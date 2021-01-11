Удар США по Кубе должен стать сигналом, - Д.Бавырин

11:09 12.01.2021 Удар США по Кубе должен стать сигналом для России

На Кубе теперь новая политическая система с новым президентом и собственная "перестройка" на манер советской



12 января 2021, : Дмитрий Бавырин



Госдепартамент США вернул Кубу в список "стран – спонсоров терроризма", откуда ее в свое время исключил Барак Обама. У Трампа для столь скандального шага есть свои резоны – это своего рода "задел" для возможного реванша на выборах 2024 года. Но перечень могут пополнить еще и за счет России – к этому призывали и республиканцы, и демократы. Что это означает для Гаваны и Москвы?



У Дональда Трампа, казалось бы, сейчас должны быть другие заботы, чем многострадальная Куба, которая нынче "тише воды, ниже травы". Выборы и судебные баталии проиграны, на кону – импичмент, кругом измена, трусость и обман, даже любимую игрушку – аккаунт в Twitter – и ту отняли навсегда.



На этом фоне Госдепартамент – одна из наиболее лояльных к опальному президенту госструктур – неожиданно выступил с официальным заявлением, что Гавана вернулась в список "спонсоров терроризма". На практике это означает, что глава американского государства, кем бы он ни был, получил удобный инструментарий для давления на кубинское правительство. Речь идет об ограничениях в области торговли, разнообразных санкциях, которые могут быть наложены также на компании из третьих стран, ведущие дела с Островом свободы, и даже снятии дипломатического иммунитета с отдельных кубинских чиновников.



Формальная объявленная причина такого шага – "неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам". Имеются в виду представители леворадикальных группировок из Колумбии – одного из главных союзников США в регионе, но с учетом, что в Гаване в свое время нашли убежище коммунисты и революционеры из самых разных стран, это мог быть вообще кто угодно. Прежде ту же Кубу обвиняли, например, в укрывательстве баскских сепаратистов, будто бы Вашингтону есть дело до басков.



В реальности никто не верит в то, что Куба, оставаясь занозой в американской национальной гордости, несет для Америки террористическую угрозу – она не ассоциируется с ней даже в самих США. Эпоха, когда Госдепу всюду мерещились происки коммунистов, давно прошла, как и времена, когда Остров свободы был готов выступить одним из фронтов "мировой революции". Там теперь новая политическая система с новым президентом, собственная "перестройка" на манер советской, и нет ни желания, ни (что еще важнее) ресурсов на то, чтобы вести чувствительную антивашингтонскую деятельность.



Если не считать, конечно, модели, по которой кубинцы помогают системе здравоохранения находящейся под санкциями Венесуэлы в обмен на нефть. Но могли бы посчитать и это: повод, повторимся, мог быть любым, случившееся бессмысленно рассматривать в контексте международной деятельности Кубы.



Скорее, это часть внутрипартийной борьбы в самих США, которая все еще ведется по инерции, хотя последние правила в ней уже отменены. Демократы сейчас работают на добивание оппонентов из республиканского стана – и у них, кажется, получается. Следующий шаг – импичмент Трампа, после которого он потеряет право баллотироваться на выборах 2024 года и шанс на реванш. Но заявление Госдепа по Кубе – свидетельство того, что Трамп на этот реванш по-прежнему рассчитывает.

Один из ключевых штатов в контексте президентских выборов – Флорида, где проживает значительное количество эмигрантов из Кубы и их потомков. Как правило, они относятся к режиму братьев Кастро крайне негативно – в духе "ни шагу назад".



Антикубинские кубинцы для США вообще не редкость. К их числу принадлежит в том числе сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз – один из самых умных врагов России на Капитолийском холме, сумевший затормозить строительство "Северного потока – 2". Правда, отец будущего сенатора перебрался в США за два года до кубинской революции, а прежде воевал на одной стороне с Фиделем Кастро, то есть относить его к числу диссидентов ошибочно.



Но вернемся во Флориду. Барак Обама дважды побеждал там, но после того, как встретился с Раулем Кастро, снял с Кубы часть санкций и исключил ее из того самого списка "спонсоров терроризма", его преемница Клинтон проиграла выборы Трампу, то есть политику, который обещал вернуть отношения с Гаваной в период холодной войны.



Свои обещания на кубинский счет Трамп по большей части сдержал – и "неопределившаяся" Флорида осталась верна ему на выборах 2020 года, хотя к демократам перешла даже соседняя, прежде наглухо республиканская Джорджия. То есть возвращение Гаваны в террористический список, как последняя из антикубинских мер, призвано закрепить флоридский успех с прицелом на будущие выборы.



Для самой Кубы все это, конечно, некстати: экономический кризис на острове начался еще до наступления коронавируса и был спровоцирован в том числе более ранними ограничительными мерами, которые Трамп утверждал назло демократам. Однако Гаване привычно жить под жесткими санкциями, а их реальное содержание будет определять уже администрация Байдена – бывшего вице-президента при Обаме.



Не исключено, что расширение списка за счет Кубы вообще спишут на "неадекватность" уходящего президента и откатят ситуацию назад уже через пару месяцев, так что у Гаваны нет серьезного повода для волнений – нынешних демократов гораздо чаще подозревают в симпатиях к коммунистам, чем в антикоммунистической паранойе. Зато повод для волнений есть у Москвы.



Перечень "стран – спонсоров терроризма" в 1970-х годах стал одной из несущих колон для системы финансового давления, создаваемой против врагов Америки. В него никогда не включали СССР, он предназначался для более уязвимых государств, а попадание в него обозначало готовность Вашингтона предпринимать любые, в том числе предельно жесткие меры экономического шантажа.

Сейчас в нем, помимо Кубы, находятся Иран, КНДР и Сирия, а также Судан, но Судан уже пообещали исключить. Эта "оттепель" не бесплатная: после военного переворота, направленного против многолетнего президента Омара аль-Башира, новые суданские власти выплатили американцам более 300 млн долларов в качестве компенсации за ущерб от террористической деятельности.



Список будут пересматривать и в дальнейшем – призывы подогнать его под "объективную реальность" звучали уже неоднократно. И проблема в том, что



в глазах слишком многих вашингтонских функционеров эта "объективная реальность" подразумевает включение в террористический перечень России.



За последние четыре года к этому призывали как минимум трижды, причем закоперщиками выступали и республиканцы, и демократы. Последнее по времени серьезное предложение прозвучало в июне и имело форму доклада за авторством крупнейшей (более 140 человек) внутрипартийной группы республиканцев в Конгрессе. Формальные причины угадать не трудно – Сирия, Ливия, Донбасс, Крым, Грузия, Скрипали. Как уже было сказано выше, претензия для занесения в "террористический перечень" или, как его еще называют, "список главных врагов Америки" может быть почти любой, это вопрос политической воли.



У Трампа ее не нашлось – он, по собственным словам, желал найти с Москвой общий язык. А вот Джо Байден той самой воли наскрести сможет.



Примечательный факт: в период предвыборной кампании будущий президент-демократ грозил России "санкциями из ада", ту же самую формулировку использовали и республиканцы в нашумевшем докладе. Но дело тут не в совпадениях, а в обстоятельствах.



Во-первых, в условиях масштабного политического кризиса и глубокого раскола общества Байдену придется искать платформы для объединения с республиканцами, дабы показать, что США все еще единая страна. Одной из наиболее очевидных платформ в этом смысле выглядит усиление давления на Россию – за это выступают в обеих ведущих партиях.



Во-вторых, у включения России в список "стран – спонсоров терроризма" есть активный лоббист – Украина. Этого лоббиста нельзя назвать влиятельным, но у Байдена с Киевом "особые отношения" и черт знает какая система взаимозачетов. Министерство финансов США начало системную зачистку антибайденовского компромата на украинской территории, даже не дожидаясь смены президентов.



Пытаясь передать прощальный привет своим флоридским избирателям, Трамп очень некстати напомнил новой администрации Белого дома и Капитолийскому холму об инструменте санкционного давления, который пока еще не применяли к Москве. Так что переживать сейчас нужно не за без вины виноватых кубинцев: справедливость в их отношении могут восстановить уже очень скоро, но тогда же колокол зазвонит по тебе. Источник - vz.ru

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