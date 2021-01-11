Глина не той системы. В узбекском Джизаке рухнул строящийся 6-этажный дом

16:28 12.01.2021 Обрушившаяся многоэтажка могла быть построена незаконно

Строительством обрушившегося шестиэтажного здания в Джизаке, согласно официальным сообщениям, занималось фермерское хозяйство Barakali Qorako’l Chorvador (занимается разведением овец). Однако руководитель хозяйства заявил, что не имеет отношения к проекту, поскольку продал имущественные права еще до начала строительства. Сообщается, что строительство могло быть самовольным и вестись с нарушениями.



Вечером 10 января в центре Джизака обрушилась часть строящегося шестиэтажного жилого дома. В тот же день была образована правительственная комиссия по изучению причин обрушения во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. 12 января в Джизаке пройдет заседание комиссии в полном составе.



В первых сообщениях о ЧП говорилось, что строительство здания вело ООО "Чорвадор-Коракул-Барака". "Газета.uz" узнала, что речь идет о фермерском хозяйстве, настоящее название которого - Barakali Qorako’l Chorvador.



Начальник Главного управления строительства (ГУС) Джизакской области Махмуд Турсунов в беседе с нашим корреспондентом подтвердил эту информацию. Он заявил, что хозяйство "прошло регистрацию в инспекции Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН)". На вопрос, имеет ли фермерское хозяйство, занимающееся разведением овец, право строить жилые дома, начальник ГУС сказал, что если это направление указано в уставе фермерского хозяйства, то можно.



"У нас еще не было времени просмотреть устав, так как мы сейчас расчищаем территорию, где произошло обрушение. Пока не было времени просмотреть документы, но регистрация в ГАСН есть", - отметил он.



Махмуд Турсунов также признал, что пока не владеет информацией, занималось ли ранее фермерское хозяйство строительством. По его словам, изучение этих фактов не входит в его обязанности - этим занимаются правоохранительные органы.



Фото: УзА.



УзА со ссылкой на первое заседание правительственной комиссии накануне сообщило, что фермерское хозяйство занималось торговой деятельностью в Джизаке. Здание, расположенное на улице Мустакиллик, было зарегистрировано в качестве собственности фермерского хозяйства 22 апреля 2019 года.



Решением городского хокима от 17 сентября 2019 года было разрешено снести здание на ул. Мустакиллик и построить на его месте новый объект с магазинами на первых этажах и квартирами на верхних. Главное управление строительства Джизакской области разработало документы архитектурно-планировочного задания (АРТ I-II).



Проектная организация Discovery Architects Group подготовила проектно-сметную документацию, получила заключение областного филиала ГУП "Городская экспертиза", зарегистрировала и получила разрешение областной строительной инспекции, говорится в сообщении УзА. Комиссия изучает достоверность данных в технической документации при получении разрешения.



Barakali Qorako"l Chorvador



Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, фермерское хозяйство Barakali Qorako’l Chorvador было зарегистрировано в Фаришском районе Джизакской области в августе 2017 года. Основной вид деятельности - разведение овец каракульских пород. Руководитель и единственный учредитель фермерского хозяйства - Жахонгир Абдуллахакимов.



В беседе с "Газетой.uz" Жахонгир Абдуллахакимов сообщил, что в апреле 2020 года путем отчуждения продал имущественные права на объект Абдурахиму Бобоеву. Он не смог сказать название компании, которой руководит Абдурахим Бобоев, и дать его контакты. При этом в сообщении УзА говорится о делопроизводителе фермерского хозяйства Акмале Бобоеве, сыне Абдурахима Бобоева.



По словам Жахонгира Абдуллахакимова, он написал объяснительную, что не имеет никакого отношения к делу, и передал все документы, относящиеся к делу, работнику прокуратуры Джизака Толмосу Рахманову.



Глава фермерского хозяйства заявил, что изначально планировал построить двухэтажный магазин. Но ему рекомендовали построить многоэтажное здание, поскольку двухэтажный магазин в дальнейшем могут снести из-за расположения у дороги.



"Поэтому я дал заявку на строительство многоэтажного здания, но потом понял, что не справлюсь. Я не начинал строительство. Я собирался это сделать, но из-за дороговизны отказался от этой идеи и передал имущественное право Абдурахиму Бобоеву. Это он строил объект с нуля", - заявил предприниматель.



Заместитель хокима Джизака Рустам Хусанов в интервью программе Bu kun телеканала Zo’r TV предположил, что при строительстве, возможно, не были полностью соблюдены строительные нормы.



Вохиджон Мирзаев.



Главный архитектор города Вохиджон Мирзаев заявил, что согласно утвержденному проекту, здесь планировалось построить трехэтажное, а не шестиэтажное здание. То есть здание было построено "самовольно".



"Верхние этажи действительно представляют собой очень тяжелую конструкцию, которая повредила нижние этажи. Сейчас это изучают соответствующие специалисты. Дальнейшие заключения будут сделаны исходя из конструктивного состояния здания", - сказал он.



Вохиджон Мирзаев указал, что у застройщика ранее не было опыта в строительстве многоэтажных объектов.



По словам заместителя начальника городского отдела по чрезвычайным ситуациям Мунира Жуманова, с 25 декабря на объекте никто не работал, хотя строительство еще не было завершено. Он отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются - на данный момент пострадавших и погибших не обнаружено.



Мунир Жуманов также сообщил, что обрушение могло повредить соседний объект. Территория, где возводится другое здание, перекрыта.



В пресс-службе Кабинета министров "Газете.uz" сообщили, что 12 января в здании администрации Джизакской области под председательством Ачилбая Раматова пройдет заседание правительственной комиссии по изучению причин обрушения дома.



Газета.uz Источник - gazeta.uz

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