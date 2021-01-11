 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Домашний арест неудобного рос-патриота Платошкина как инструмент политического давления
16:47 12.01.2021

Домашний арест как инструмент политического давления

Юристы "Мемориала" подали в ЕСПЧ жалобу от имени оппозиционера Николая Платошкина - его преследование может носить политический характер

Николай Платошкин, политик, общественный деятель, популярный видеоблогер левопатриотических взглядов, лидер движения "За новый социализм", находится под домашним арестом с 4 июня 2020 года.

Он обвиняется в вовлечении неопределенного круга лиц в организацию массовых беспорядков (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ). Все это, по мнению следствия, содержится в его видео, опубликованном 15 апреля 2020 года, - "Коронавирус. Последние новости из регионов. Селекторное совещание движения "За Новый Социализм"", в котором Платошкин и "неустановленные лица" обсуждают эпидемиологическую, политическую и социально-экономическую ситуацию в России и критикуют действия властей. Суд несколько раз продлевал Платошкину домашний арест, последний раз 23 декабря 2020 года - на 2 месяца до 2 марта 2021-го. Условия отбывания домашнего ареста у Платошкина самые жесткие из возможных - ему не разрешены прогулки, запрещено пользоваться всеми видами связи и общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов и следователей.

Вместе с юристами "Мемориала" Татьяной Глушковой и Натальей Морозовой Николай Платошкин направил в ЕСПЧ жалобу на нарушение статей Конвенции о правах человека.

Подпункт "с" пункта 1 статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность)

Николай Платошкин обвиняется в совершении двух преступлений, но возможность помещения под домашний арест предполагает только одно из обвинений - в вовлечении в организацию массовых беспорядков. Вторая вменяемая ему статья не предусматривает наказания в виде лишения свободы - а значит, и под домашний арест во время следствия по этой статье сажать нельзя.

Согласно позиции Европейского суда по правам человека, лишение свободы до суда возможно лишь в том случае, если имеются "обоснованные подозрения" в том, что действия человека подпадают под Уголовный кодекс. Под "обоснованным подозрением" понимается наличие информации, способной убедить стороннего наблюдателя, что данное лицо могло совершить преступление.

При избрании меры пресечения Николаю Платошкину следствие не представило в суд ровным счетом никакой информации, которая свидетельствовала бы о том, что его действия образуют состав преступления. Лингвистическая экспертиза высказываний на тот момент готова еще не была (а когда ее все-таки изготовили, выяснилось, что даже эксперты СК РФ не видят в словах Платошкина призывов к насилию). А следователь в своем ходатайстве об избрании меры пресечения не выделил, какие именно фразы, произнесенные обвиняемым, способны вовлечь в организацию массовых беспорядков. Соответственно, ни о каком "обоснованном подозрении" в данном случае, по нашему мнению, речь идти не может.

Более того, в одном из своих недавних постановлений ЕСПЧ указал, что факты, на основании которых человека лишают свободы до суда, не должны быть связаны с осуществлением прав, гарантированных Конвенцией. Совершенно очевидно, что, размещая ролик на Youtube, Николай Платошкин реализовывал свое право на свободу выражения мнения. По этой причине его помещение под домашний арест также не является обоснованным.

Статья 18 Конвенции во взаимосвязи с подпунктом "с" пункта 1 статьи 5 Конвенции (ограничения, допускаемые в отношении указанных прав и свобод, не применяются для каких-либо целей, иных, чем те, для которых они были предусмотрены)

Мы полагаем, что настоящей целью помещения Николая Платошкина под домашний арест было прекращение его политической деятельности. Уголовное дело против него было возбуждено в тот самый день, когда он публично заявил о намерении возглавить партию "Альтернатива для России (Партия Социалистического выбора)" и о планах этой партии участвовать в выборах депутатов региональных парламентов и глав субъектов РФ 13 сентября 2020 года.

"При этом само по себе возбуждение уголовного дела не лишило бы Платошкина возможности выдвигать свою кандидатуру на этих выборах. А вот помещение под домашний арест стало препятствием для совершения действий, необходимых для регистрации в качестве кандидата (ходатайство о приглашении на дом нотариуса для передачи соответствующих полномочий другому лицу следствие удовлетворять отказалось). Если Николай Платошкин будет осужден, он не сможет принимать участие ни в каких выборах до 2030 года", - объясняет старший юрист ПЦ "Мемориал" Татьяна Глушкова.

Источник - memohrc.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610459220
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