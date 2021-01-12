 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Власти Швеции сознательно организовали "коронавирусный цирк", - Рудольф Херманн
11:11 12.01.2021

12 января 2021 г.
Рудольф Херманн | Neue Zürcher Zeitung
В Швеции выступает "коронавирусный цирк"
"В воскресенье и в Швеции появился закон о пандемии, однако внимание населения приковано к другому, а именно к абсурдному поведению представителей государства, не соблюдающих рекомендованные ими же меры. При этом о ключевой проблеме едва ли кто-то говорит", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Принятый закон предоставляет правительству значительно более крепкие инструменты для ограничения общественной жизни во время пандемии. Так, появилась возможность обязывать торговые центры, спортивные комплексы или библиотеки к сокращению числа посетителей или даже закрывать их при необходимости. То же самое касается и общественного транспорта, поясняет журналист Рудольф Херманн.

"Впрочем, национальное ведомство по здравоохранению заявило, что локдаун - это не панацея для того, чтобы взять коронакризис под свой контроль. Глава ведомства Йохан Карлсон сказал в интервью телевидению, что вера в то, что закрытие общественных учреждений даст эффект, "преувеличена". Возможно, в определенном смысле это оправданное замечание, но складывается впечатление, будто так ведомство по здравоохранению пытается прежде всего защитить долго пропагандировавшийся им курс добровольного соблюдения мер", - отмечает издание.

"Впрочем, приходится констатировать, что принцип добровольности и возможности лично принимать решения функционировал недостаточно хорошо. По иронии судьбы в последние недели это продемонстрировали не в последнюю очередь министры и высокопоставленные чиновники. Премьер-министр Левен и министр юстиции Йоханссон были замечены в торговых центрах спустя лишь несколько дней после того, как правительство взывало к совести населения: сейчас, призывало оно, следует продемонстрировать свою ответственность и научиться себя ограничивать. Глава ведомства по предупреждению чрезвычайных ситуаций Дэн Элиассон "добровольно" ушел в отставку в начале января, так как стало известно, что праздники он провел на Канарских островах у своей дочери. Главврача одной из больниц раскритиковали за то, что она тоже ездила за границу. А депутату-консерватору, которая в телефонном интервью отчитывала премьер-министра за его рождественские закупки, позднее пришлось смущенно признать, что разговор со СМИ она вела, находясь в Испании".

"Все те, кто подвергся критике, утверждали, что они соблюдали рекомендации ведомства по здравоохранению. Возможно, ведь они сформулированы так, что дают достаточно много свободы в трактовке того, что является "необходимой поездкой" или "необходимыми покупками". Однако проблема заключается в другом, а именно в том, что, по ожиданиям Швеции, она может справиться с кризисной ситуацией преимущественно на основе личной ответственности. (...) Но, как показывает происходящий сейчас "коронавирусный цирк", речь больше идет о самообмане, чем о реальности. Но об этом едва ли кто-то говорит", - резюмирует NZZ.

Источник: Neue Zürcher Zeitung

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610439060
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