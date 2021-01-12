Жесткий локдаун добивает уркианский мелкий и средний бизнес, - В.Пойманов

16:34 12.01.2021

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 12.01.2021 |

Локдаун 8–24 января разорит большую часть мелкого и среднего бизнеса Украины

К чему приведут страну тарифные майданы?



Пока Зеленский без всякой маски катался на лыжах в Буковеле и делал селфи с туристами, а Порошенко на Галапагосских островах обживал арендованную яхту, на Украине созрел новый майдан, на этот раз тарифный.



Власти сделали жителям самостийной новогодний подарок – подняли тарифы на услуги ЖКХ в среднем на 30%, а на электроэнергию и транспортировку газа – почти вдвое. Тарифы больно ударят в первую очередь по сельским жителям и по частному сектору в городах, где есть газовое отопление. Жителям многоквартирных домов тоже не поздоровится.



Локдаун 8–24 января разорит большую часть мелкого и среднего бизнеса Украины



Первыми 4 декабря взбунтовались жители города Лубны в Полтавской области. Они перекрыли трассу Киев – Харьков, в результате чего на дороге образовалась 20-километровая пробка. "Коболев (глава "Нафтогаза") жирует, а нас как липку обдирают", – возмущались жители, требуя вернуть газораспределительные сети в собственность территориальной общины.



После выступления в Лубнах акции протеста прошли во многих украинских городах, достигнув пика 10–11 января. В Кривом Роге, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Черновцах люди пикетировали здания местных администраций, в Жмеринке перекрыли международную трассу Киев – Чоп, в Ивано-Франковске – дорогу до Черновцов, в Закарпатье – трассу Мукачево – Рогатин. Рекорд был побит в Харьковской области, где протесты прошли в 14 населенных пунктах и увенчались перекрытием трассы Харьков – Симферополь.



Протесты, охватившие всю страну, пока не носят политического характера, но от недовольства населения тем, что его "обдирают как липку", до политики – всего шаг. Возмущение людей может обратиться и на президента, и на правительство, и на Верховную раду. В конце 2020 года в стране открыто заговорили о досрочных парламентских выборах и уже спрогнозировали, какие партии пройдут в будущую Раду.



В украинских СМИ сообщалось, что СБУ направила в офис президента письмо с предупреждением о подготовке по всей стране массовых акций протеста, намеченных на конец января. Пресечь эти акции будет намного сложнее, чем выступления предпринимателей в декабре.



Общее настроение выразил депутат Рады от "слуг" Максим Бужанский, задавшийся в своем Telegram-канале риторическим вопросом: "Если при нас рядовому гражданину становится жить хуже, чем при предыдущей власти, то зачем мы эту власть собой заменили?" Он предупредил, что, когда начнутся обещанные синоптиками морозы, цифры в платежках "станут и вовсе астрономическими".



Локдаун 8–24 января разорит большую часть мелкого и среднего бизнеса Украины



Ситуацию подогревает начавшийся 8 января локдаун, который продлится до 24 января и, скорее всего, разорит большую часть мелкого и среднего бизнеса. "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала отменить ограничения в работе предприятий, отметив, что на фоне стремительного падения экономики и социальных стандартов власть "взвинчивает коммунальные тарифы, давит на предпринимателей, раздает бюджетные деньги финансовым спекулянтам, чиновникам и силовикам и ждет новых указаний от МВФ и иностранных кредиторов".



ОПЗЖ обратила внимание на то, что десятки миллиардов гривен из бюджетного фонда борьбы с COVID-19 закатали в асфальт, а медиков и учителей оставили ни с чем. При этом "власть по политическим мотивам упорно блокирует производство и тестирование в Украине российских препаратов". Киев под давлением Вашингтона отказался от российской вакцины "Спутник V", а потом выяснилось, что некие украинские чиновники в киевском частном медицинском центре "Медиленд" за 1-3 тысячи евро подпольно привились вакциной Pfizer, которую нелегально привезли из Израиля.



Так что вполне правдоподобна версия о том, что январский локдаун объявлен для того, чтобы под его прикрытием пресекать народное недовольство по поводу взвинченных тарифов. Власть надеется лишь на природное терпение украинцев и на полицию, которая штрафует за нарушение масочного режима.



Между тем все более популярной становится опубликованная на сайте президента петиция о запрете на удорожание электроэнергии, набирающая по 500 голосов в час. Автор петиции Алена Головатая назвала новый тариф "скрытым геноцидом украинцев" и напоминает, что президент обещал снизить стоимость энергоносителей в два раза, но чего стоят его обещания, если вместо этого тарифы на электроэнергию и газ повышены вдвое.