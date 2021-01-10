"Париж, полковник, двоюродный брат". "Белые пятна" в био Шокана Уалиханова, - Ж.Ермекбай

19:19 11.01.2021 Шокан Уалиханов - выдающаяся личность в истории Средней Азии XIX века. Он прожил короткую, но невероятно яркую и насыщенную жизнь, оставив после себя множество загадок, которые по сей пытаются разгадать ученые. TengriMIX расскажет, как шокановед Жарас Ермекбай прошел по следам исторической личности, на протяжении 20 лет по крупинкам восстанавливая фрагменты из его путешествий.



68-летний Жарас Ермекбай из Нур-Султана признается, что с детства был наслышан о Шокане Уалиханове. Это громкое имя не давало покоя и ему все время хотелось узнать больше об ученом, о котором восхищенно вели разговоры родственники и сельчане. Однако в те годы, когда Жарас рос, в глубинке, Кокшетау, полную и достоверную информацию было найти сложно. Ответы на свои вопросы получил уже историк Жарас Акишевич, который последние 20 с лишним лет своей жизни посвятил изучению личности Шокана Уалиханова.



Историк Жарас Ермекбай



"На протяжении всей своей исследовательской деятельности я шел по следам Шокана Уалиханова. Материалы о нем хранятся в Российском государственном историческом архиве, архиве Русского географического общества, Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук, Российском военно-историческом архиве, архиве Внешней политики России МИД РФ, Центральном государственном архиве Узбекистана, Центральном государственном архиве Казахстана, Центральном государственном архиве литературы и искусства Москвы, Историческом архиве Омской области и в библиотеках: в Научной библиотеке Томского государственного университета, библиотеке Русского географического общества в Санкт-Петербурге. В них сохранились его автографы, рукописи, личные записи, зарисовки, дневник", - перечисляет Жарас Акишевич.



В этих материалах указывается, что настоящее его имя - Мухамед-Ханафия, а Шокан - прозвище, происхождение которого неизвестно: одни считают, что так мальчика называла мама, другие - бабушка. Но псевдоним настолько закрепился за ним, что именно по нему люди стали узнавать его.







Шокан из знатной семьи, его дедушка Валихан - чингизид, один из 30 сыновей правителя Казахского ханства Абылай-хана. К слову, Валихан в 1740 году был одним из 120 старшин, вместе с которыми хан Среднего жуза Абилмамбет согласился на переход подчиненных ему земель под власть Российской Империи. А отец Шокана - наместник российских властей в Кушмурунском округе, полковник Русской императорской армии, султан Чингис Валиев.



"В биографии Шокана Уалиханова люди в основном замыкаются на таких моментах, когда он родился и где. Так, по поводу даты и места рождения Шокана Уалиханова есть свое мнение у Петра Семенова-Тян-Шанского, Григория Потанина и Хадичи Айдаровой, считающих годом рождения Шокана 1837-й, который не совпадает с официально озвученным 1835 годом. По вопросу места рождения Шокана Уалиханова до сих пор не утихают споры среди краеведов и любителей истории. Костанайцы утверждают, что Шокан родился в Кушмуруне. Член Союза писателей Казахстана Акылбек Шаяхмет, наоборот, местом рождения Уалиханова считает местность Кунтимес, находящуюся рядом с ним в Сарыкольском районе Костанайской области. Другие выдвигают версию, что Шокан Уалиханов родом из Сырымбета. В настоящее время мы не имеем подтверждений о том, что Шокан Уалиханов родился в 1837, а не в 1835 году, как это озвучено в официальных его документах. Где он родился - также неизвестно. В дореволюционное время у казахов не было метрических свидетельств о рождении, и у многих людей, в том числе известных, даты и места рождения носят условный характер", - поясняет шокановед.



Из зарисовок Шокана Уалиханова. План крепости Кушмурун. Акварель. 1852 год



В 12 лет семья отправила подростка в Омск учиться в Сибирском кадетском корпусе. Здесь, кроме военного дела, изучались страны Азии, преподавались различные языки и науки.



"Шокан, который ранее не знал ни слова на русском языке, за пять лет учебы изучил такие языки, как чагатайский, монгольский, арабский, китайский, уйгурский, русский, таджикский, французский, немецкий и английский. Он прекрасно овладел географией, физикой, геодезией и картографией", - уточняет собеседник.



Из зарисовок Шокана Уалиханова. Контур звездного неба по астрономическим представлениям казахов и казахские календарные годы. Перо. 1862 год



По его словам, в училище у Шокана Чингисовича появилась невероятная тяга к чтению мировой литературы. Его любимыми писателями были Михаил Лермонтов, Гоголь и Диккенс.



"Когда он учился в кадетском корпусе, наставники часто приглашали его к себе домой. Там, зная, что Шокан любит читать, давали ему разную литературу. В Омске у него была богатая библиотека, где чаще встречались книги по истории и географии. Со старательным и способным учеником преподаватели работали с удовольствием. К примеру, с литератором Николаем Костылевским он перевел на русский язык старинную казахскую поэму о трагической любви "Козы Корпеш и Баян Сулу", - делится мужчина.



Вензель Ходжи Ахмеда Ясави. Зарисовка с миниатюры древних рукописей. Тушь. 1856 год



Шокан на "отлично" окончил учебу в кадетском корпусе в 1853 году в звании корнета армейской кавалерии. Хорошее образование, которое он получил, позволило ему стать разносторонним человеком. Он в совершенстве владел несколькими восточными и европейскими языками, хорошо рисовал, любил путешествия, о чем свидетельствуют служебные командировки.



"Эти материалы хорошо сохранились. К примеру, в Санкт-Петербурге есть автографы и записи Уалиханова, а в Москве хранится его дневник. Но не все из них можно разобрать по полочкам. Когда я впервые взял их в руки, то был в замешательстве. У него был своеобразный почерк, много сокращений, точек, часто переходит с одного языка на другой. Но в основном его рукописи написаны на русском языке. У него много полевых записей, поскольку он часто был в пути, быстро писал, сокращал, времени было мало. И для шокановедов исследование его наследия стало загадкой", - говорит мужчина.



Памятник Шокану Уалиханову в Омске. ©А.Н. Озеров



Как отмечает Жарас Ермекбай, единственная, кто могла разобрать записи Уалиханова, - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории, этнографии и археологии имени Шокана Уалиханова Мариям Турсунова. Она в 1966 году писала: "Исключительную трудность представляет чтение его рукописей. Они написаны мелким неразборчивым почерком, своеобразной, присущей Шокану графикой, с постоянным сокращением слов, пропуском букв; большинство рукописей осталось незаконченными, в черновом виде, с множеством вставок, без указания их места и вариантов; тексты рукописей пестрят различными старыми терминами, наименованиями, выражениями; очень часто встречаются тексты, написанные на разных восточных, западно-европейских языках".



Все же по ним ученым удалось установить, что карьера Шокана с самого начала пути была на высоте. В 19 лет он стал адъютантом западносибирского генерал-губернатора Гасфорта. Помогал исследователю Средней Азии, профессору Илье Березину в переводе ханских ярлыков Золотой Орды. Совершил немало поездок по территории современного Кыргызстана. В XIX веке территория Кыргызстана номинально входила в состав Кокандского ханства. Шокан Уалиханов по поручению Министерства иностранных дел Российской Империи вел переговоры с руководителями ряда кыргызских родов (манапами) на предмет принятия ими российского подданства.



Усадьба Уалихановых в Сырымбете



Через два года он получил звание поручика и занялся исследовательской деятельностью. Первой его экспедицией стала командировка на Иссык-Куль. В ней ученый собирал легенды киргизов, изучал их быт. Он первым обратил внимание на киргизский героический эпос "Манас". Далее по поручению Министерства иностранных дел Российской Империи он отправляется в Кульджу для урегулирования дипломатических разногласий и установления торговых связей. Поручик не только выполняет задание, но и привозит полный отчет о культуре и быте китайцев.



Одной из самых известных экспедиций Шокана Уалиханова стала поездка в Кашгарию, где он побывал для разведки. Под видом купца он год собирал важные сведения об экономической ситуации и жизни местного населения. Однако из-за опасности быть разоблаченным местными властями, исследователь вернулся в Верный, затем поехал в Омск, откуда переехал в Санкт-Петербург.



О путешествии Шокана Уалиханова в Кашгарию



"По поводу того, был ли Шокан Уалиханов в Париже, также спорят. До сих пор одни авторы доказывают поездку Уалиханова в Париж, другие сомневаются в этом. Приверженцы поездки Шокана во Францию ссылаются на его письмо родителям от 4 ноября 1860 года, где он писал: "Бог даст, через месяц выеду из Петербурга в Париж, для чего занял деньги у одного человека…" А также на воспоминания друга Федора Достоевского - барона Александра Врангеля, о том, что он видел Шокана в Париже.



Полковник запаса КГБ-КНБ Болат Кыстаубаев в своей книге утверждает: "В результате анализа и критической оценки всех материалов о деятельности российских спецслужб в тот период и личности самого Шокана, мною установлено, что он действительно находился в краткосрочной заграничной командировке с разведывательным заданием в составе российской делегации во Франции". Академик Алькей Маргулан в своем очерке о Шокане Уалиханове даже не упоминает об этом. Публицист Ирина Стрелкова осторожно пишет, что "до сих пор исследователи надеются найти документы, свидетельствующие о его поездке", - приводит примеры профессор.



Памятник Шокану Уалиханову в Алматы



В городе Петра Шокан служил в Генеральном штабе как специалист по среднеазиатским вопросам, а в мае 1860 года Уалиханов еще становится сотрудником Министерства иностранных дел Российской Империи.



"В Петербург прибыл по приглашению Министерства иностранных дел и Военного министерства Российской Империи и лично императора Александра II. Император Александр II наградил Шокана Уалиханова орденом святого Владимира 4-й степени, девизом которого было: "Польза, честь и слава". Это был выше по статусу орден, чем предлагал его непосредственный начальник генерал-губернатор Западной Сибири Густав Гасфорт", - уточняет историк.



Через два года он под началом генерала Михаила Черняева отправляется в Аулиеатинский поход.



"Однако Уалиханов покинул отряд полковника Черняева в связи с новым заданием, полученным из Министерства иностранных дел и Военного министерства из-за событий в Восточном Туркестане (Кашгарии), когда официальные власти Циньской империи из Пекина обратились к России за помощью. Шокана Уалиханова специально направили в пограничный район, в аул султана Тезека для сбора информации. По крайней мере, косвенные материалы об этом так свидетельствуют", - подчеркивает собеседник.



Позже он возвращается в Верный, где его здоровье резко ухудшается. На зиму он решает уехать в горный аул, где в апреле 1865 года умирает в возрасте 29 лет. По настоящее время появляются разные версии о смерти Шокана. Так, полковник запаса КГБ-КНБ Болат Кыстаубаев считает, что "обстоятельства смерти Шокана Уалиханова все еще остаются "белым пятном" и являются принципиально важными для отечественных исследователей в плане установления истины".



Экспедиция "По караванному пути Шокана Уалиханова" прибыла в Кашгар



"Также в обществе и научных кругах шел спор, когда умер Шокан, точная дата его смерти не была известна. Но сотрудниками Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР найдены архивные документы, которые свидетельствуют, что он скончался в 1865 году - это документ по выдаче жалования. Но по дате смерти до сих пор есть сомнения. Это вызвано воспоминаниями Потанина - друга Шокана Уалиханова. Григорий Николаевич писал, что видел Шокана в чине полковника. Но он мог ошибиться, потому что был в преклонном возрасте, возможна потеря памяти и зрения. Скорее всего, он спутал Шокана с его двоюродным братом Гази Уалихановым, из-за их сходства, так, при жизни Гази писался как Уалиханов, и это было известно современникам Шокана. Он тоже окончил Омский кадетский корпус, вышел офицером. Гази действительно дослужился до чина полковника. Вот откуда могла возникнуть путаница.



Научные сотрудники Института истории и этнографии за работой над рукописью Ш. Уалиханова. В центре - академик А. Маргулан



Когда умер Шокан, неожиданно в ауле появился Гази Уалиханов и, по свидетельствам людей, забрал его рукописи. После него приехал полковник и наставник Шокана Карл Гутковский, которому осталась малая часть трудов. Тоже неизвестно, почему Гази был в ауле, ведь у них были очень сложные и неприязненные отношения из-за того, что прадед Гази не принял российскую сторону, а дед Шокана принял. В 1920-х годах дочь Гутковского передала все рукописи Уалиханова в архив, с тех пор они в Санкт-Петербурге хранятся", - пояснил Жарас Акишевич.



Надгробная надпись на могиле Шокана Уалиханова в Алтын-Эмеле



Собранные историком материалы, ранее неизвестные в научных кругах, стали источником для написания книги "Судьба и наследие Шокана Уалиханова". Она была выпущена в минувшем, 2020 году в честь 185-летия исторической личности. Книга издана Республиканским общественным объединением QazaqGeography совместно с Некоммерческим акционерным обществом "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и министра Аиды Балаевой. Источник - Tengrinews.kz

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