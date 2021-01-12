 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российский "КамАЗ-мастер" рвется к 18-му титулу на "Дакаре"
14:12 12.01.2021

Синие снова взяли на троих

Газета "Коммерсантъ" №2 от 12.01.2021, стр. 12
До завершения очередного ралли "Дакар", которое принимает Саудовская Аравия, осталось еще четыре этапа, но в том, что победа в наиболее интересной россиянам грузовой категории снова достанется кому-то из гонщиков команды "КамАЗ-мастер", сомнений практически нет. После восьмого этапа общий зачет уверенно возглавляет Дмитрий Сотников. Следом расположились Антон Шибалов и Айрат Мардеев. Единственный реальный конкурент камазовцев Сергей Вязович ("МАЗ") сошел с дистанции еще в конце прошлой недели.

Многие болельщики сетовали на то, что прошлогодний "Дакар", принесший "КамАЗ-мастеру" 17-й титул на самом престижном ралли-рейде мира, получился уж очень предсказуемым. Как минимум в грузовой его части. Уже к середине гонки было очевидно, что только чудо может помешать Андрею Каргинову оформить второе чемпионство (после первенства на "Дакаре" в 2014 году). А если бы оно и случилось, то следом за Каргиновым шел экипаж Антона Шибалова. В такой ситуации у единственного реального конкурента российской команды - Сергея Вязовича на "МАЗе" - шансов дотянуться до титула практически не было.

Расстановка сил перед гонкой этого сезона в целом повторяла прошлогоднюю. Снова синяя армада из четырех машин с одной стороны и два экипажа "МАЗа" - с другой.
Разумных доводов в пользу того, что в этот раз все сложится иначе, не было. Но болельщикам, так уж они устроены, хотелось интриги. А потому, когда Вязович на первых этапах навязал "КамАЗам" борьбу, им наверняка хотелось верить, что вот сейчас-то точно все будет гораздо интереснее. К тому же с самого начала не задалось у Каргинова, который из-за ошибок и поломок быстро лишился реальных шансов на защиту титула и сейчас едет в режиме быстрой "технички".

Но сила "КамАЗ-мастера", помимо всего прочего, в том, что неуспех одного экипажа трагедией не становится. Всегда есть равноценная замена. Та самая глубина состава, к которой так стремятся, скажем, тренеры команд в игровых видах спорта, вполне актуальна и для гонок. Так что вместо Каргинова бремя лидерства спокойно принял Дмитрий Сотников. Ну а Антон Шибалов и Айрат Мардеев, так вышло, взяли на себя роль свиты, с ревом отгоняющей от первого номера всех, кто смеет приблизиться. Работы, впрочем, у них немного. Особенно после того, как с дистанции сошел Вязович, который продержался всего пять этапов (уже на четвертом на его "МАЗе" стала сбоить коробка передач, а пятый она не пережила). Да, у "МАЗа" есть еще экипаж Алексея Вишневского, но в одиночку ни ему, ни опытному Алешу Лопрайсу (Tatra) никак не противостоять "КамАЗам". Они это показали, например, в понедельник, оформив уже третий "хет-трик". Шибалов, Каргинов, Сотников финишировали в интервале менее двух с половиной минут. В итоге отрыв Сотникова в общем зачете от Шибалова составляет 43 минуты, от Мардеева (вчера он был седьмым) - 1 час 13 минут, от Лопрайса, единственного, кто за оставшиеся четыре этапа реально может помешать российской команде занять весь пьедестал,- 1,5 часа.

В других категориях интриги значительно больше.

Так, плотную борьбу за победу в битве внедорожников ведут 13-кратный чемпион "Дакара" Стефан Петерансель (Mini) и трехкратный победитель ралли-рейда Насер аль-Атыйя (Toyota).
Их разделяет меньше пяти минут. Еще один представитель "большой тройки", чемпион прошлого года Карлос Сайнс (Mini), отстал почти на четыре десятка минут и признал, что шансов на титул уже лишился. Лучший из россиян Владимир Васильев идет шестым и отстает на 2 часа 42 минуты.

Не оправдываются надежды на сильное выступление Сергея Карякина в категории SSV. В понедельник он был вторым, но осечки на более ранних этапах стоили ему слишком дорого.

От лидера Остина Джонса россиянин, идущий четвертым, отстает почти на 50 минут. И скорее всего, даже повторить прошлогодний результат, то есть занять второе место, ему не удастся.
Ну а самая интригующая ситуация сложилась в классе мотоциклов. Тут сразу три гонщика - Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, Тоби Прайс и Сэм Сандерленд - уместились в шесть минут. Похоже, отношения они будут выяснять до самого конца.

Александр Петров
"Дакар-2021"
После восьми из 12 этапов

Мотоциклы. 1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, Honda) - 32:00.11. 2. Тоби Прайс (Австралия, KTM) - отставание 1.06. 3. Сэм Сандерленд (Великобритания, KTM) - 5.57.

Квадроциклы. 1. Мануэль Андухар (Аргентина) - 40:08.45. 2. Александр Жиру (Франция, Team Giroud) - отставание 19.43. 3. Джованни Энрико (Чили) - 26.00.

SSV. 1. Остин Джонс (США, Can-Am) - 36:13.48. 2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) - 19.51. 3. Арон Домжала (Польша, Can-Am) - 30.31. 4. Сергей Карякин (Россия, Snag Racing) - 47.24.

Внедорожники. 1. Стефан Петерансель (Франция, Mini) - 29:36.49. 2. Насер аль-Атыйя (Катар, Toyota) - отставание 4.50. 3. Карлос Сайнс (Испания, Mini) - 38.55… 6. Владимир Васильев (Россия, X-Raid Team) - 2:42.00.

Грузовики. 1. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ-мастер") - 32:34. 18. 2. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ-мастер") - 43.28. 3. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ-мастер") - 1:13.15… 7. Андрей Каргинов (Россия, "КамАЗ-мастер") - 2:35.55.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610449920
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