципе



Потом Аблязов рекомендовал поддержать партию "Ак жол", которая считает себя парламентской оппозицией. Но глава партии Азат Перуашев бойкотировать выборы не собирался.



Следующий "совет постороннего" призывал к "умному голосованию" а-ля Навальный, хотя в итоге все свелось к призывам портить бюллетени. Мол, если в бюллетенях нет строки "против всех", то их можно портить. Вот вам и "умное голосование". Некая эксперт "в сфере выборов" и глава Молодежной информационной службы Ирина Медникова уверяла, что такой способ эффективен при параллельном подсчете протестного голосования, но с учетом отработанной технологии вбросов подобное мнение отдает средневековой экспертизой. Кстати, на Украине за такие призывы и порчу бюллетеней предусмотрена уголовная ответственность.



Вариант порчи бюллетеня – голос за Трампа



Вариант порчи бюллетеня – голос за Трампа



Тем не менее в Сети появилось множество фото бюллетеней, испорченных рисунками, надписями и прочими "умностями".



Финальным актом протестов Аблязов назвал выход на митинги. Интересно, что уже второй раз он указывает из Парижа даже уличные перекрестки в городах (улицы Панфилова и Толе Би в Алма-Ате, дворец "Жастар" в Нур-Султане, центральный парк и "Шымкент-плаза" в Чимкенте), удобные, по его мнению, для эффективных столкновений. К протестам пытаются подтягивать известные фигуры, вроде знаменитого "пустынного марафонца" Марата Жыланбаева.



Кстати, опросы обычных протестующих о причинах их выступлений ясных ответов не содержат. Говорят невразумительно: мол, "в Киргизии 200 партий, а у нас всего 5, свободы выбора нет, а у них за день свергают правительство". Только забывают возмущенные отсутствием свобод в Казахстане об уровне жизни в "трижды революционной Киргизии" или "дважды майданной Украине".



Оппозиция призывает бойкотировать выборы



Оппозиция призывает бойкотировать выборы



Власти к протестам готовились. Использовали все виды тактики: от заигрываний с населением в виде возможных при карантине бонусов до альтернативных мероприятий "проходящих" партий и профилактических задержаний известных активистов до их выступлений. В итоге почти везде день выборов прошел ровно, хотя задержания были и в столице, и в Чимкенте, и в Актюбинске, и в Уральске.



В плане явки, как и ожидалось, лидировали северо-восточные области. Активнее всех была Северо-Казахстанская область (75,5 %). Более 70% процентов показали Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Кустанайская, Павлодарская области. В центре были активны Караганда (70,7 %) и Кызылорда (73,9 %). В Западном Казахстане явка была в пределах 55-60%, на юге Жамбылская область показала 72,2 %, Алма-Атинская область – 73,5 %, опередив южную столицу. Сама Алма-Ата дала традиционно низкий показатель (30,3%) явки избирателей; в этом городе сосредоточены оппозиционный актив, протестующая и одновременно апатичная богема, студенчество. В Алма-Ате был эпицентр недовольства, но столкновений не было: полиция применила эффективную тактику кеттлинга – блокирование групп митингующих с их последующей изоляцией.



А вот низкий уровень явки в столице (45,1 %) удивил.



Полиция изолирует буйных



Полиция изолирует буйных



Полиция изолирует буйных



Полиция изолирует буйных



Уличными протестами в Алма-Ате занимается Жанболат Мамай, известный "полевой командир", не находящий себе партийного пристанища. Сторонники Мамая и активисты движения Oyan, Qazaqstan попытались организовать акции протеста в местах, указанных Аблязовым, но они были малочисленными. Кстати, на альтернативном митинге сторонников власти звучали обращения к оппозиции не превращать Казахстан в Белоруссию и Украину.



Нарушений на выборах, разумеется, хватало. Как заявил политолог Данияр Ашимбаев, процесс был в принципе организован на должном уровне. Скандалов с "каруселями", "вбросами", незаконной агитацией зафиксировано не было. Провокации также особо не фиксировались.



О спокойном характере выборов уже высказался замминистра внутренних дел Арыстангани Заппаров, отметивший, что спецсредства не применялись, задержания проводились из-за проведения несанкционированных действий протестующих, но, согласно обещаниям президента Токаева, всех задержанных к вечеру отпустили.



Оппозиция заявляет об избиении активистов Асем Жапишевой и Дархана Шарипова, а бывший премьер, оппозиционер-эмигрант Акежан Кажегильдин называет произошедшее выборами без выбора, но возглавить протесты предлагает комфортабельно устроившемуся Аблязову: сидишь себе в европейском офисе и издалека призываешь к восстанию, объясняя, что первыми надо пускать детвору и беременных. А что? Интернет все стерпит, а ты себе разве что чай на халат прольешь. Однако у Аблязова опять не вышло.