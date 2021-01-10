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В Казахстане новый закон об образовании - что изменится?
09:26 12.01.2021

Токаев подписал закон об образовании: что изменится в жизни казахстанцев© Photo : Официальный сайт президента Казахстана

Документом охвачены многие сферы образования, в частности вопрос качества школьных учебников, а также государственной аттестации садов, школ и вузов

НУР-СУЛТАН, 12 янв – Sputnik. Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов пояснил нормы закона об образовании, подписанного президентом страны.

"Одной из важных норм принятого закона стало внедрение института государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей. Скажу лишь, что госзаказ теперь будет размещаться и в частных организациях в рамках ГЧП. Это даст возможность без больших затрат со стороны государства поэтапно решить вопрос занятости детей в секциях, кружках и других развивающих центрах", - написал на своей странице в Facebook министр.

Новая аттестация для садов, школ и вузов
Аймагамбетов отметил, что также принята давно обсуждаемая норма по возвращению государственной аттестации детских садов, школ и колледжей.

"Аттестация является инструментом внешнего мониторинга и оценки исполнения установленных стандартов организациями образования. Самое главное, чтобы аттестация не была репрессивным инструментом, просто констатирующим проблемы, а стала механизмом выявления проблемных зон и предоставления четких рекомендаций для их устранения. Именно в рамках такого подхода будет реализована эта процедура", - пояснил он.

Теперь раз в пять лет организации образования будут проходить аттестацию, которая включает в себя проведение срезов качества знаний, опросы родителей, учащихся, педагогов, оценку соответствия материально-технической базы, кадрового состава и других аспектов установленным требованиям.

Усилят контроль за качеством учебников
Нормами подписанного президентом закона водится норма по обязательному проведению экспертизы и апробации типовых учебных планов, типовых учебных программ до внедрения их в учебный процесс.

Дистанционное обучение. Школьники перед ноутбуками
© SPUTNIK / АБЗАЛ КАЛИЕВ
Токаев подписал закон о дистанционном обучении
Теперь учебные программы до внедрения в учебный процесс в обязательном порядке должны пройти экспертизу и апробацию, во время которой как раз будут выявляться возможные недостатки.
"Это очень важная норма, спешки в деле внедрения новых учебных программ быть не должно.

Да, это ограничивает министерство, но вместе с тем является механизмом внедрения только продуманных, научно обоснованных и апробированных программ", - уточнил министр.

Кроме того, для дальнейшего улучшения качества учебников, установления единообразия при разработке учебных материалов принята поправка, определяющая компетенцию министерства устанавливать требования к структуре и содержанию школьных учебников и учебно-методических комплексов.

Дистанционное обучение и компетенции Минобразования
Законом по вопросам образования определена компетенция Минобразования по утверждению перечня предметов и веществ, которые запрещается вносить и использовать в организациях образования.

Министр пояснил, что эта норма введена в профилактических целях, а также в целях соблюдения норм безопасности обучающихся в стенах учебного заведения.

Кроме этого, в законодательстве республики появились новые нормы, регламентирующие дистанционное обучение.

Закреплено само определение дистанционного обучения и компетенция уполномоченного органа по утверждению правил организации дистанционного обучения, где и будут определяться требования и процедуры по его осуществлению.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610432760
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