Когда Поднебесная чихает, Азия и Африка кашляют, - В.Скосырев

00:51 12.01.2021

Пекин не позволит Байдену создать широкую антикитайскую коалицию

Владимир Скосырев

11.01.21



Министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с политическим лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а потом направится в Индонезию, Бруней и Филиппины. Поездка предпринята с целью напомнить партнерам, что, несмотря на пандемию, проект Нового шелкового пути остается в силе, а также расширить влияние Пекина в регионе. Эта задача становится все более актуальной, поскольку, как полагают, Джозеф Байден намерен вовлечь в сеть государств, противостоящих мощи КНР, не только западные, но и развивающиеся страны.



В Азии, как отмечает газета South China Morning Post, обсуждается вопрос, насколько внешнеполитический курс будущей администрации США будет отличаться от курса Дональда Трампа. При нем Вашингтон и Пекин втянулись в геополитический конфликт на многих фронтах, включая Южно-Китайское море и Тайвань.



А Байден, как ожидают, выдвинет на первый план воссоздание неформального альянса государств, которые ищут безопасности под эгидой США.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Сейчас Азия приобретает для Китая все большее политическое и экономическое значение. Стоит напомнить, что Китай в прошлом году стал участником ВРЭП – Всеобъемлющего регионального экономического партнерства, огромной зоны свободной торговли. Чтобы торговля хорошо развивалась, нужно иметь стабильную политическую ситуацию в регионе. С другой стороны, чем обширнее будет торговля, тем больше будет интерес у региональных партнеров взаимодействовать с Китаем, тем меньше у них будет желание использовать Америку для хеджирования рисков, создания каких-то противовесов Китаю. Понятно, что ни одна страна региона не сможет развиваться без торговли с Китаем, а вот в какой мере Пекину удастся установить с ними политическое доверие – эту задачу и пытается решить Ван И".



Но ведь сам Ван И говорил, что Китаю было бы желательно нормализовать отношения с США при Байдене. По этому поводу эксперт сказал: "Трудно представить, что может еще устроить Трамп. Уходя, он делает огромные усилия для того, чтобы максимально осложнить Байдену возможность договоренности с Китаем. Байден окажется в непростой ситуации. Если он станет отменять решения Трампа, то будет выглядеть слабым. Тогда республиканцы будут утверждать, что Байден действует в интересах Пекина. Так что Байдену будет трудно быстро восстановить хорошие отношения с Китаем".



Детали визита Ван И в Мьянму Пекин пока не обнародовал. Но портал этой страны Irrawaddy, ссылаясь на чиновников МИДа, утверждает, что приезд китайского министра стал знаком поддержки Национальной лиги за демократию и ее лидера Аун Сан Су Чжи. Когда-то эту мужественную женщину, боровшуюся с военной диктатурой, чествовали на Западе как героя. Но после того как Аун Сан отказалась осудить репрессии армии против народности рохинджа, Запад отвернулся от нее. А Китай, напротив, активно продвигает экономические проекты в рамках Нового шелкового пути. Среди них план строительства инфраструктуры и предприятий в экономическом коридоре, который должен соединить Китай с Индийским океаном.



Националистический таблоид Global Times, издаваемый в Пекине Коммунистической партией, публикует комментарий, который показывает, что Китай готов разговаривать с соседями не только вкрадчиво, но и повелительно. США пытаются втянуть азиатские страны в "малое НАТО" путем посулов и принуждения. "Посему таким странам, как Малайзия и Вьетнам, пора перестать танцевать под американскую дудку, иначе они сами себе навредят", – предупреждает газета.



В прежнюю эпоху говорили: стоит Лондону чихнуть, как в Азии и Африке начинают кашлять. А ныне даже такое консервативное японское издание, как Nikkei Asia, признает, что на этих континентах стали более всего прислушиваться к Китаю. Издание отмечает, что перед поездкой в Азию Ван И посетил пять стран Африки, в том числе Нигерию. Дружба с ними может оказаться очень кстати, поскольку Байден намечает развернуть кампанию против нарушений прав человека. В 2019 году Вашингтон тоже поднимал эту проблему в Совете ООН по правам человека, добиваясь осуждения Китая за притеснения уйгур. Но американский демарш не вызвал сочувствия у африканцев. 17 африканских государств высказались в поддержку Китая.