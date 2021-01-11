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Соединенные Штаты готовят долларовую лавину, - А.Комраков
09:21 12.01.2021

Америка намерена убрать валютный "козырек"
Анатолий Комраков

11.01.21

Джозеф Байден настаивает на немедленной долларовой инъекции экономике США.
Ведущим экономическим фактором для мировых рынков стало ожидание новых триллионных вливаний в американскую экономику, на которых настаивает избранный президент Джозеф Байден. Эксперты и здесь ждут парадокса: огромный "козырек" из напечатанных долларов, по их мнению, не превратится в инфляционную лавину, а будет переварен отложенным спросом со стороны американцев, что только ускорит восстановление экономики.
Фондовые индексы США завершили первую рабочую неделю 2021 года на рекордных максимумах. Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу составил 31097,9 пункта, Standard & Poor’s 500 увеличился до 3824,6 пункта. Акции Tesla Inc подскочили за день на 7,8%, что вывело Илона Маска, главу производителя электромобилей, на первое место в рейтингах богатейших людей мира.

После обещаний Дональда Трампа обеспечить упорядоченную передачу власти команде избранного президента Байдена финансовые рынки сосредоточились на его заявлениях о необходимости новых, быстрых и больших вливаний средств для поддержания экономики.

"Мы уверены, что для фондового рынка сейчас хорошее время с точки зрения политики, – отмечает главный инвестиционный директор Lombard Odier Стефан Монье. – Администрация нового президента США будет отличаться от прежней за счет стабильной политики, а не непредсказуемой, а также фокуса на международном сотрудничестве вместо изоляции".

В субботу Джозеф Байден обсудил с лидерами демократов в Конгрессе необходимость дополнительного стимулирования экономики, сообщили в его штабе. Байден поговорил со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером. Утвержденный в декабре пакет мер был назван лишь первым платежом, следом за которым потребуется дополнительная поддержка для семей и малого бизнеса, финансирование реагирования на COVID-19, включая вакцинацию, тестирование, открытие школ, поддержку работников.

В конце декабря республиканцы и демократы в Конгрессе смогли урегулировать разногласия по проекту бюджета на 2021 финансовый год и достигли договоренности о новом пакете мер стимулирования экономики страны объемом почти 900 млрд долл. Согласованный законодателями пакет предусматривает предоставление еженедельно до середины марта дополнительно 300 долл. в рамках федерального пособия по безработице, а также прямые выплаты в размере 600 долл. некоторым категориям граждан, меры, направленные на поддержку бизнеса, школ, поставщиков медицинских услуг, а также арендаторов, столкнувшихся с угрозой выселения из-за неспособности оплачивать счета за аренду. В частности, из бюджета на оказание помощи малому бизнесу будет направлено 325 млрд долл., авиакомпаниям – 15 млрд. Эта инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около 1,4 трлн долл.

Байден тогда же пообещал продолжать стимулировать экономику США в условиях пандемии. По его словам, "правда состоит в том, что самые мрачные времена в борьбе с COVID-19 не позади, а впереди".

Реалистичности планам новой администрации придает то, что в результате успешных для демократов выборов в штате Джорджия они получили контроль и в верхней палате Конгресса США минимум на два года. После потери республиканцами большинства голосов в Сенате рынки ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) и правительства новых решений по количественному смягчению, то есть, по сути, накачиванию экономики долларами.

В связи с этим эксперты, например, из банка MUFG Bank, полагают, что победа демократов позволяет прогнозировать обесценивание американской валюты в 2021 году, поскольку вместе с государственными расходами растут риски инфляции.

Аналитики БКС Экспресс отмечают, что давление на валюту США оказывает и намерение ФРС скупать активы объемом 120 млрд долл. в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в восстановлении экономики. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в этом году американская валюта обесценится на 5% по сравнению с нынешним уровнем (пока в США сохраняется уровень инфляции 1,2%).

Директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что в современной экономике все чаще проявляются иррациональные моменты. "Экономики в минусе, а рынки бьют рекорды. Вливание большого количества денег должно разогнать инфляцию, но, на мой взгляд, этого скорее всего не произойдет. Давайте вспомним ситуацию после первой волны эпидемии. В развитых странах во втором квартале 2020 года была оказана беспрецедентная поддержка населению и бизнесу. По данным ОЭСР, доходы населения этих стран выросли тогда на 5,3%, но скачка инфляции не было. Дело в том, что эти средства были абсорбированы за счет мощного восстановительного спроса в третьем квартале", – говорит Николаев.

По мнению эксперта, дополнительные средства абсорбируются в постковидный период. "Денежный "навес" не превратится в лавину, его поглотит отложенный спрос", – прогнозирует Николаев. По его мнению, ситуация для рубля будет в целом благоприятной, так как восстановление экономик развитых стран приведет к росту спроса и на российские товары.

Однако темпы восстановления отечественной экономики будут значительно отличаться не в лучшую сторону именно в связи с масштабами поддержки. "Власти подчеркивают, что падение российской экономики в этот кризис меньше, чем в других странах, но это связано со структурными особенностями экономики. Что касается восстановления, то из-за того, что власти РФ не пошли на поддержку своей экономики, сопоставимую по масштабам той, что оказывают и планируют оказывать в развитых странах, в РФ отложенный спрос не будет поддержан ростом доходов населения. Следовательно, не приходится ждать и быстрого восстановления", – говорит эксперт.

"В 2021 году в базовом сценарии мы ожидаем сохранения тенденции к ослаблению американского доллара по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать сохранение ультрамягкой монетарной политики Федрезерва, - сказала "НГ" аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева. - В соответствии с обозначенным в прошлом году подходом ФРС, процентная ставка будет оставаться на текущем уровне до достижения инфляции целевого значения в 2% и какое-то время после этого. В последние месяцы 2020 года данный показатель в США стабилизировался у отметки 1,2% после падения до 0,1% в мае. В ближайшее время достижение таргета в 2% выглядит довольно трудновыполнимой задачей на фоне сохранения сложной эпидемиологической обстановки, однако во втором полугодии 2021 года по мере распространения вакцин экономическая активность и потребительский спрос будут восстанавливаться, что будет способствовать росту инфляции в Штатах".

Эксперт, однако, обращает внимание, что обещанные фискальные стимулы со стороны администрации Байдена могут привести к более быстрому росту инфляции, в результате чего ФРС сможет быстрее перейти к нормализации ДКП и повышению ключевой ставки. "Важно иметь в виду, что в качестве дополнительного критерия для определения курса монетарной политики Федрезерв будет использовать уровень занятости. Учитывая структурный характер нынешней безработицы в США, для достижения таргета по этому показателю может потребоваться существенное время, поскольку большому количеству работников пострадавших в ходе пандемии отраслей придется сменить квалификацию. В свою очередь, это будет сдерживать слишком быстрый переход ФРС к ужесточению ДКП", - говорит Зайцева.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610432460
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