Садыр Жапаров избрался в волшебники. От нового президента страны ждут и чуда, и репрессий, - "Къ"

13:16 12.01.2021 Садыр Жапаров, только что избранный президентом Киргизии, смог взять власть на волне популярности и так же стремительно, как ее несколько лет назад брали в Армении и на Украине Никол Пашинян и Владимир Зеленский. И теперь от господина Жапарова точно так же ждут быстрого чуда. Если оно не случится, ему предсказывают такую же траекторию падения рейтинга, как и у популярных в прошлом армянского и украинского лидеров.



Садыр Жапаров, за которого, по предварительным данным ЦИКа, накануне проголосовало 79,18% избирателей - в четыре раза больше, чем за 17 других кандидатов, причем вместе взятых, вечером 11 января вышел на центральную площадь Бишкека Ала-Тоо. Здесь три месяца назад он со сторонниками свергал своего предшественника Сооронбая Жээнбекова, а сейчас сообщил народу, что в стране все очень плохо. Но будет хорошо.



"Экономика страны в упадке, так же как и промышленность, культура, сельское хозяйство, прокуратура, судебная система. В стране богатели только коррупционеры, а простой народ страдает. В таком состоянии я беру Кыргызстан в свои руки. Осознаю ту ответственность, которую на меня возложил народ. У нас есть несколько идей по развитию экономики, для этого хватит политической воли. Хочу заверить, что буду править справедливо",- заявил избранный президент.



Опубликованная на сайте Центризбиркома программа Садыра Жапарова умещается на одной странице. Первым пунктом там - новая конституция. Она должна расширить полномочия президента и усилить его ответственность.



Господин Жапаров заявил "Ъ", что хочет, чтобы глава государства лично отвечал за экономику, внешнюю и внутреннюю политику.

За конституционную реформу на референдуме, который прошел одновременно с президентскими выборами, высказались более 80% проголосовавших - почти столько же, сколько поддержали кандидатуру господина Жапарова. Проект новой конституции пока не готов. Но уже в феврале в стране ожидается новый плебисцит - на голосование вынесут поправки к основному закону.



Среди других обещаний избранного президента - реформа судов, оптимизация министерств "до эффективного минимума", а также люстрация. Государственная кадровая служба, обещает Садыр Жапаров, проведет люстрационные мероприятия, чтобы за пять лет обновить личный состав правоохранительных органов на 50%.



Садыр Жапаров во время голосования на избирательном участке

Садыр Жапаров во время голосования на избирательном участке

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ



Еще он планирует обеспечить социальную защищенность граждан, ввести мораторий на проверки бизнеса, защищать инвесторов, использовать для развития внутренние резервы, создавать новые отрасли и выходить на новые рынки. Никакой конкретики по экономическому развитию пока нет. Собеседник "Ъ", близкий к команде избранного президента, говорит, что экономическая часть программы еще не готова. Экспертов, по его словам, только недавно озадачили этим вопросом, "но толком им никто не объяснил, чего хочет новый лидер".



Садыр Жапаров обещал сделать упор на борьбу с коррупцией. Он и его команда уже сейчас прилагают усилия, чтобы эта деятельность выглядела бурной. Еще в прошлом году господин Жапаров объявил в стране "экономическую амнистию", пообещав простить покаявшихся коррупционеров, которые возместят ущерб. Сейчас почти каждый день киргизские СМИ сообщают об уголовных делах или фактах возвращения средств в бюджет очередным экс-чиновником, допустившим злоупотребления.



Сводка за 11 января, к примеру, была такой: на допрос в финансовую полицию по делу о поставках в страну гуманитарной помощи во время пандемии вызван экс-премьер Кубатбек Боронов; главная киргизская спецслужба - Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) - возобновила уголовное дело против одного из депутатов парламента за коррупционные схемы восьмилетней давности; бывший статс-секретарь Минтранса Эрмек Мамыркалиев признал вину в злоупотреблениях и возместил бюджету часть ущерба в 2,5 млн сомов ($30 тыс.).



Также 11 января стало известно, что по делу о создании ОПГ на допрос в ту же ГКНБ, возглавляемую с прошлого года близким другом избранного президента Камчыбеком Ташиевым, вызван Мунарбек Сайпидинов - человек из окружения Райымбека Матраимова.

Последний известен не только в Киргизии, но и за ее пределами. Его имя стало в стране синонимом слова "коррупция", а США в конце прошлого года внесли бывшего таможенника в "список Магнитского" - за участие в схеме отмывания $700 млн. Господин Матраимов, кстати, недавно вернул киргизскому бюджету 2 млрд сомов (около $24 млн).



Садыр Жапаров о том, как будет править Киргизией

Садыр Жапаров о том, как будет править Киргизией

Эти популярные в народе действия властей не у всех вызывают одобрение. "Его экономическая амнистия вызывает множество вопросов. Они сначала начали ее воплощать, а потом написали под нее закон, который был принят намного позже. И вот что они делают сейчас? Они ловят кого-то, непонятно, виноват этот человек или нет, непонятно, как проходит следствие. Человек говорит: я вам заплачу столько-то денег, платит какие-то деньги, и они его отпускают. Вопрос: куда эти деньги идут? Борьба ли это с коррупцией?" - рассуждает в беседе с "Ъ" главный редактор независимого издания Kloop.kg Анна Капушенко.



"Нужно делать это прозрачно,- продолжает журналистка.- Пропишите механизмы подотчетности, чтобы люди видели, куда пошли эти 2 млрд от Матраимова. А действительно ли он их возместил? Это только Минфин нам говорит, а какие доказательства?"



Кроме того, Анна Капушенко настраивается на то, что новая власть будет давить на СМИ, поскольку избранный президент уже успел строго предупредить журналистов, чтобы они не искажали его слова. Но главное - во время обсуждения проекта новой конституции высказывалась идея о том, чтобы законодательно запретить распространение в СМИ информации и сведений, содержание которых "может нанести вред нравственности и культуре народа Кыргызстана". "Мы опасаемся, у нас такое настроение, что он (Садыр Жапаров.- "Ъ") может пойти дальше",- говорит главред Kloop.kg.



Политолог Таалатбек Масадыков тоже считает ошибкой новой власти отсутствие прозрачности. "Полный список тех, кто вернул деньги, не оглашают, суммы - тоже. А надо было спецсчет открыть, чтобы все все видели",- сказал он "Ъ".

При этом господин Масадыков не разделяет мнения о том, что Садыр Жапаров собирается закручивать гайки в целом и в отношении СМИ в частности: "Со СМИ у нас все президенты борются. Алмазбек Атамбаев судился со СМИ и жестко к ним относился. Сооронбай Жээнбеков тоже пытался давить на СМИ. Это характерная черта любого руководителя старой закваски, а новой закваски ни у кого и нет. Не думаю, что будет серьезно давить".



По словам Таалатбека Масадыкова, новый президент точно не хуже своего предшественника Жээнбекова, который три года "просто сидел, ничего не делал и не хотел ни к чему прикасаться". Эксперт предлагает подождать, чтобы увидеть, на что способен Садыр Жапаров на деле. "У нас все революции происходят как? Во главу схем просто становятся новые лица, а остальное не меняется, и коррупция процветает,- говорит господин Масадыков.- Будет ли так в этот раз - не могу утверждать. Пока он обещает, что такого не будет. Если выполнит, что обещал,- честь и хвала. Если нет - его ждет путь его предшественников".



Перед глазами господина Жапарова не только примеры свергнутых, в том числе им самим, киргизских президентов, но и других лидеров постсоветского пространства, когда-то удививших мир своим стремительным взлетом.

Именно так в 2018 году в Армении приходил к власти Никол Пашинян, а в 2019-м на Украине - Владимир Зеленский. Оба были обласканы народом и воспринимались как спасители своих стран.



Сейчас рейтинги обоих рухнули. Если в 2018 году партия "Мой шаг" господина Пашиняна выиграла выборы с его именем на устах, набрав 70,4% голосов, то в ноябре прошлого года опросы фиксировали популярность премьера на уровне 17,4%. Понятно, что повлияла проигранная Арменией карабахская война. Но вину за это возложили на господина Пашиняна.



Владимир Зеленский, триумфально положивший Петра Порошенко на лопатки на президентских выборах 2019 года с результатом 73,22% против 24,45%, теперь сам свалился в рейтинговую яму. Январский опрос группы "Рейтинг" показал, что сейчас за него готовы проголосовать 26,2% жителей Украины.



Владимир Соловьев, Кабай Карабеков, Бишкек

Газета "Коммерсантъ" №2 от 12.01.2021, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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