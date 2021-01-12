Московские переговоры по Карабаху: незримый Эрдоган и новый Кавказ, - А.Арешев

09:33 12.01.2021 АНДРЕЙ АРЕШЕВ | 12.01.2021



Пашинян продолжает следовать миссии "геополитического перевоспитания" Армении



11 января 2021 года в Москве состоялась встреча президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, посвященная урегулированию ситуации в Закавказье по итогам "второй карабахской войны" (27 сентября – 10 ноября 2020 г.) и армяно-азербайджанских отношений. Накануне президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы, связанные с Нагорным Карабахом и общей ситуацией в регионе, с участием секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, директора СВР Сергея Нарышкина.



Перед началом переговоров В. Путин отметил последовательную реализацию трехсторонних договоренностей, что "создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов". К сожалению, "масштабные боевые действия… привели к значительным человеческим жертвам, обострили и без того сложную ситуацию в Закавказье, увеличили риски распространения терроризма", – отметил В. Путин. За период с 14 ноября в Карабах вернулись свыше 48 тысяч человек, при посредничестве России проводится обмен пленными и телами погибших. Из России в зону конфликта доставлено уже свыше 800 тонн стройматериалов, более 1,5 миллиона тонн гуманитарных грузов, населению предоставляется медицинская помощь. От мин очищено свыше 479 гектаров территории, проверено 182 километра дорог, 710 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов. Сторонам предстоит "наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном Заявлении от 9 ноября прошлого года", связанным "с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении".



По итогам встречи, согласно принятому Заявлению, им в составе специальной Рабочей группы поручено сформировать "перечень основных направлений работ... установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение…". По мнению Ильхама Алиева, карабахский конфликт остался в прошлом, нужно думать о будущем; пообещал он и прямое железнодорожное сообщение Армении с Россией через территорию Азербайджана, что едва ли могло рассматриваться без увязки с открытием "мегринского коридора". В свою очередь Никол Пашинян признался, что решить проблему военнопленных не удалось, а его высказывания о продолжении переговоров по статусу Нагорного Карабаха едва ли удалось подкрепить серьезной переговорной позицией.



Напомним, предыдущее заявление, положившее конец активной фазе боевых действий, было подписано Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в режиме видеоконференц-связи, а Николом Пашиняном – вдали от телевизионных камер. Оно и понятно: слишком много вопросов уже тогда возникло к главе армянского правительства и его окружению (включая ближайших родственников) по итогам военной кампании, обернувшейся для Степанакерта и Еревана национальной катастрофой. За прошедшие два месяца количество этих вопросов значительно возросло, но самодискредитация армянских "политических элит" и их неспособность предложить альтернативу курсу Пашиняна на фоне тотальной деморализации общества позволяют фронтмену "бархатной революции" оставаться у власти и даже вынашивать планы на будущее. По мнению политтехнолога Вигена Акопяна, "то, ради чего произошла смена власти в 2018 году, к сожалению, стало реальностью (как минимум в большей своей части). Если же реализовано не все запланированное, то дальнейшие события могут привести к полной потере государственности".



Из социальных сетей о предстоящей в Москве встрече было известно как минимум за две недели, еще до нового года. Куда меньше ясности было относительно конкретных параметров, как официальных документов, скрепленных подписями лидеров, так и неких "устных договоренностей", согласно которым Пашинян, как он проговорился перед Новым годом, начал сдавать земли и дороги Сюника. Логика происходящего питала слухи о планируемом в Москве подписании горе-"варчапетом" очередного унизительного для Армении договора с Азербайджаном, текст которого якобы уже готов и находится на согласовании в министерстве юстиции. Вялые опровержения со стороны министра юстиции Р. Бадасяна, одного из предположительных ставленников Дж. Сороса в армянской власти, не воспринимались всерьез.



В Москве 29 декабря 2020 года при участии Александра Бортникова встретились главы служб национальной безопасности Армении и Азербайджана Армен Абазян и Али Нагиев. А 9 января последние двое (именно они, а не главы внешнеполитических ведомств выступают официальными представителями глав государств) переговаривались уже на нейтральной территории близ Ерасха на границе между Арменией и Нахичеванской автономией. И хотя, по информации пресс-центра СНБ Армении, обсуждались обмен пленными и поиск пропавших без вести, немедленно поползли слухи о сдаче Азербайджану селения Тигранашен в Араратской долине (1), через которое проходит основная дорога, связывающая Ереван с Сюником и Степанакертом.



7 января оппозиционное армянское интернет-издание zham.am представило 8 требований, которые якобы Ильхам Алиев собирался предъявить удобному для него армянскому визави. Среди них – согласие на роспуск Минской группы ОБСЕ с заменой ее трехсторонним (Азербайджан, Армения, Россия) или четырехсторонним (те же и Турция) переговорным форматом. Помимо этого – отказ Еревана от дальнейшего обсуждения в каком бы то ни было виде вопроса о статусе Нагорного Карабаха и прекращение несогласованных с Баку визитов в Степанакерт армянских официальных лиц. Особо – отказ в Карабахе от военного призыва (не говоря о том, чтобы направлять туда призывников из Армении), открытие коммуникаций через Мегри, прекращение в Армении деятельности "реваншистских сил", что де-факто означает радикальное сокращение армии по "сербскому" образцу. Да и записи в "Фейсбуке" пресс-секретаря премьера, дипломантки Флэтчеровской школы ("кузница кадров" для "революционной" власти) Мане Геворгян подталкивают к выводу о том, что "карабахского вопроса" в повестке дня официального Еревана больше не существует.



Если Ереван не примет эти и другие требования, в Баку якобы могут возобновить военные действия, а заодно потребовать вывода российских миротворцев, статус которых пока азербайджанской стороной не подтвержден (одной политической декларации недостаточно – необходим юридически обязывающий документ: соглашение, мандат миротворческой миссии). Как говорит бывший глава секретариата Гейдара Алиева Эльдар Намазов, "сложился правовой вакуум, который разные стороны пытаются заполнить своим видением, чтобы усилить свое влияние, и это порождает серьезное недовольство в обществе... Такое положение – очень опасно, оно уже порождает и будет еще дальше порождать инциденты и коллизии, способные полностью дискредитировать эту миротворческую операцию в глазах азербайджанской общественности".



Согласно версии zham.am, несмотря на озадаченность российской стороны "капитуляционной позицией Пашиняна", тот, одержимый идеей достижения "мира с Азербайджаном любой ценой", во имя "открытия границ" готов согласиться практически со всем, на что укажут партнеры из Баку. При этом околовластные пропагандисты, реальные и виртуальные, будут перекладывать ответственность на Москву, рассказывая сказки об очередном "русско-турецком сговоре" против Армении и особенно против ее "народного лидера"…



В 2018 году Пашиняна "продавали" армянскому обществу, используя образ участника карабахской войны, героя Армении и Арцаха Монте Мелконяна…



В 2018 году Пашиняна "продавали" армянскому обществу, используя образ участника карабахской войны, героя Армении и Арцаха Монте Мелконяна…



В Москву он приехал уже без бороды – образ "героя" больше не нужен?



В Москву он приехал уже без бороды – образ "героя" больше не нужен?



…Изменения на Южном Кавказе стремительны, однако возможный сценарий договорной войны в Карабахе был представлен в российских СМИ задолго до того, как незримые кукловоды явили "граду и миру" мессию с рюкзачком, в кепочке с надписью "Духов" (2) и в образе Монте Мелконяна (вплоть до перебинтованной руки). Нельзя отрицать, что обвал государственности, сопровождаемый атакой на традиционные институты (семья, армия, школа, церковь), готовился долго и тщательно. Помимо усилий, которые прилагались извне, срабатывала логика истории "Третьей Республики" последних трех десятков лет – истории, лишенной какой-либо позитивной идеи. Теоретически такой идеей могло бы стать развитие с опорой на имеющиеся ресурсы, включая многомилионную диаспору во многих странах мира, при максимальном укреплении связей с Москвой. Однако началось проедание советского наследства с попыткой усидеть на нескольких "стульях" одновременно, при медленно, но верно набиравшем силу антироссийском тренде (3). Давно следовало признать: помимо Пашиняна, куда более широкие социально-политические круги разделяют точку зрения о том, что Арцах – не более чем обуза, от которой необходимо избавиться во имя открытия границ с Турцией и Азербайджаном, что, собственно, и происходит (4). Имеются основания полагать, что переговоры с Анкарой уже идут, разумеется, на условиях турок; министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намекает о возможности (разумеется, в случае "хорошего повеления" Еревана) открытия границ и установления дипломатических отношений, что автоматически ставит вопрос о смысле нахождения в Гюмри 102-й российской базы…



Пашинян на саммите НАТО в Брюсселе, июль 2018 г.



Пашинян на саммите НАТО в Брюсселе, июль 2018 г.



Под занавес ушедшего года начались давно запланированные коммерческие поставки газа с месторождения Шах-Дениз на юг Европы посредством "Южного газового коридора". Окончательное решение "карабахского вопроса" на условиях Баку еще больше усилит здесь позиции транснациональных корпораций не только в энергетической, но и в горнодобывающей отрасли. Чувствуя столь весомую поддержку, в Баку и Анкаре стремятся закрепить военно-политический успех настолько, насколько это возможно, качественно наращивая двустороннее сотрудничество. В последние недели возобновились регулярные полеты на Апшерон турецких военных транспортников (5). А бакинский официоз опроверг информацию о развертывании в Гяндже, Габале (прямо у границ РФ) и в Ленкорани (у границ с Ираном) военных баз таким образом, что только укрепил имеющиеся на этот счет предположения. Помимо этого, до 2,7 млрд. долл. увеличивается в 2021 г. военный бюджет Азербайджана (в 2020 г. – 2,27 млрд. долл.).



Выступая недавно в Стамбуле на международном симпозиуме "Баланс сил на Южном Кавказе и Карабахский вопрос", глава турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил о "невероятной эффективности" предоставляемых Турцией военных возможностей, что позволяет говорить о "потенциальном пересмотре всей концепции ведения войн в мире". Еще более примечательно высказанное им мнение о том, что в современном мире "конфликты не разрешаются, а лишь замораживаются, формируя при этом новые точки противостояния". Несмотря на плотный военно-политический диалог Москвы и Анкары, уже в среднесрочном плане наращивание турецкого военного присутствия в Азербайджане как минимум не сделает выполнение задач миротворцев в Карабахе более легким. Ведь едва ли незримо наблюдавший за московскими переговорами Реджеп Тайип Эрдоган по результатам готовившейся долгие годы "победоносной" военно-политической кампании ожидал дополнительное развертывание на Кавказе, вслед за Сирией, российских военных.



Имея в виду Россию, небезызвестный Пол Гобл утверждает, что "пустоты", оставленные заявлением от 10 ноября, используются "в своих целях одним из подписантов, не желающим играть по правилам". Мы не ошибемся, если предположим, что эти пустоты турки и их западные союзники будут пытаться заполнить своим влиянием. Чем это чревато, предсказывать не будем.



Примечания



(1) В советское время – анклав Кярки Садаракского района Нахичеванской АССР.

(2) Арм. դուխով – "смелый", "духовитый".

(3) Провинциальные и наивные надежды на Вашингтон и Париж, усердно навязываемые абсурдные представления о том, что антитурецкие заявления западных политиков хотя бы в малой степени обусловлены их "проармянскими" настроениями, обернулись пустопорожним выхлопом французских парламентариев и несколькими самолетами с гуманитарной помощью.

(4) К примеру, речь идет о заметной части олигархата, об активистах неправительственных организаций и связанных с ними политиков, а также о сектантах, охвативших своими сетями как минимум 10-15 процентов населения небольшой республики. По оценкам некоторых экспертов, именно приверженцы разномастных деструктивных культов в 2018 г. составили критическую массу митингующих, ускорив обвальный рост уличной поддержки Пашиняна, рейтинг которого до того был невелик.

(5) Только 6–10 января, по данным мониторинговых служб, в Азербайджане приземлилось 45 А400М из Турции, каждый из которых способен перевезти 37 тонн грузов либо 120 солдат в полной амуниции. В 2020 г. импорт военной техники из Турции в Азербайджан вырос более чем в 7 раз. Скорее всего, существующие контракты будут продолжены и расширены, включая поставки БПЛА "Байрактар". Источник - fondsk.ru

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