Слито в урны. Сколько денег потратили Кыркандидаты на один голос?

19:02 11.01.2021

На президентских выборах из 3 563 574 зарегистрированных избирателей приняли участие 1 410 085 или 39.57%. Из них 1 398 380 бюллетеней признаны действительными.



По данным ЦИК, на 9 января 2021 года кандидаты в президенты потратили 122 949 299 сомов на предвыборную кампанию.



Средняя стоимость одного голоса составила 87 сомов 92 тыйына.



Больше всех на один голос потратил банкир Байгуттиев - 2487 сомов 22 тыйына.



Меньше всего потратил журналист-предприниматель Мыктыбек Арстанбек 47 сомов 22 тыйына. По данным ЦИК, этот кандидат купил 20 кг бумаги А4 за 4700 сомов, за 1920 сомов заказал баннер за 8500 сомов купил рекламу в газете "Эркин-Тоо", остальные 100 тысяч он потратил на зарплату сотрудникам своего штаба.