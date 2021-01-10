Срок поджимают: зачем запускают импичмент против Трампа

19:28 11.01.2021 Республиканцы пытаются справиться с кризисом, демократы мечтают о мести



Алексей Забродин



За полторы недели до ухода Дональда Трампа с поста президента США демократы намерены запустить против него процедуру импичмента. С одной стороны, это станет мощным символическим жестом, считают опрошенные "Известиями" эксперты, поскольку завершить этот процесс до 20 января - то есть до инаугурации Джо Байдена - уже не успеют. С другой, в этом есть и практический смысл: в случае успеха при голосовании после вступления в должность нового лидера действующий президент не сможет баллотироваться в 2024 году. Впрочем, сторонникам столь жестких проводов Трампа, скорее всего, не набрать двух третей голосов в сенате. Между тем, покидая Овальный кабинет, 45-й президент оставляет в наследство республиканцам один из самых серьезных кризисов за последние десятилетия. Поэтому его ухода ждут не только в стане демократов.



Отбеливание дома



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То, что уход Дональда Трампа с поста президента пройдет шумно, стало понятно сразу после оглашения победы на выборах 3 ноября демократа Джо Байдена. Однако дело приняло оборот, предсказать который никто явно не мог. Когда вечером 6 января в здание конгресса США ворвалась группа сторонников действующего президента, в результате чего погибли пять человек, включая одного полицейского, глава Белого дома моментально оказался под прицелом всевозможных огней. Оппоненты, СМИ и даже часть республиканцев за считаные дни сделали из пока еще лидера США главного антагониста американской демократии.



Конечно, Дональд Трамп уже стал первым президентом в истории США, при котором собственные же граждане взяли штурмом здание конгресса. И наверняка последним главой Белого дома, который фактически подстегнул своих фанатов, возможно, и ненароком, к таким действиям. Вряд ли кто-то после него отважится вбросить в распаленную толпу идею пойти отстаивать справедливость в Капитолий. Однако искать в его словах признаки спланированности захвата конгресса было бы преувеличением. Дональд Трамп действовал в своих интересах и набивал себе цену в глазах электората, но когда его сторонники вышибли двери Капитолия, ситуация уже явно не была под контролем президента.



Несмотря на то что правоохранителям удалось спустя несколько часов выдворить нарушителей из госздания и купировать вспышку насилия, демократы не устают уже который день говорить о "мятеже" и "террористах". Судя по всему, как минимум до 20 января, когда в Белый дом въедет Джо Байден, Дональд Трамп будет главной и чуть ли не единственной проблемой Америки, которая требует срочных решений здесь и сейчас. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что 11 января демократы рассмотрят возможность запуска процедуры импичмента в отношении президента. По самым скромным подсчетам, даже если нижняя палата успеет найти преступления в действиях Дональда Трампа и обвинить его, сенат сможет взяться за дело уже только 20 января или даже 21-го. То есть к тому моменту республиканец и так покинет свой пост.



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На первый взгляд речь идет о символическом жесте. Демократы, которые четыре года провели в состоянии священной войны с Дональдом Трампом, явно не могут отказать себе в удовольствии поставить жирную точку в этой истории.



- Если использовать долгоиграющую процедуру импичмента для отставки Трампа, то успеть до 20 января нереально. Ситуация довольно абсурдная, ведь цель импичмента - отстранение от должности. Это же не суд. А уже потом, когда его снимают и он лишается неприкосновенности, в бывшее высшее должностное лицо могут вцепиться суды. После 20 января это и так может произойти. И я думаю, суды за Трампа возьмутся. Собственно, поэтому он и обсуждает вопрос своего помилования самим собой. Хотя для всех это тоже какая-то небылица, - сказал "Известиям" глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.



С другой стороны, хотя на импичмент не остается времени, в нем можно разглядеть и практический смысл, считает руководитель Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин.



- Они все равно могут подвергнуть Трампа процедуре и после 20 января. Ведь в случае успеха он не сможет баллотироваться в 2024 году и может оказаться выкинутым из политики полностью. Не уверен, что у них хватит решимости и найдется 2/3 голосов в сенате. В любом случае он станет первым президентом, которого подвергли процедуре импичмента дважды. Демократы и часть республиканцев видят в этом возможность показать себя на правильной стороне истории и используют ситуацию для собственного пиара, - сказал "Известиям" эксперт.



Поправка на республиканцах



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Между тем рассматривается вариант с применением 25-й поправки Конституции США, если с инициативой отставки главы Белого дома по показателям психического характера выступит вице-президент - в данном случае Майк Пенс - и его поддержит большая часть кабинета министров. По словам источников CNN, Майк Пенс "не исключает" такой возможности, если поведение Дональда Трампа станет опасным. Однако, судя по всему, нынешняя администрация все же предпочтет дождаться 20 января, когда проблема решится сама собой.



- Эту поправку в том виде, в котором ее хотят применить, никто толком не использовал. Технология совершенно не опробована. Кто должен засвидетельствовать, что Трамп невменяем? Надо ли привлекать врачей? Это не прописано. Если бы они по этой поправке через день отправляли президентов в отставку, то можно было бы провернуть быстро. А так - нет единства, механизм не отработан, люди, которые должны стать инициаторами, сомневаются в правильности такого шага, - пояснил Валерий Гарбузов.



И хотя боссы Республиканской партии теперь только и ждут, когда освободятся от Трампа, чтобы начать с чистого листа, они вряд ли решатся на такой шаг за считаные дни до его официального ухода из Белого дома.



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- Трамп оставляет партии плохое наследство. Избавиться от его тени - задача партии на ближайшее время. Они хотят, чтобы лидером республиканцев стал человек, который знает политическую кухню и как налаживать контакты с теми же демократами даже в самых сложных ситуациях. Этого у Трампа не было, - отметил Валерий Гарбузов.



По мнению политолога, республиканцы оказались в сложной ситуации. С одной стороны, Дональд Трамп был и остается мощным мобилизатором масс и "действует гипнотически на сознание электората". Равного ему у республиканцев сейчас нет. С другой стороны, им нужно, чтобы он как можно скорее исчез из политического пространства, поскольку загнал ситуацию в такие рамки, что ущерба больше, чем выгоды.



Если четыре года назад Республиканская партия выглядела очень сильной на фоне демократов, то сегодня она оказалась у разбитого корыта, считает Николай Злобин. Республиканцы проиграли все - и палату представителей, и сенат, и Белый дом.



- Редко бывает, что при республиканском президенте партия теряет все. Плюс Трамп оказался первым президентом США, при котором граждане захватили здание конгресса. Это негативно сказывается на имидже партии. При этом внутри республиканцев есть раскол: часть солидаризируется с демократами, часть защищает, хотя уже и не так активно, Трампа, - подчеркнул политолог.



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Другими словами, как партия справится с разразившимся кризисом, станет одной из главных внутриполитических тем на ближайшие годы в США.



Twitter и пустота



Между тем события последних дней выплеснули на поверхность еще одну глобальную проблему, которая явно будет в повестке и после ухода Дональда Трампа из Белого дома. На фоне погромов 6 января большинство ведущих американских СМИ, фактически вторя демократам, записали действующего президента в главные предводители захвата Капитолия. За "подстрекательство" руководство ряда социальных сетей, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Дональда Трампа, лишив его возможность прямого общения с избирателем и оперативного выражения своего мнения.



Либеральная общественность такому решению боссов частных компаний рукоплескала. Однако многие увидели в этом и серьезный удар по свободе слова в США. С одной стороны, "подстрекателю" перекрыли канал коммуникации, но с другой - голоса лишили действующего президента США, а записные "враги Вашингтона" - например, лидеры Ирана - свободно публикуют свои посты в этих соцсетях.



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- Twitter поступил конъюнктурно. Основной аргумент - это частная компания, что хотят, то и делают. Но на деле - это двойные стандарты. Это юридическая тема, которая еще будет раскручиваться. Потому что за блокировкой аккаунтов Трампа кроется главная проблема, которая есть сегодня в Америке, - размывание права голоса и свободы слова. К тому же это сильный удар по демократии. Со всем остальным США быстро разберутся, - уверен Николай Злобин.



По его мнению, не стоит при этом преуменьшать медийные возможности Дональда Трампа. Любая пресс-конференция, которую он объявит, соберет сотни журналистов и привлечет все ведущие телекомпании, считает эксперт. Проблема лишь в том, что республиканец не сможет писать каждые 30 минут в Twitter, оперативно обращаясь к электорату, но к такому каналу коммуникации он сам всех приучил.



Как пояснил Валерий Гарбузов, Трампа выключили из соцсетей потому, что он обладает навыками манипуляции массовым сознанием, а Twitter - мощный инструмент в его руках. Кроме того, в среде боссов соцсетей давно чувствовалось неприятие Трампа, поэтому нет ничего удивительного, что они воспользовались поводом для блокировки его аккаунтов. Источник - Известия

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