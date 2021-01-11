 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бин Сальман построит саудитам город-сад на костях местных племен
08:23 12.01.2021

Ради реализации мегапроекта Саудовская Аравия пойдет на что угодно

Данила Моисеев
11.01.21

Бин Сальман уверяет, что в Аравийской пустыне скоро будет возведен счастливый и свободный город будущего. Фото со страницы проекта NEOM в Facebook
Саудовский наследный принц Мухаммед бин Сальман в рамках проекта создания городов и инфраструктуры будущего NEOM представил концепцию "Линия". Она предполагает создание 170-километровой узкой зеленой зоны со скоростными подземными путями, в которой не будет автомобилей, дорог и улиц как таковых. Идея состоит в том, чтобы построить современную инфраструктуру без нанесения вреда природе. На город может быть потрачено от 100 до 200 млрд долл., власти надеются, что уже к 2030 году в нем поселятся 1 млн жителей и будет 380 тыс. рабочих мест. Однако у правозащитников есть серьезные претензии к монархии по поводу притеснения местных племен ради реализации проекта.

Падение цен на нефть и развитие альтернативной энергетики заставляет монархии Персидского залива всерьез озадачиться вопросом диверсификации экономики посредством создания масштабных проектов для привлечения туристов и инвестиций, а также инновационного развития в целом. Не случайно авторы проекта заявляют, что до "Линии" и объектов NEOM потенциально может долететь в течение четырех часов 40% населения Земли. Правда, если у них найдутся на это деньги, так как возможность посещения "города будущего" вряд ли станет дешевым удовольствием.

Главный акцент – это сохранение природы. "Почему мы готовы пожертвовать природой ради развития?" – спрашивает наследный принц журналистов.

"Основу инвестиций в "Линию" составит поддержка NEOM в размере 500 млрд долл. со стороны саудовского правительства, Суверенного фонда Саудовской Аравии, а также местных и иностранных инвесторов в течение 10 лет", – пояснил бин Сальман.

Иными словами, "Линия" – это часть проекта NEOM, анонсированного в 2017 году и предполагающего, в свою очередь, создание автономной зоны площадью в 26,5 тыс. кв. км на северо-востоке страны. Кстати, это единственное место в Саудовской Аравии, где есть даже снег. Регион также имеет высокий потенциал возобновляемой энергии солнца и ветра, которая может покрыть 100% его потребностей. За использование воды, столь дефицитной в регионе, будет отвечать искусственный интеллект (ИИ). NEOM входит в мегапроект "Видение Саудовской Аравии 2030" и является его жемчужиной.

Что касается конкретно "Линии", то это первый из представленных элементов будущей агломерации. На протяжении 170 км будет выстроена инфраструктура, которая, как заявляют авторы проекта, сохранит 95% природы и позволит совершать поездки из одного конца в другой не более чем за 20 минут. Большая часть сервисов и инфраструктуры будет находиться под землей, если верить эскизам проекта, а за их работу будут отвечать роботы и ИИ.

Впрочем, в сохранение природы, видимо, не входит сохранение самобытности местного населения. Правозащитники в сентябре 2020 года пожаловались в ООН, что власти заставляют представителей племени Аль-Хувайтат уехать с малой родины, а в случае отказа прибегают к пыткам. В организации заявили, что сложившаяся ситуация является "безусловным нарушением Декларации прав человека". Кроме того, приходится сомневаться в том, что столь масштабную идею удастся реализовать за такие рекордные сроки, притом что к строительству еще никто не приступал. К тому же, как показывает практика, изначальная сумма подобных проектов за время реализации возрастает, иногда многократно. Но это монархию вряд ли остановит, ведь речь идет о личном проекте кронпринца, отмечает журналист-международник, создатель Telegram-канала "Мозаика Залива" Глеб Дорошенко.

"За ценой личного проекта не постоят, его будут урезать в последнюю очередь. Здесь речь идет не о рентабельности, хотя в отличие от тех же Олимпиад проект все-таки может окупиться, поскольку он долгосрочный", – сказал он.

Эксперт в разговоре с "НГ" объяснил, что изначально западные инвесторы были готовы вкладываться в NEOM, однако после резонансного убийства журналиста Джамаля Хашогги они поменяли свое мнение. Впрочем, с тех пор негативные настроения поутихли, и теперь интерес возобновился, причем коронакризис слабо повлиял на развитие проекта. Профинансировать NEOM помогут, в частности, Южная Корея и Япония.

"NEOM входит в концепцию "дубаификации" – воплощение идей, в определенной форме уже удавшихся в ОАЭ. NEOM является, конечно, лидерским, хотя и не единственным в Заливе. Сейчас диверсификация является главной целью стран Персидского залива. Ради нее создаются инвестиционные фонды, развиваются образование, туризм и авиаперевозки, используется географическое положение, строятся узловые аэропорты. Также создаются логистические центры и особые экономические зоны. Все это мы видим на примере NEOM, который может стать катализатором и для экономик Иордании и Египта. Кроме того, в Саудовской Аравии, по последним данным, всерьез намерены развивать ядерную энергетику",– говорит Дорошенко.

Источник - ng.ru
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