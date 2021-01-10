Пламенный привет: с какими итогами завершился партийный съезд в КНДР

00:15 12.01.2021 И чего ждать от отношений Пхеньяна и Вашингтона при новом американском президенте



Наталия Портякова



За считаные дни до вступления Джо Байдена в должность американского президента Пхеньян решил напомнить Вашингтону, что США остаются для КНДР "главным принципиальным врагом", противостоять которому страна будет наращиванием ядерного потенциала. Об этом северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в ходе завершившегося 11 января съезда Трудовой партии Кореи - первого за пять лет. Настрой Пхеньяна не сулит спокойствия отношениям США и КНДР в ближайшие годы. Опрошенные "Известиями" эксперты полностью не списывают со счетов возможность выхода сторон на некое промежуточное соглашение в стиле иранской ядерной сделки - с условием, что администрация Байдена не бросит на полпути сложную и долгую дипломатическую работу на северокорейском направлении, как это сделал Дональд Трамп.



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Все плохо, но будет хорошо



Съезды Трудовой партии КНДР всегда были событием редким: несмотря на давний пункт устава, гласящий, что такие слеты должны проходить раз в четыре года, с 1980 по 2016 год делегаты не собирались ни разу, и, казалось, традиция полностью отмерла. Инициатором возобновления практики стал нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын, впервые собравший партийных бонз около пяти лет назад, а нынешним январем организовавший очередной, восьмой по счету съезд Трудовой партии.



Неудивительно, что внимание мировой общественности к происходящему в последние дни в Пхеньяне было повышенным. И не зря.



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Уже в первый день работы съезда, 5 января, товарищ Ким выступил с докладом об общей ситуации в стране. И, к удивлению многих, не стал скрывать экономические проблемы, признав, что большинство целей, обозначенных в завершившемся пятилетнем плане, выполнены не были.



Жизнь в Северной Корее никогда не была легкой, но в последнее время, что называется, навалилось. Вдобавок к режиму достаточно жестких санкций, введенных против страны в 2016–2017 годах, в 2020-м на КНДР обрушилась череда стихийных бедствий. Но главный удар нанес коронавирус. И хотя официально в Северной Корее за год не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19 (тысячи делегатов партийного съезда, сидящие бок о бок без защитных масок, стали наглядным тому подтверждением), жесткие меры по недопущению вируса в страну, прежде всего закрытие границ с Китаем, нанесли серьезный удар по и без того проблемной экономике КНДР. По данным южнокорейской разведки, объем торговли Северной Кореи с КНР, главным торговым партнером страны, упал за первые 10 месяцев 2020 года сразу на 75%.



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Полетели ли по итогам разбора головы ответственных за экономическую политику в КНДР, пока неясно. Но известно, что Ким Чен Ын призвал товарищей по партии провести тщательный анализ ошибок, чтобы избежать их повторения в будущем, и заверил, что нынешний съезд станет "историческим моментом в борьбе за укрепление государственной мощи и повышение уровня благосостояния народа". Пути достижения последней цели, как ожидается, будут прописаны уже в новом плане, итоги которого так же скрупулезно подведут через пять лет - на очередном партийном съезде. Они, как постановил на днях Ким, будут отныне в обязательном порядке проводиться каждые пять лет.



А укреплять государственную мощь было решено в том числе и за счет назначения самого Ким Чен Ына, занимавшего ранее должность председателя Трудовой партии, ее генеральным секретарем, каковыми в свое время были его дедушка и отец Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.



Враг государства



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Впрочем, самыми интересными и долгожданными для международных наблюдателей стали заседания съезда, посвященные внешнеполитической деятельности страны в будущем. А она, по словам Ким Чен Ына, "должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития".



Как пояснил товарищ Ким, политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не изменится, кто бы ни пришел в Белый дом. И это не оставляет КНДР другого выбора, кроме как вести дела с США по принципу "око за око", отвечая на силу жесткостью.



"Нет ничего более глупого и опасного, чем не укреплять нашу мощь неустанно и спокойно взирать на то, как современное оружие противника увеличивается быстрее, чем когда-либо. Реальность такова, что мы можем достичь мира и процветания на Корейском полуострове, только если будем постоянно наращивать нашу национальную оборону и подавлять военные угрозы США", - заявил глава КНДР.



Партия тут же взяла под козырек и уже на следующий день внесла в свой устав положение о важности мощного оборонного потенциала в сдерживании военных угроз.



При этом Ким выдвинул несколько конкретных предложений по наращиванию военной мощи. Например, призвал к совершенствованию возможностей ракетного удара по объектам на дальности 15 тыс. км (для понимания - от Пхеньяна до Вашингтона чуть более 11 тыс. км) и к работе над созданием более миниатюрных и легких боеголовок, а также похвастал, что Северная Корея практически завершила проектирование новой атомной подводной лодки.



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Воинственное заявление Пхеньяна в отношении США прозвучало за считаные дни до инаугурации нового американского президента Джо Байдена и ухода из Белого дома Дональда Трампа, чьи личные встречи с Ким Чен Ыном, как многие надеялись поначалу, могли бы привести к прорыву, но в итоге закончились ничем.



- В отношении Пхеньяна администрация Байдена учтет успех и поражение на этом направлении администрации Трампа. Трамп успешно поменял динамику отношений США и КНДР, но он не смог довести до конца тяжелую дипломатическую работу, чтобы достичь соглашения с Кимом, предпочтя зрелищность существу дела, - заметил "Известиям" профессор токийского Международного христианского университета и член канадского Азиатско-Тихоокеанского фонда Стивен Наги.



По его словам, новая американская администрация понимает, что в краткосрочной перспективе денуклеаризация, которой Вашингтон ждет от КНДР, невозможна, и в результате Северной Корее может быть максимум предложена сделка по примеру той, что США и ряд стран в свое время заключили с Ираном, или договоренность о заморозке ядерной деятельности КНДР в обмен на ослабление санкций. Но даже это потребует долгой и кропотливой работы дипломатов.



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- Я скептически отношусь к тому, что мы увидим какие-то существенные изменения в отношениях двух стран. Большинство американских политиков, похоже, цепляются за идею о том, что никаких значительных шагов не может быть предпринято, пока Север не согласится на денуклеаризацию, чего просто не произойдет. И потому я ожидаю еще четыре года тупика, с редкими вспышками напряженности, но без каких-либо действительно существенных изменений, - сказал "Известиям" директор Института корейских исследований при Госуниверситете Огайо Митчелл Лернер.



При этом оба эксперты уверены, что в будущем Пхеньян не раз попытается проверить новые американские власти на прочность - и воинственной риторикой, и ракетными испытаниями. Это поможет Пхеньяну не только держать свою страну в фокусе внешнеполитической повестки США, но и сплачивать собственный народ, отвлекая его от внутренних экономических трудностей. Источник - Известия

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