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Казах Арман Давлетяров покинул пост гендиректора рос"Муз-ТВ"
17:22 11.01.2021

Он выразил благодарность всей команде "Муз-ТВ" "за преданность делу и профессионализм".

Арман Давлетяров покинул пост генерального директора телеканала "Муз-ТВ", передает zakon.kz.

Друзья, в этом году каналу МУЗ-ТВ @muztv исполняется 25 лет. Сегодня телеканал находится на самом своем пике - у него самая высокая доля телесмотрения и лучшие финансовые показатели за все годы существования МУЗ-ТВ. Сейчас смело можно сказать, что это лучший музыкальный телеканал страны, и настало время, когда я со спокойной душой могу отойти в сторону. Я фактически стоял у истоков МУЗ-ТВ, начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей, - написал он на своей странице в Instagram.
Также он выразил благодарность всей команде МУЗ-ТВ "за преданность делу и профессионализм".

Вы всегда были моей надежной опорой. Я благодарен акционеру канала за доверие, а артистам и всем представителям музыкальной индустрии - за любовь и особое отношение к МУЗ-ТВ и ко мне! Поверьте, это взаимно! Перешагнув пятидесятилетний рубеж, я понял, что хочу выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе, чтобы двигаться дальше, к новым целям и достижениям. Я ухожу с работы на МУЗ-ТВ, но мои сердце и душа навсегда останутся там, - добавил Давлетяров.
Должность гендиректора "Муз-ТВ" Давлетяров занимал с 2013 года. Его место занял Захар Бабин, который с 2016 года возглавлял телеканал ТНТ Music.

Звезды российской эстрады выразили благодарность Давлетярову за совместную работу. В частности, в комментариях к посту Дима Билан отметил, что до работы на Муз тв, и после и во время он всегда с уважением относился к Арману за его трепетное отношение к музыке во многих ее проявлениях.

Конечно поверить в это сложно, ведь, сколько знаю себя в этом бизнесе, столько знаю и тебя, родной ты человек! У таких как ты - все всегда получается и мое сердце и душа бьется и будет биться, зная, что в этом пульсе есть твой вклад, как и канала, самый не малый вклад! Сложно поверить, но ты знаешь лучше, как создавать необходимое для всех и во всех смыслах. Арман, я тебя люблю и уважаю, - написал Дима Билан

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610374920
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