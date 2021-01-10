Скоропостижно скончался уроженец Ташкента, сибирский олигарх Андрей Трубников

00:08 12.01.2021

Империя без короля: как изменит рынок смерть основателя Natura Siberica

За 18 лет Андрей Трубников создал производство косметики и розничные сети для ее продаж



Евгения Перцева



В начале января скончался создатель натуральной косметики Андрей Трубников. Он придумал такие бренды, как "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica, наладил их производство, а также создал собственную розничную сеть для их продаж. На это ушло 18 лет. Андрей Трубников построил бизнес на идее о том, что каждая женщина - королева, которая нуждается в соответствующем уходе и сервисе. Деловое сообщество считает, что новой команде будет тяжело настроить бизнес-процессы в компании без лидера.



Первое решение



Бизнесмен Андрей Трубников умер 7 января в своем доме в Подмосковье, ему был 61 год. Предприниматель скончался от обострения хронических заболеваний, сказано на странице компании Natura Siberica в Facebook. Он родился в Ташкенте в 1959 году. Высшее образование получил в МГИМО на факультете международных экономических отношений. Одним из первых бизнесов было производство бытовой химии. С 1998 года Андрей Трубников вместе с партнером выпускал моющее средство "Волшебница", а позже - шампуни и бальзамы "Русское поле". Через четыре года бизнесмен сделал новый шаг: создал свою собственную компанию "Первое решение". Тогда родился бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Продукцию с этим именем создавали с упором на народные рецепты, стараясь сделать ее дешевле, чем у конкурентов.



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Через шесть лет бизнесмен открыл для себя новый сегмент рынка: он занялся органической косметикой. В 2008 году появился бренд Natura Siberica: под ним выпускали средства по уходу, например, кремы, шампуни и другое. С самого начала эту продукцию сертифицировали на Западе, а уже сейчас поставляют в 60 стран мира, например, во Францию, Великобританию, Испанию, Аргентину и КНР. В 2010 году Андрей Трубников запустил развитие торговой сети Organic Shop, чтобы иметь возможность самостоятельно продавать свою продукцию. До этого момента бизнесмен никогда не занимался розницей. Сейчас в России развиваются почти 40 магазинов. Предприниматель сделал ставку на сервис в своих точках.



- Женщина должна быть обслужена как королева, все должно быть шикарно. Даже если она покупает на 100 рублей, она должна уйти с хорошим настроением, - говорил он в интервью.



В 2010 году помимо Organic Shop предприниматель начал развивать торговую сеть Natura Siberica. Флагман этого бренда появился на Тверской. Сейчас она представлена более чем 50 точками.



В 2013 году Андрей Трубников наметил еще одно направление для развития своих бизнесов. Он начал приобретать земли под органические фермы. Так же как и его продукция, они проходили европейскую сертификацию. Хотя предприниматель не был сторонником покупки в собственность недвижимости, которая задействована в развитии, предпочитая ей аренду, заявлял он в интервью. Суммарно за эти годы бизнесмен купил 33 га в Хакасии, 9,2 га - на Камчатке, 7,15 га - на Сахалине и 2 га - на Кунашире. Там производят травы для органической косметики Трубникова. Как уже сообщали СМИ, предприниматель до конца 2020 года планировал получить участок в Тыве, чтобы построить среди облепихового сада небольшую гостиницу с кафе, а также наладить производство соков.



Новые проблемы



Летом прошлого года у "Первого решения" возникли серьезные проблемы, которые могли полностью заблокировать ее функционирование, сказано на сайте ее флагмана Natura Siberica. В конце марта 2020 года на одной из производственных площадок компании в городе Дмитров произошел пожар, в результате чего сгорел ангар. Это произошло не по вине компании, утверждали ее представители.



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Но владелец помещения - "Эн+Рециклинг" (ее конечным владельцем сейчас является офшор, но ранее компания входила в En+ Олега Дерипаски) счел иначе. Компания в июне подала суд на производителя косметики, при этом оценив причиненный ущерб в 4,5 млрд рублей. Структуры Андрея Трубникова оценили такие претензии, как "огромные", сравнив их с годовым бюджетом небольшого города, например, подмосковного. Пока по этому делу не вынесено решение.



Уже в июле ситуация для "Первого решения" усугубилась: в рамках судебного разбирательства под арест попали все торговые марки компании - 65 брендов. Это в том числе "Рецепты бабушки Агафьи" и Organic Shop. Предприятие лишилось права совершать с ними любые регистрационные действия. В декабре 2020 года Андрей Трубников сменил прописку у части брендов, в том числе "Рецептов бабушки Агафьи", Natura Siberica и других. Их новым владельцем стала эстонская OU Good Design.



Сам бизнесмен объяснял это тем, что хочет создать специализированную структуру по развитию интеллектуальной собственности. Он планировал, что в перспективе Европа и США станут основными рынками сбыта, а значит, управлять интеллектуальной собственностью из Эстонии ему будет проще.



В конце 2020 года Андрей Трубников оценивал свой бизнес в $500 млн. Бизнесмен был уверен, что в итоге его стоимость увеличится до $2–3 млрд. Основным владельцем всех компаний выступал он сам, у членов семьи были миноритарные доли в некоторых дивизионах. Например, у бывшей жены Ирины и сына Дмитрия. В "Первом решении" и Natura Siberica "Известиям" оперативно не уточнили, кто в новом году займется управлением компаниями.



Без лидера



Пока никто не сможет сказать, будет ли бизнес Андрея Трубникова настолько же успешным без его управления, сказал "Известиям" председатель совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов.



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- Он был человеком с жестким характером, самостоятельно управлял компаниями. С одной стороны, как мы видим, это приносит такие замечательные плоды: предприятия становятся успешными. Но что случится дальше, сказать достаточно сложно: мы не понимаем, будет ли глубокая вовлеченность бизнесмена в развитие компаний ограничивающим фактором, - отметил эксперт. - Возможно, новая команда управленцев найдет другие пути для развития, а может, им не хватит нужной жесткости.



Руководству будет нелегко перестраивать все процессы в компании без главного звена - Андрея Трубникова, считает исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин. Предприниматель создал бизнес и бренды с нуля, был активно и глубоко погружен во все происходящее в компаниях, отметил он. Представитель "Опоры России" подчеркнул: новым людям придется многое удержать - бизнесмену удалось добиться того, что магазины компании открывались, например, в достаточно хороших локациях в Европе. Это было знаком качества, уверен Андрей Шубин.