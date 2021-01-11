Жапаров берет Киргизию в свои руки, - В.Панфилова

00:26 12.01.2021

Парламентская республика станет президентской



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



11.01.21



Садыр Жапаров обещает решить социально-экономические проблемы Киргизии за три года.

Глава РФ Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии. Свои голоса за него отдали 79,26% избирателей, пришедших на выборы. Явка составила всего 30%. Большинство также проголосовало на референдуме за переход с парламентской республики на президентскую. Садыр Жапаров может получить неограниченную власть, если подтвердит свою легитимность на новых президентских выборах, которые могут состояться уже осенью 2021 года.



На площади Ала-Тоо в понедельник устроили концерт в честь победы Садыра Жапарова. Пригласительные билеты получили около 800 сторонников нового президента. Посетил мероприятие и сам победитель. Он поблагодарил киргизов за то, что ему доверили страну: "Мы испытали много трудностей. Экономика страны в упадке, так же как и промышленность, культура, сельское хозяйство, прокуратура, судебная система.



В стране богатели только коррупционеры, а простой народ страдал. В таком состоянии я беру Кыргызстан в свои руки. Осознаю ту ответственность, которую на меня возложил народ. У нас есть несколько идей по развитию экономики, для этого хватит политической воли. Хочу заверить, что буду править справедливо".



Накануне ночью в своем штабе он более детально рассказал о планах на будущее: о судебной системе, борьбе с коррупцией, о выходе страны из экономического кризиса. В частности, он считает, что у Киргизии есть возможность побороть бедность за два-три года. По его словам, 90% населения живет за чертой бедности. Его команда подготовила программы и новые проекты, чтобы обеспечить население работой. В течение трех-четырех лет он намерен вывести страну из экономического кризиса. "Я приложу все свои силы, чтобы оправдать ваше доверие", – сказал Жапаров на пресс-конференции и попросил поддержки у народа. Кредит доверия, пусть и небольшой, у Жапарова есть, но если у него не получится выполнить то, что он обещал, то ему припомнят все, что было и чего не было. Такова участь любого киргизского политика.



При этом эксперты предупреждают, что страна все еще находится в зоне турбулентности, в которую попала после свержения в 2005 году президента Аскара Акаева. "Последние 15 лет – это сплошной хаос. Президенту Алмазбеку Атамбаеву на какой-то момент удалось эту турбулентность снизить за счет вступления Киргизии в Евразийский экономический союз и смягчения режима для трудовых мигрантов в России. Но сегодня ситуация усугубляется тем, что республике предстоит пройти еще через три электоральных процесса. Притом что страна в глубоком экономическом кризисе, общество расколото", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.



Киргизский политик, генерал Феликс Кулов на своей странице в Facebook разложил план действий: после принятия новой Конституции Киргизии вновь предстоят выборы президента. Это неизбежно, так как новый президент станет одновременно и главой государства, и главой исполнительной власти. Сейчас он не имеет полномочий вмешиваться в работу правительства. С принятием новой Конституции полномочия действующего президента автоматически не могут быть расширены. Значит, он должен вновь переизбираться.



"Парламент, как заявил Жапаров, наполовину будет состоять из одномандатных депутатов и наполовину – из избранных по партийным спискам. Пока на слуху, что Жогорку Кенеш (ЖК) сократят до 90 человек. Значит, по партийным спискам будет 45 депутатов, и, следовательно, в ЖК попадут максимум две партии, скорее всего провластные. А в число 45 одномандатников попадут в основном олигархи. Значит, разочарование в институтах власти еще более усилится", – подчеркнул Кулов. Он считает, что в конце мая (эту дату озвучил на пресс-конференции Жапаров) состоятся выборы в парламент и после этого выборы президента. "Но перед этим придется еще провести референдум по принятию новой Конституции", – отметил политик.



Александр Князев считает, что последовательность новых процедур легитимизации власти, которые задал Феликс Кулов, верна по сути, но временный президент будет пытаться обойти юридически и не проводить референдум по принятию новой Конституции. "В законодательстве есть оговорка, в каких случаях изменения в Конституцию вносятся путем референдума, а в каких случаях эти изменения могут вноситься парламентом. Но здесь возникает дополнительное осложнение, потому что парламент шестого созыва, который пока сохраняет свою функциональность, не будет признан легитимным, в этом случае может измениться порядок процедур. Сначала парламентские выборы, затем утверждение через парламент внесенных поправок в Конституцию, и только после этого можно будет проводить новые президентские выборы", – считает Князев. По его мнению, это еще больше запутает весь политический процесс в Киргизии, не говоря про экономику. "Все, что заявляет Жапаров, может быть отнесено к программным заявлениям. Платформой всего этого является самый классический популизм в духе якобинцев французской революции. За счет чего произойдет подъем экономики? За счет внешних вливаний: инвестиций, кредитов? В этом случае возникают болезненные вопросы относительно китайского кредитования. Маргинальная часть населения, которая поддерживает Жапарова, очень болезненно с националистических позиций относится к иностранному инвестированию, иностранному участию в экономике. Ему придется объясняться, если он сумеет их получить из Китая", – отметил эксперт.



"Всех нынешних перипетий могло и не быть, если бы президент Сооронбай Жээнбеков прислушался к здравомыслящим людям, которые предлагали не устраивать политических игрищ в условиях пандемии и продлить полномочия парламента, и провести парламентские выборы в нормальной обстановке. В итоге мы получили парадоксальный результат. Но стоит учитывать, что в Киргизии всегда были, есть и будут силы, которые пойдут против мейнстрима. Возможно, это местная специфика, некое продолжение кочевой демократии. Но это норма", – сказал "НГ" эксперт Кубат Рахимов. По словам эксперта, Киргизия находится в поиске новой формы развития, которая учитывала бы этнополитическую составляющую с формой демократии. Этот процесс может растянуться, а многие механизмы будут мешать реализации крупных инвестиционных проектов на территории Киргизии.